Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Nesta semana, de segunda a sexta-feira, na faixa das 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe filmes para todos os gostos.
Ficha Técnica:
Segunda-feira, 27/10/2025
Sessão da Tarde
Fazenda dos Cisnes
Título Original: Away And Back
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2015
Diretor: Jeff Bleckner
Elenco: Maggie Elisabe Jones; Minka Kelly; Jason Lee; Jaren Lewison; Corner Paton;
Classe: Comédia, Drama
Sinopse
Frankie e os irmãos querem salvar filhotes de cisne após a morte da mãe. Isso criará um vínculo entre Jennie, uma antipática ornitóloga, e o pai das crianças.
Ficha Técnica:
Terça-feira, 28/10/2025
Sessão da Tarde
Em Guerra com o Vovô
Título Original: The War With Grandpa
País de Origem: Estadunidense
Ano de Produção: 2020
Diretor: Tim Hill
Elenco: Robert De NiroUma ThurmanRob Riggle Classe: Comédia
Sinopse
Perturbado por ter de partilhar o quarto que adora com o seu avô, Peter decide declarar guerra, numa tentativa de o recuperar.
Ficha Técnica:
Quarta-feira, 29/10/2025
Sessão da Tarde
Minha Vida em Marte
Título Original: Minha Vida em Marte
País de Origem: Brasileira
Ano de Produção: 2017
Diretor: Susana Garcia
Elenco: Mônica Martelli, Paulo Gustavo, Fiorella Mattheis, Marcos Palmeira;
Classe: Comédia
Sinopse
Fernanda é casada com Tom e o casal está em meio ao desgaste causado pelo convívio por muitos anos. Quem a ajuda a superar a crise é seu sócio Aníbal.
Ficha Técnica:
Quinta-feira, 30/10/2025
Sessão da Tarde
Soul Surfer – Coragem de Viver
Título Original: Soul Surfer
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2011
Diretor: Sean McNamara
Elenco: AnnaSophia Robb, Helen Hunt, Dennis Quaid, Lorraine Nicholson, Kevin Sorbo, Carrie Underwood, Ross Thomas, Chris Brochu
Classe: Drama, Biografia
Sinopse
Bethany Hamilton é uma campeã do surfe, mas um dia sua sorte muda e ela é atacada por um tubarão, que arranca um de seus braços. Baseado em fatos reais.
Ficha Técnica:
Sexta-feira, 31/10/2025
Sessão da Tarde
Convenção das Bruxas
Título Original: The Witches
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2020
Diretor: Robert Zemeckis
Elenco: Anne Hathaway, Chris Rock, Jahzir Bruno, Octavia Spencer, Stanley Tucci
Classe: Fantasia, Aventura, Comédia
Sinopse
Um jovem órfão vai morar com sua avó. Ao viajarem para um hotel de luxo, eles descobrem que o local está sediando uma convenção secreta de bruxas.
Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV
