5 doramas mais "picantes" que vão te prender do início ao fim

Conheça 5 títulos que mostram que doramas não precisam ser apenas fofos ou infantis e exploram romance adulto, tensão e química entre os personagens.

Por Myllena Wu Publicado em 12/10/2025 às 9:56
Imagem do dorama My Secret Romance
Imagem do dorama My Secret Romance - Netflix/Distribuição

Se você está cansado de romances previsíveis e busca doramas com uma pitada mais picante, o streaming oferece uma variedade de opções que combinam drama, comédia romântica e sensualidade.

Esses títulos equilibram tramas envolventes e química intensa entre os protagonistas, proporcionando maratonas divertidas e cativantes.

Isso porque os cinco doramas selecionados a seguir não só trazem histórias envolventes e adultas, como também abordam relacionamentos mais maduros, descobertas pessoais e momentos de tensão romântica, ideais para quem procura algo mais intenso e apaixonante.

5 doramas com romance intenso e cenas ousadas

1. Something in The Rain (2018)

Yoon Jin-Ae, uma mulher independente na casa dos 30 anos, começa a enxergar sua vida e desejos de forma diferente quando se aproxima de Jung Joon-Hee, o irmão mais novo de sua melhor amiga.

O dorama acompanha o despertar do amor entre eles, com situações cotidianas e íntimas, explorando tabus sociais e a pressão de relacionamentos proibidos.

Além da química intensa entre o casal, a série traz momentos emocionantes e cenas picantes discretamente inseridas, tornando cada episódio uma mistura de ternura e desejo.

2. Seduzida (2018)

Neste dorama, uma jovem se vê atraída por um homem charmoso, enigmático e cheio de segredos.

A história acompanha a descoberta do amor e da paixão, enquanto a protagonista enfrenta dilemas pessoais e situações que desafiam sua percepção sobre relacionamentos.

Com diálogos afiados, cenas sensuais e momentos de humor romântico, “Seduzida” constrói tensão entre desejo e confiança, garantindo risadas e suspiros a cada episódio.

3. My Secret Romance (2017)

Lee Yoo-Mi e Cha Jin-Wook vivem uma noite inesperada que muda completamente suas vidas. Meses depois, eles se reencontram e precisam lidar com sentimentos que jamais esperavam reviver.

Combinando comédia romântica, química marcante e momentos sensuais, o dorama explora os altos e baixos de um relacionamento repleto de segredos, ciúmes e encontros picantes.

A narrativa é leve, divertida e cheia de surpresas, perfeita para quem gosta de romances intensos e envolventes.

4. My Name (2021)

Mais do que romance, “My Name” mistura ação, vingança e relações complexas. Yoo Ji-Woo entra para o mundo do crime para descobrir a verdade sobre a morte de seu pai, mas se envolve em um romance intenso e inesperado com um aliado improvável.

O dorama combina ação, suspense e paixão, com cenas de intimidade pontuais que reforçam a tensão emocional.

É uma série para quem gosta de histórias com conflitos profundos e química palpável entre os personagens.

5. Pretendente Surpresa (2022)

Esta comédia romântica apresenta situações picantes e engraçadas, mostrando encontros inesperados, química explosiva e segredos revelados aos poucos.

A protagonista é colocada em situações embaraçosas e divertidas, que exploram a atração e o desejo de forma leve e envolvente.

Ideal para quem quer rir e se apaixonar ao mesmo tempo, com episódios perfeitos para maratonar.

