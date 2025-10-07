Autora brasileira lança livro poético sobre romance virtual tóxico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Entre telas e relatos crescentes de violência emocional, "Uma carta para o meu ex-futuro amor" propõe reflexão por meio da poesia. Saiba mais

Uma carta para o meu ex-futuro amor, de Georgia Rodrigues, é uma coleção bilíngue de 36 poemas que explora a experiência dolorosa de um romance virtual vivido pela autora durante a pandemia da Covid-19.

Publicado pela Editora Labrador, a obra dividida em cinco partes (O mar, O mergulho, O naufrágio, O fundo do mar e O renascimento de Vênus) expõe também as vulnerabilidades e os conflitos, tanto pessoais quanto profissionais, de uma mulher parda que convive com as inseguranças impostas pelo racismo e seus impactos na autoimagem.



“A pandemia foi um dos grandes catalisadores dessa história”, explica Georgia. “O isolamento, a distância da família e dos amigos e a insegurança em relação ao futuro criaram um terreno fértil para que um relacionamento virtual ganhasse uma intensidade quase irreal. As conversas on-line se tornaram um refúgio contra a solidão e, nesse contexto, cada mensagem recebida parecia ter um peso maior do que teria em tempos normais. Sem a pandemia, acredito que teria sido diferente. Provavelmente estaria me dedicando mais à vida, investindo em meu futuro. Mas foi justamente nesse cenário extremo de dor íntima e de efervescência social que essa experiência floresceu e depois desmoronou”.



Na obra, o leitor encontra emoções que ofuscam a razão: ansiedade, medo e frustração diante do descaso. Ainda assim, o livro não se resume à dor, também celebra a força da amizade e a valorização de uma rede de apoio. É uma carta da autora para si mesma, um lembrete de sua identidade, seus desejos em um relacionamento e do valor que merece.



“O digital intensifica emoções, acelera a intimidade, mas também potencializa a manipulação”, reflete Georgia. “Mensagens constantes, silêncios abruptos e bloqueios têm efeitos devastadores. Meu conselho a outras mulheres é tentar manter o senso crítico: diferenciar proximidade virtual de vínculo real, estabelecer limites e não perder de vista a própria vida off-line. É essencial manter sua rede de apoio por perto, como as amizades e quem gosta da sua companhia na vida real. O mundo digital é um espelho distorcido e precisamos aprender a olhar para além dele”.



Romance virtual tóxico inspira obra poética - Divulgação

A obra é dedicada à professora de oitava série da autora, que a ensinou a amar o vento e plantar as sementes da poesia.

“Desde a oitava série, quando minha professora Beth me ensinou a ‘amar o vento’ (evoluir e crescer com as dificuldades, sofrendo menos a cada evento adverso da vida por meio da antifragilidade) e transformar sentimentos em versos, a poesia passou a ser um espaço seguro de elaboração emocional. Ao me deparar com uma experiência tão dolorosa, foi natural recorrer a essa forma de expressão, porque ela me permite traduzir o indizível. A poesia não apenas registra a dor, mas a organiza em ritmo, imagem e metáfora, tornando suportável aquilo que, de outra forma, seria insuportável”, finaliza Georgia.



O prefácio, assinado por Luciane de Oliveira Rocha, PhD em Antropologia e professora adjunta de Estudos Negros na Kennesaw State University, ressalta as emoções como ferramenta política de resistência, aprofundando o conceito de heteropatriarcado afetivo e os mecanismos de manipulação utilizados por homens em contextos relacionais, como gaslighting, ghosting e “bombas de amor”.



Uma carta para o meu ex-futuro amor convida mulheres a refletir sobre formas de proteção diante de predadores afetivos e a buscar caminhos de cura emocional. Mais que poesia, o livro se apresenta como denúncia e instrumento de fortalecimento.

Sobre a autora



Nascida em Salvador, Bahia, Georgia Rodrigues é economista e poeta, combinando seu interesse por políticas públicas e relações internacionais com suas atividades acadêmicas e literárias. Suas experiências de vida nos Estados Unidos e no Brasil trazem uma perspectiva global e profundidade emocional a sua escrita, enriquecendo sua capacidade de explorar temas universais com autenticidade e empatia.

