Multidão em estado de poesia

Edição de 30 anos da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco atrai milhares de leitores em festa, no primeiro fim de semana do evento

As ruas estreitas estão abarrotadas de gente. Há cacofonia no ar, na mistura de vozes que passam pra lá e pra cá. Em alguns pontos, talvez esquinas onde a massa humana é maior, a concentração se dá ao redor de alto-falantes que chamam a atenção das pessoas. Em outros, feito praças que se abrem à fadiga do ir e vir, a conversa é discernível, embora o burburinho continue alto. Perto de tudo, mesas ocupadas descortinam fachadas de comida apresentada como alento para quem se extenua do passo.

Mas não é de foliões que estamos lendo. É de leitores que andam, quase dançam, puxando malas, carregando sacolas e sacolas de livros em desfile no calor abafado de uma cidade literária. Na última sexta, teve início a 15ª edição da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, no tradicional espaço do Centro de Convenções. E os foliões desta terra de ritmos incontornáveis também se mostram foliões da leitura. Celebrando 30 anos de evento, milhares de visitantes se espremem no pavilhão da feira, atrás de ofertas de títulos ou formando imensas filas para ver seus ídolos, pegar um autógrafo, abraçar quem escreve a vida com o propósito da escrita: a leitura.

E o tema do aniversário de três décadas – “Em estado de poesia” – é encontrado na multidão reunida no primeiro fim de semana da Bienal. Que vai atrair outros milhares de apaixonados neste domingo, e prossegue até o próximo, Dia das Crianças, 12 de outubro. Quem não se dispor a ir ao Carnaval das palavras pode acompanhar a agenda do evento no Instagram @bienalpe.



Não estou recebendo visitas

A Cepe lança o novo livro de Ágnes Souza neste domingo, 5, com a mediação de Gianni Gianni no Círculo das Ideias, na Bienal do Livro de Pernambuco, a partir das 2 da tarde. Os poemas de sua quarta obra, "Não estou recebendo visitas", trazem “pequenas coisas do dia a dia e a dor pungente de um luto” como inspiração.



A Questão Judaica Contemporânea

A editora Perspectiva e o Instituto Brasil-Israel (IBI) lançam neste domingo, 5, em São Paulo, a coleção “A Questão Judaica Contemporânea”, com curadoria de Breno Isaac Benedykt, Gita K. Guinsburg, Lia Vainer Schucman e Sergio Kon. De acordo com Carolline Mello, gerente de Educação do IBI, a proposta é oferecer “um espaço de reflexão aberto e compartilhado, que seja de dentro para fora, assim como de fora para dentro, com inspirações para se debater e se pensar sobre antissemitismo e outras questões da judaicidade”.

Os quatro primeiros livros, já disponíveis, são: “Reflexões sobre o racismo” de Jean-Paul Sartre, “Exclua o judeu em nós” de Jean-Luc Nancy, “Os Pinguins do Universal: antijudaísmo, antissemitismo e antissionismo” de Ivan Segré, e “Do antissionismo ao antissemitismo” de Léon Poliakov. O evento de lançamento será às 4 da tarde no Museu da Imagem e do Som (MIS-SP).



Bicentenário da Confederação do Equador

George Cabral comanda o lançamento da coleção de obras em homenagem aos 200 anos da Confederação do Equador, nesta segunda, 6, a partir das 2 da tarde, no Espaço Diálogos da Bienal do Livro de Pernambuco. A publicação é da Cepe.



Leonardo Tonus na APL

Para abordar “Um olhar sobre a literatura brasileira no mundo”, o professor e escritor Leonardo Tonus estará na Academia Pernambucana de Letras (APL) nesta segunda, 6, a partir das 3 da tarde. Tonus lança no Recife seu primeiro romance pela Cepe: “Antes que as palavras te esqueçam”. A turnê de lançamento inclui ainda, de outubro a dezembro, eventos no Rio de Janeiro, São Paulo, Paris e Berlim.



O losango negro

A Livraria da Travessa de Pinheiros, em São Paulo, recebe nesta terça, 8, o lançamento de “O losango negro – Mário de Andrade, intérprete do Brasil”, de Angela Teodoro Grillo. A obra é publicada pela Cobogó, e faz parte da Coleção Encruzilhada. Segundo Ligia Fonseca Ferreira, a autora “revela como são infundadas as acusações de que o ‘bardo mestiço’ dissimulava sua cor e suas origens”. Haverá conversa da autora com Flavia Camargo Toni e autógrafos, a partir das 7 da noite.

Mariana Lellis estará no Sempre Um Papo - Divulgação



Sempre Um Papo Paracatu

Professora e autora do ensaio “Muros Invisíveis: da sala de aula à praça pública”, Mariana Lelis participa do Sempre Um Papo Paracatu, na cidade mineira, nesta terça. Ao lado dela, a promotora de Justiça Camila Tokutsune, e Rose Bispo, quilombola, curadora do projeto “Muros Invisíveis – Afroempreendedores”. A partir das 7 da noite, no Museu Histórico Municipal.



Encontro de poetas

A Bienal do Livro de Pernambuco recebe Érica Magni, Madu Sansil, João Melo e Estêvão Machado na terça, 7, quando participam do painel “Caminhos da poesia contemporânea”. Além de mostrarem seus versos e livros, prometem expor temas sobre a escrita, o mercado editorial e “as intertextualidades que nos atravessam enquanto escritoras e escritores em ação poética”, como divulgaram em suas redes sociais. A partir das 18h no Espaço Diálogos.



A hora mágica

O escritor Carlos Messias participa do Híbrido, festival de cultura psicodélica no sábado, 11, em São Paulo, onde lança seu segundo romance. O autor de “A hora mágica”, publicado pela Patuá, integra o debate “Renascimento psicodélico: visões amazônicas e vozes indígenas rumo à COP30” dentro da série Psychedelic Talks – Ancestralidade, ciência e saúde, ao lado de Adalgisa Bandeira, Bruno Brandão Shanenawa e Renato Libanoro, com a mediação de Carlos Minuano. A partir do meio-dia, no Komplexo Tempo do Parque da Mooca. Na semana seguinte, quarta, 15, os autógrafos serão na Livraria Baratos da Ribeiro, no Rio de Janeiro, às 7 da noite.

Livraria Pó de Estrelas na Bienal do Livro - Divulgação



Pó de Estrelas na Bienal

Livraria oficial do Educativo Bienal e da Bienalzinha, a Pó de Estrelas realiza a curadoria do selo Bienal Indica, uma das novidades da XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, que vai até o domingo, 12, no Centro de Convenções. Todos os livros indicados estão disponíveis para compra, inclusive para o Bônus Livro de servidores públicos da Educação.

O escritor Alexandre Amorim - Divulgação



52, casa 1

Os conflitos da vida contemporânea surgem nos contos de estreia de Alexandre Amorim, em livro publicado pela Patuá. A coletânea reúne textos de quatro décadas de escrita. “O objeto livro dá um novo sentido à minha função de escritor, porque esta se torna socialmente real, e não apenas uma definição subjetiva minha”, diz ele.

A escritora Vera Saad - Divulgação

Dança Sueca

Narrado por voz sem gênero definido, “Dança Sueca” é o mais novo livro de Vera Saad. A obra foi selecionada para o projeto Tutoria da Casa das Rosas, ministrado por Veronica Stigger, e recebeu menção honrosa no Concurso Internacional de Literatura da UBE-RJ. Segundo a autora, “o romance não é sobre o racismo ou sobre a homofobia, embora esses temas estejam presentes. Ele é, antes de tudo, sobre segredos que, quando revelados, abalam estruturas e relações”.

Rafael Portugal e Alby Azevedo - Nuno Henrique



Caos, a teoria

Quem apareceu em lançamento da Buzz Editora em São Paulo, no fim de setembro, foi o ator e apresentador Rafael Portugal, prestigiando Alby Azevedo e seu livro “Caos, a teoria”. A obra “ensina o leitor a reconhecer padrões ocultos na aparente aleatoriedade, a gerir a imprevisibilidade e a usar o caos como motor de inovação e crescimento”, segundo a divulgação.

