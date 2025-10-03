XV Bienal do Livro de Pernambuco tem programação variada até o dia 12 de outubro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A feira começou nesta sexta-feira (03) e conta com atividades literárias especiais para o público comemorar os 30 anos do evento literário

O maior evento literário do Nordeste está de volta a Pernambuco com o tema “Ler é sentir cada palavra” e comemorando os 30 anos de feira. A 15ª edição da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco começou nesta sexta-feira (03) e segue até o dia 12 de outubro.

O evento está acontecendo no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, o funcionamento é de 10h às 21h, nos sábados e domingos, e 9h às 21h, de segunda a sexta. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria do evento ou de forma online no site ZIG (https://zig.tickets/eventos/xv-bienal-internacional-do-livro-de-pernambuco-edicao-2025).

A programação vai além da compra de livros com atividades para a família toda, sejam elas contações de histórias, música, jogos, oficinas ou até debates, shows, lançamentos, encontros, performances e áreas diversas para garantir a diversão de todo o público.

Segundo o organizador da Bienal, Sidney Nicéas, a expectativa de público para a feira deste ano está alta, a previsão é de que ultrapasse o ano anterior.

“A gente realmente acha que a gente vai superar inclusive a edição anterior, que já foi muito boa, a gente tem uma expectativa muito grande no volume de vendas, no volume de público aqui”, afirma.

A XV Bienal do Livro de Pernambuco acontece no Pernambuco Centro de Convenções entre os dias 3 e 12 de outubro - DIVULGAÇÃO

Educativo Bienal

A antiga Bienalzinha, espaço dedicado às crianças e adolescentes, agora ganha uma expansão e se divide em três áreas com várias ações diferentes para cada idade, sendo essas a Bienalzinha, Bienal da Criança e Bienal Adolês

A Bienalzinha, inclui a floresta encantada para bebês e bem pequenos, com vivências de Arleide da Ecos, músicas para miudinhos e contações da Malateca de Magda Alves. Enquanto a Bienal Criança, tem os mamulengos de Cida Lopes. Já a Bienal Adolês, transporta adolescentes para uma nave espacial e uma biblioteca assombrada.

Acessibilidade

A Bienal oferece visitas guiadas com audiodescrição, entre 6 e 10 de outubro, das 14h às 17h. O agendamento pode ser feito pelo WhatsApp: (81) 99837-3510, informando o nome e o dia da visita ao evento.

A feira conta com falantes de Libras para orientar visitantes surdos, indicando palestras com interpretação simultânea ou deslocando intérpretes para atividades sob demanda.

O Lugar de Acesso é um espaço criado para reunir iniciativas voltadas à inclusão no campo pedagógico e literário. A área é dividida em dois núcleos: o Ponto de Encontro e o Espaço de Acolhimento.

O Ponto de Encontro recebe debates, oficinas, vivências sensoriais, sessões de autógrafos e atividades ligadas à literatura inclusiva. Já o Espaço de Acolhimento oferece um ambiente silencioso e confortável, pensado para pessoas neurodivergentes.

“A gente tem um espaço para aquelas pessoas que necessitam de inclusão, que é o lugar de acesso, é uma área com programação específica, uma coisa muito massa que tem. A Bienal está toda adaptada para acessibilidade e também a sustentabilidade”, explica o organizador da bienal, Sidney Nicéas.

