Warner Bros. Pictures leva "O Morro dos Ventos Uivantes" à Bienal do Livro de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Longa de Emerald Fennell lança um novo olhar sobre o clássico de Brontë e chega aos cinemas em fevereiro de 2026. Saiba mais detalhes

Clique aqui e escute a matéria

A Warner Bros. Pictures Brasil marca presença na 30ª edição da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco com “O Morro dos Ventos Uivantes”, lançamento do estúdio que vai estrear nos cinemas em fevereiro de 2026. Em meio à celebração da literatura, o público poderá conferir materiais do filme, que trará uma nova versão do romance gótico de Emily Brontë para as telonas.

O evento ocorrerá entre os dias 3 e 12 de outubro de 2025, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. “O Morro dos Ventos Uivantes” marcará presença por meio de brindes exclusivos e da exibição do trailer nos telões antes de gameshows e painéis da programação oficial da Bienal.

Com direção e roteiro assinados pela vencedora do Oscar Emerald Fennell, o longa tem como protagonistas Margot Robbie (Barbie), como Catherine, e Jacob Elordi (Euphoria), como Heathcliff. A esses grandes nomes se une, ainda, a trilha sonora original de Charli xcx, para contar a icônica história de amor do século XIX.