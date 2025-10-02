Warner Bros. Pictures leva "O Morro dos Ventos Uivantes" à Bienal do Livro de Pernambuco
Longa de Emerald Fennell lança um novo olhar sobre o clássico de Brontë e chega aos cinemas em fevereiro de 2026. Saiba mais detalhes
Clique aqui e escute a matéria
A Warner Bros. Pictures Brasil marca presença na 30ª edição da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco com “O Morro dos Ventos Uivantes”, lançamento do estúdio que vai estrear nos cinemas em fevereiro de 2026. Em meio à celebração da literatura, o público poderá conferir materiais do filme, que trará uma nova versão do romance gótico de Emily Brontë para as telonas.
O evento ocorrerá entre os dias 3 e 12 de outubro de 2025, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. “O Morro dos Ventos Uivantes” marcará presença por meio de brindes exclusivos e da exibição do trailer nos telões antes de gameshows e painéis da programação oficial da Bienal.
Com direção e roteiro assinados pela vencedora do Oscar Emerald Fennell, o longa tem como protagonistas Margot Robbie (Barbie), como Catherine, e Jacob Elordi (Euphoria), como Heathcliff. A esses grandes nomes se une, ainda, a trilha sonora original de Charli xcx, para contar a icônica história de amor do século XIX.