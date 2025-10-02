Fundaj participa da XV Bienal do Livro de Pernambuco com lançamentos de livros, rodas de conversa e imersões culturais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Presença da Fundação Joaquim Nabuco na Bienal, no Centro de Convenções, em Olinda, vai de 3 a 12 de outubro; confira a programação completa

Entre os dias 3 e 12 de outubro, a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) marca presença na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, maior evento literário do Nordeste, que neste ano celebra três décadas de realização. O evento acontece no Pavilhão de Feiras e Exposições do Centro de Convenções, em Olinda, das 10h às 22h.

A abertura oficial do estande da Fundaj será no primeiro sábado (4) e contará com a participação da presidenta da instituição, a professora doutora Márcia Angela Aguiar. “A Fundação Joaquim Nabuco, mais uma vez, tem presença assegurada na Bienal do Livro de Pernambuco, expondo a sua produção científica e cultural e dialogando com a sociedade”, destaca a presidenta.

Também participam da inauguração do estande o diretor de Memória, Educação, Cultura e Arte (Dimeca), Túlio Velho Barreto, o coordenador-geral da Bienal do Livro de Pernambuco, Rogério Robalinho, e os familiares das homenageadas da Fundaj no evento, Edwiges de Sá Pereira e Joselice Jucá.

Ainda no dia de abertura, o estande abre espaço para o lançamento dos livros “Política da Natureza”, de Caio Menezes, e “Pecúlio”, de Jorge Filó.

O espaço da Fundação Joaquim Nabuco terá 100 m² e vai dispor de dois quebra-cabeças, além de painéis expositivos sobre as homenageadas da instituição, convidando o público a interagir com as temáticas abordadas na programação.

Durante o evento, a Editora Massangana, da Fundaj, vai lançar os livros “ELAS: Onde estão as mulheres na Fundação Joaquim Nabuco?” (físico) e “Domingo dos Pequenos: Museu como Espaço Educativo” (e-book). A programação conta, ainda, com rodas de conversas, oficinas e partilhas de pesquisas sobre educação, cultura, arte, território e meio ambiente.

“Este ano a Fundaj participa da Bienal do Livro com uma programação bastante diversificada que abrange as diversas áreas de sua atuação, como pesquisa, formação, memória e cultura, sem abrir mão de realizar lançamentos, exposições e a comercialização dos títulos da Editora Massangana. E fazemos isso por entender que a Bienal é um evento multicultural, que vai além do campo da literatura e da indústria do livro. Sem dúvida, para a Fundaj, a Bienal é uma oportunidade para fazer circular conhecimento e ideias a partir de debates e contatos de especialistas com o público em geral, tendo sempre como objetivo propiciar o acesso de todos e todas à ciência e à cultura”, celebra Túlio Velho Barreto.

Sobre as homenageadas



Nesta XV Bienal, a Fundação Joaquim Nabuco homenageia duas mulheres que marcaram a memória, a cultura e a educação do país. Duas mulheres de diferentes tempos, unidas por um mesmo fio: a coragem de pensar, escrever e transformar.

Uma das homenageadas é Edwiges de Sá Pereira (1884-1958), que foi uma poetisa reconhecida nacionalmente, tendo suas poesias e artigos publicados em jornais e revistas do Brasil. Edwiges foi uma mulher que não se conformou com as imposições de seu tempo.

Nascida em 1884 no município de Bezerros, em Pernambuco, a filha de José Bonifácio de Sá Pereira e de Maria Amélia Rocha de Sá Pereira nutria, desde cedo, o interesse pelos livros. Conforme descreveu em suas notas autobiográficas, costumava ler escondida os livros dos irmãos mais velhos, em especial aqueles dedicados à poesia, que copiava e declamava em reunião de família.

Além de educadora, foi uma pioneira na luta pelos direitos e representatividade das mulheres. Em 1920, foi a primeira mulher a ingressar como membro da Academia Pernambucana de Letras, que tornou-se a primeira Academia no Brasil a ter uma mulher em seus quadros.

Foi também presidenta da Associação das Damas de Beneficência, a primeira presidenta da Federação Pernambucana pelo Progresso das Mulheres, integrante do Comitê Feminino da Maternidade no Recife, sócia colaboradora da Associação Pernambucana de Imprensa e professora da Escola Normal do Recife.

Joselice Jucá foi uma historiadora que integrou o corpo técnico da Fundação Joaquim Nabuco até 1995, quando faleceu. Pesquisadora dedicada à obra de Joaquim Nabuco e à trajetória do abolicionista André Rebouças, Joselice foi reconhecida por sua contribuição acadêmica, por sua dedicação às pesquisas sobre a questão racial no Brasil do século XIX e por sua atuação como servidora. É autora do livro “Joaquim Nabuco: Uma Instituição De Pesquisa E Cultura Na Perspectiva Do Tempo” e mãe do cineasta Kleber Mendonça Filho e do arquiteto e urbanista Múcio Jucá, professor da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).

Sobre a XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco



Chegando a sua 15ª edição, a Bienal Internacional do Livro de Pernambuco terá como tema “Ler é sentir cada palavra”, reforçando a importância da leitura como experiência sensorial e acessível a todos.

Neste ano, o objetivo do evento é oferecer experiências literárias para todos os públicos, inclusive garantindo maior acesso para pessoas com deficiência e ampliando o acesso ao conteúdo literário por diferentes formatos. A Bienal é realizada com o incentivo da Lei Rouanet, do Governo Federal, tem patrocínio premium da Petrobras e realização assinada pela Cia de Eventos, Ideação e Vox Produções.

Serviço:



Fundaj na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco



Datas: 3 a 12 de outubro



Horários: 10h às 22h



Local: Pavilhão de Feiras e Exposições do Centro de Convenções, Olinda

Programação da Fundaj na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco

Sábado, 4 de outubro

15h – ABERTURA OFICIAL



Márcia Angela Aguiar | Presidenta da Fundaj



Túlio Velho Barreto | Diretor da Dimeca



Múcio Jucá; Andrea Almeida Campos | Familiares das homenageadas da Fundaj



Rogério Robalinho | Coordenador da Bienal

17h – LANÇAMENTO DE LIVRO



Política da Natureza



Caio Menezes | Autor



Pecúlio



Jorge Filó | Autor



Edneida Cavalcanti | Mediação

Domingo, 5 de outubro

10h – ATIVAÇÃO | Revista Coletiva

10h – RODA DE CONVERSA



Conversas sobre coleção de selos postais



Juliana Fink; Marcilia Campos | Clube Filatélico do Recife



Henrique Cruz | Mediação

13h – RODA DE CONVERSA



Editores brasileiros de publicações sobre Filatelia no século 19



Henrique Cruz

15h – RODA DE CONVERSA



Educação Climática; Desertificação



Revista Coletiva



Pedro Silveira; Solange Fernandes Soares Coutinho; Edneida Cavalcanti | Editores



Vanice Santiago Fragoso Selva (UFPE); Laetícia Jalil (UFRPE); Luiz Oliveira da Costa Filho (Secretaria de Educação de Pernambuco); Antônio Ferreira de Oliveira Neto

(Projeto Sertões Vivos) | Editores convidados

Segunda-feira, 6 de outubro

14h – RODA DE CONVERSA



Laboratório de Avaliações: uma abordagem baseada na pesquisa-ação



Hayana Millena de Arruda Azevedo | Especialista em Gestão Educacional



Darcilene Cláudio Gomes | Mediação

16h – RODA DE CONVERSA



Restauração e reabilitação dos chalés do Carmo, Olinda, Pernambuco



Renata Duarte Borba | Especialista em Conservação e Restauração do Patrimônio Cultural Edificado



Sayara Pimentel | Mediação

18h – RODA DE CONVERSA



Clube de leitura Leia Mulheres Recife: 10 anos de palavra e resistência



Gleyce Delmas; Rhuana Firmino; Luciana Lemos | Leia Mulheres Recife



Veronilda Santos | Mediação

Terça-feira, 7 de outubro

14h – PARTILHA DE PESQUISAS



Os Estudos Culturais em Educação



George André Pereira de Souza | A Tutela do Oculto



Inaê Veríssimo do Nascimento | Professora-performer



Akauana Gabriela Silva | Relatos de professoras de Educação Infantil: bebês no currículo da creche



Ana Paula Abrahamian de Souza | Mediação

16h – OFICINA



O Imaginário Fantástico J. Borges



Projeto Museu Itinerante



Edna Silva | Coordenação



Catarina Martins; Andreza Nicole | Educadoras

19h – LANÇAMENTO DE LIVRO



Objetivos de desenvolvimento sustentável: uma abordagem multidisciplinar dos desafios e soluções

Cecília P. Alves Costa | Organização



Cecília P. Alves Costa | Organização Edneida Cavalcanti (Fundaj); Mariana Guenther (UPE); Moema Cunha Cruz Silva (Escola Waldorf Rural Turmalina)

Quarta-feira, 8 de outubro

10h – OFICINA



Manifestação Cultural do Nordeste: Bumba meu Boi do Maranhão



Projeto Museu Itinerante



Edna Silva | Coordenadora



Olga Santos; Sandro Santos | Educadores

14h – RODA DE CONVERSA



Mulher, Literatura e Psicanálise



O que não quer a mulher?



Andrea Almeida Campos | Autora



Flávia Suassuna (APL); Anna Cecília Jácome

15h – PARTILHA DE PESQUISAS



Gênero, corpos, sexualidades e os processos educativos



Ana Paula Abrahamian de Souza | Mediação



José Robson da Silva | ATO I - OBScena 24: o experimento carne fresca sob o viés contrassensual dos corpos-campos-afeminados e a EDUCAÇÃO para além das lições de casa, carteiras vazias e notas vermelhas



Luana Santana da Silva | “Era uma vez”: uma análise das produções generificadas das feminilidades e masculinidades nas pedagogias culturais produzidas para as infâncias

17h – RODA DE CONVERSA



Territórios do Corpo, Territórios da Palavra



Lorena Moraes (UAST/UFRPE); Graciete Santos (CMN e Núcleo Jurema/UFRPE); Laetícia Jalil (Projeto Baraúna e Núcleo Jurema/UFRPE); Marli Gondim (Projeto Jandaíras, Núcleo

Jurema/UFRPE); Uilma Queiroz (Diretora do documentário O Bem Virá)

Edneida Cavalcanti | Mediação

19h – LANÇAMENTO DE LIVRO



Catálogo da exposição ELAS: Onde estão as mulheres na Fundação Joaquim Nabuco?



Editora Massangana | Projeto editorial



Silvia Barreto; Henrique Cruz; Rosilene Farias | Organizadores



Albino Oliveira; Cibele Barbosa; Sylvia Couceiro | Curadores



Moacir dos Anjos | Mediação

Quinta-feira, 9 de outubro

14h – PARTILHA DE PESQUISAS



Sociologia do Digital



HQ Diálogo com Algo’s



Material de Apoio Pedagógico da Sociologia do Digital para o Ensino Médio



João Pedro Lyra | Autor egresso ProfSocio



Viviane Toraci | Orientadora ProfSocio

14h – EXPERIÊNCIA MULTIHLAB



Tecnologias da Virada



Narrativa audiovisual



Viviane Toraci | Coordenação



Débora Freitas; Isadora Menezes; Juliana Oliveira | Facilitação

17h – RODA DE CONVERSA



Projetos editoriais da Editora Massangana



Cristiano Borba | Coordenação



Antonio Laurentino; Hiago Henrique; Hélter Pessôa | Designers

Sexta-feira, 10 de outubro

10h – RODA DE CONVERSA



Projeto Atravessando Mundos



Edna Silva | Coordenação



Saulo Nogueira | Educador

10h – ATIVAÇÃO | Revista Coletiva

14h – OFICINA



Povos Originários e Grafismo Indígena



Projeto Museu Itinerante



Edna Silva | Coordenação



Manoela Antunes; Kécia Santana | Educadoras

19h – LANÇAMENTO DE LIVRO



Genealogia da mulher pernambucana: das origens à primeira metade do século XX



Andrea Almeida Campos | Autora



Alexandrina Sobreira | Facilitação

Sábado, 11 de outubro

10h – OFICINA



Brinquedos populares



Projeto Atravessando Mundos



Edna Silva | Coordenação



Saulo Nogueira | Educador

14h – EXPERIÊNCIA MULTIHLAB



Trajetórias de jovens estudantes: uma experiência imersiva com realidade virtual



Viviane Toraci | Coordenação



Débora Freitas; Isadora Menezes; Juliana Oliveira | Facilitação

18h – LANÇAMENTO DE LIVRO



Domingo dos Pequenos: Museu como Espaço Educativo



Edna Silva; Catarina Martins; Olga Santos | Organizadoras

Domingo, 12 de outubro

14h – EXPERIÊNCIA MULTIHLAB

