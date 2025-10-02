Fundaj participa da XV Bienal do Livro de Pernambuco com lançamentos de livros, rodas de conversa e imersões culturais
Presença da Fundação Joaquim Nabuco na Bienal, no Centro de Convenções, em Olinda, vai de 3 a 12 de outubro; confira a programação completa
Entre os dias 3 e 12 de outubro, a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) marca presença na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, maior evento literário do Nordeste, que neste ano celebra três décadas de realização. O evento acontece no Pavilhão de Feiras e Exposições do Centro de Convenções, em Olinda, das 10h às 22h.
A abertura oficial do estande da Fundaj será no primeiro sábado (4) e contará com a participação da presidenta da instituição, a professora doutora Márcia Angela Aguiar. “A Fundação Joaquim Nabuco, mais uma vez, tem presença assegurada na Bienal do Livro de Pernambuco, expondo a sua produção científica e cultural e dialogando com a sociedade”, destaca a presidenta.
Também participam da inauguração do estande o diretor de Memória, Educação, Cultura e Arte (Dimeca), Túlio Velho Barreto, o coordenador-geral da Bienal do Livro de Pernambuco, Rogério Robalinho, e os familiares das homenageadas da Fundaj no evento, Edwiges de Sá Pereira e Joselice Jucá.
Ainda no dia de abertura, o estande abre espaço para o lançamento dos livros “Política da Natureza”, de Caio Menezes, e “Pecúlio”, de Jorge Filó.
O espaço da Fundação Joaquim Nabuco terá 100 m² e vai dispor de dois quebra-cabeças, além de painéis expositivos sobre as homenageadas da instituição, convidando o público a interagir com as temáticas abordadas na programação.
Durante o evento, a Editora Massangana, da Fundaj, vai lançar os livros “ELAS: Onde estão as mulheres na Fundação Joaquim Nabuco?” (físico) e “Domingo dos Pequenos: Museu como Espaço Educativo” (e-book). A programação conta, ainda, com rodas de conversas, oficinas e partilhas de pesquisas sobre educação, cultura, arte, território e meio ambiente.
“Este ano a Fundaj participa da Bienal do Livro com uma programação bastante diversificada que abrange as diversas áreas de sua atuação, como pesquisa, formação, memória e cultura, sem abrir mão de realizar lançamentos, exposições e a comercialização dos títulos da Editora Massangana. E fazemos isso por entender que a Bienal é um evento multicultural, que vai além do campo da literatura e da indústria do livro. Sem dúvida, para a Fundaj, a Bienal é uma oportunidade para fazer circular conhecimento e ideias a partir de debates e contatos de especialistas com o público em geral, tendo sempre como objetivo propiciar o acesso de todos e todas à ciência e à cultura”, celebra Túlio Velho Barreto.
Sobre as homenageadas
Nesta XV Bienal, a Fundação Joaquim Nabuco homenageia duas mulheres que marcaram a memória, a cultura e a educação do país. Duas mulheres de diferentes tempos, unidas por um mesmo fio: a coragem de pensar, escrever e transformar.
Uma das homenageadas é Edwiges de Sá Pereira (1884-1958), que foi uma poetisa reconhecida nacionalmente, tendo suas poesias e artigos publicados em jornais e revistas do Brasil. Edwiges foi uma mulher que não se conformou com as imposições de seu tempo.
Nascida em 1884 no município de Bezerros, em Pernambuco, a filha de José Bonifácio de Sá Pereira e de Maria Amélia Rocha de Sá Pereira nutria, desde cedo, o interesse pelos livros. Conforme descreveu em suas notas autobiográficas, costumava ler escondida os livros dos irmãos mais velhos, em especial aqueles dedicados à poesia, que copiava e declamava em reunião de família.
Além de educadora, foi uma pioneira na luta pelos direitos e representatividade das mulheres. Em 1920, foi a primeira mulher a ingressar como membro da Academia Pernambucana de Letras, que tornou-se a primeira Academia no Brasil a ter uma mulher em seus quadros.
Foi também presidenta da Associação das Damas de Beneficência, a primeira presidenta da Federação Pernambucana pelo Progresso das Mulheres, integrante do Comitê Feminino da Maternidade no Recife, sócia colaboradora da Associação Pernambucana de Imprensa e professora da Escola Normal do Recife.
Joselice Jucá foi uma historiadora que integrou o corpo técnico da Fundação Joaquim Nabuco até 1995, quando faleceu. Pesquisadora dedicada à obra de Joaquim Nabuco e à trajetória do abolicionista André Rebouças, Joselice foi reconhecida por sua contribuição acadêmica, por sua dedicação às pesquisas sobre a questão racial no Brasil do século XIX e por sua atuação como servidora. É autora do livro “Joaquim Nabuco: Uma Instituição De Pesquisa E Cultura Na Perspectiva Do Tempo” e mãe do cineasta Kleber Mendonça Filho e do arquiteto e urbanista Múcio Jucá, professor da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).
Sobre a XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco
Chegando a sua 15ª edição, a Bienal Internacional do Livro de Pernambuco terá como tema “Ler é sentir cada palavra”, reforçando a importância da leitura como experiência sensorial e acessível a todos.
Neste ano, o objetivo do evento é oferecer experiências literárias para todos os públicos, inclusive garantindo maior acesso para pessoas com deficiência e ampliando o acesso ao conteúdo literário por diferentes formatos. A Bienal é realizada com o incentivo da Lei Rouanet, do Governo Federal, tem patrocínio premium da Petrobras e realização assinada pela Cia de Eventos, Ideação e Vox Produções.
Serviço:
- Fundaj na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco
- Datas: 3 a 12 de outubro
- Horários: 10h às 22h
- Local: Pavilhão de Feiras e Exposições do Centro de Convenções, Olinda
Programação da Fundaj na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco
Sábado, 4 de outubro
15h – ABERTURA OFICIAL
- Márcia Angela Aguiar | Presidenta da Fundaj
- Túlio Velho Barreto | Diretor da Dimeca
- Múcio Jucá; Andrea Almeida Campos | Familiares das homenageadas da Fundaj
- Rogério Robalinho | Coordenador da Bienal
17h – LANÇAMENTO DE LIVRO
- Política da Natureza
- Caio Menezes | Autor
- Pecúlio
- Jorge Filó | Autor
- Edneida Cavalcanti | Mediação
Domingo, 5 de outubro
10h – ATIVAÇÃO | Revista Coletiva
10h – RODA DE CONVERSA
- Conversas sobre coleção de selos postais
- Juliana Fink; Marcilia Campos | Clube Filatélico do Recife
- Henrique Cruz | Mediação
13h – RODA DE CONVERSA
- Editores brasileiros de publicações sobre Filatelia no século 19
- Henrique Cruz
15h – RODA DE CONVERSA
- Educação Climática; Desertificação
- Revista Coletiva
- Pedro Silveira; Solange Fernandes Soares Coutinho; Edneida Cavalcanti | Editores
- Vanice Santiago Fragoso Selva (UFPE); Laetícia Jalil (UFRPE); Luiz Oliveira da Costa Filho (Secretaria de Educação de Pernambuco); Antônio Ferreira de Oliveira Neto
(Projeto Sertões Vivos) | Editores convidados
Segunda-feira, 6 de outubro
14h – RODA DE CONVERSA
- Laboratório de Avaliações: uma abordagem baseada na pesquisa-ação
- Hayana Millena de Arruda Azevedo | Especialista em Gestão Educacional
- Darcilene Cláudio Gomes | Mediação
16h – RODA DE CONVERSA
- Restauração e reabilitação dos chalés do Carmo, Olinda, Pernambuco
- Renata Duarte Borba | Especialista em Conservação e Restauração do Patrimônio Cultural Edificado
- Sayara Pimentel | Mediação
18h – RODA DE CONVERSA
- Clube de leitura Leia Mulheres Recife: 10 anos de palavra e resistência
- Gleyce Delmas; Rhuana Firmino; Luciana Lemos | Leia Mulheres Recife
- Veronilda Santos | Mediação
Terça-feira, 7 de outubro
14h – PARTILHA DE PESQUISAS
- Os Estudos Culturais em Educação
- George André Pereira de Souza | A Tutela do Oculto
- Inaê Veríssimo do Nascimento | Professora-performer
- Akauana Gabriela Silva | Relatos de professoras de Educação Infantil: bebês no currículo da creche
- Ana Paula Abrahamian de Souza | Mediação
16h – OFICINA
- O Imaginário Fantástico J. Borges
- Projeto Museu Itinerante
- Edna Silva | Coordenação
- Catarina Martins; Andreza Nicole | Educadoras
19h – LANÇAMENTO DE LIVRO
- Objetivos de desenvolvimento sustentável: uma abordagem multidisciplinar dos desafios e soluções
Cecília P. Alves Costa | Organização
- Edneida Cavalcanti (Fundaj); Mariana Guenther (UPE); Moema Cunha Cruz Silva (Escola Waldorf Rural Turmalina)
Quarta-feira, 8 de outubro
10h – OFICINA
- Manifestação Cultural do Nordeste: Bumba meu Boi do Maranhão
- Projeto Museu Itinerante
- Edna Silva | Coordenadora
- Olga Santos; Sandro Santos | Educadores
14h – RODA DE CONVERSA
- Mulher, Literatura e Psicanálise
- O que não quer a mulher?
- Andrea Almeida Campos | Autora
- Flávia Suassuna (APL); Anna Cecília Jácome
15h – PARTILHA DE PESQUISAS
- Gênero, corpos, sexualidades e os processos educativos
- Ana Paula Abrahamian de Souza | Mediação
- José Robson da Silva | ATO I - OBScena 24: o experimento carne fresca sob o viés contrassensual dos corpos-campos-afeminados e a EDUCAÇÃO para além das lições de casa, carteiras vazias e notas vermelhas
- Luana Santana da Silva | “Era uma vez”: uma análise das produções generificadas das feminilidades e masculinidades nas pedagogias culturais produzidas para as infâncias
17h – RODA DE CONVERSA
- Territórios do Corpo, Territórios da Palavra
- Lorena Moraes (UAST/UFRPE); Graciete Santos (CMN e Núcleo Jurema/UFRPE); Laetícia Jalil (Projeto Baraúna e Núcleo Jurema/UFRPE); Marli Gondim (Projeto Jandaíras, Núcleo
- Jurema/UFRPE); Uilma Queiroz (Diretora do documentário O Bem Virá)
Edneida Cavalcanti | Mediação
19h – LANÇAMENTO DE LIVRO
- Catálogo da exposição ELAS: Onde estão as mulheres na Fundação Joaquim Nabuco?
- Editora Massangana | Projeto editorial
- Silvia Barreto; Henrique Cruz; Rosilene Farias | Organizadores
- Albino Oliveira; Cibele Barbosa; Sylvia Couceiro | Curadores
- Moacir dos Anjos | Mediação
Quinta-feira, 9 de outubro
14h – PARTILHA DE PESQUISAS
- Sociologia do Digital
- HQ Diálogo com Algo’s
- Material de Apoio Pedagógico da Sociologia do Digital para o Ensino Médio
- João Pedro Lyra | Autor egresso ProfSocio
- Viviane Toraci | Orientadora ProfSocio
14h – EXPERIÊNCIA MULTIHLAB
- Tecnologias da Virada
- Narrativa audiovisual
- Viviane Toraci | Coordenação
- Débora Freitas; Isadora Menezes; Juliana Oliveira | Facilitação
17h – RODA DE CONVERSA
- Projetos editoriais da Editora Massangana
- Cristiano Borba | Coordenação
- Antonio Laurentino; Hiago Henrique; Hélter Pessôa | Designers
Sexta-feira, 10 de outubro
10h – RODA DE CONVERSA
- Projeto Atravessando Mundos
- Edna Silva | Coordenação
- Saulo Nogueira | Educador
10h – ATIVAÇÃO | Revista Coletiva
14h – OFICINA
- Povos Originários e Grafismo Indígena
- Projeto Museu Itinerante
- Edna Silva | Coordenação
- Manoela Antunes; Kécia Santana | Educadoras
19h – LANÇAMENTO DE LIVRO
- Genealogia da mulher pernambucana: das origens à primeira metade do século XX
- Andrea Almeida Campos | Autora
- Alexandrina Sobreira | Facilitação
Sábado, 11 de outubro
10h – OFICINA
- Brinquedos populares
- Projeto Atravessando Mundos
- Edna Silva | Coordenação
- Saulo Nogueira | Educador
14h – EXPERIÊNCIA MULTIHLAB
- Trajetórias de jovens estudantes: uma experiência imersiva com realidade virtual
- Viviane Toraci | Coordenação
- Débora Freitas; Isadora Menezes; Juliana Oliveira | Facilitação
18h – LANÇAMENTO DE LIVRO
- Domingo dos Pequenos: Museu como Espaço Educativo
- Edna Silva; Catarina Martins; Olga Santos | Organizadoras
Domingo, 12 de outubro
14h – EXPERIÊNCIA MULTIHLAB
- Trajetórias de jovens estudantes: uma experiência imersiva com realidade virtual
- Viviane Toraci | Coordenação
- Débora Freitas; Isadora Menezes; Juliana Oliveira | Facilitação