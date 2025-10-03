Romance de Leonardo Tonus explora crise migratória e fantasmas do totalitarismo na Europa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Radicado há 30 anos em Paris, professor da Sorbonne lança livro na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, neste sábado (4)

Clique aqui e escute a matéria

Um brasileiro escreve a um amigo afegão, refugiado em Berlim. As cartas são enviadas, mas nunca respondidas. Do outro lado, paira o silêncio, que aos poucos se torna metáfora de tempos marcados por deslocamentos forçados e fronteiras hostis.

É nesse registro que Leonardo Tonus transmite aflições e angústias ligadas à crise migratória em "Antes que as palavras te esqueçam" (Cepe Editora). O romance também toca em temas caros, como a memória dos regimes totalitários e os fantasmas que ainda rondam a Europa.

"Estar neste país tem um pouco disso, meu amigo. É caminhar pelas ruas sabendo que a cada esquina irá tropeçar em seus horrores. Não há como esquecê-los, nem ignorá-los", escreve o narrador em um dos trechos mais pungentes da obra.

Este é o primeiro romance do professor de Literatura Brasileira na Sorbonne, radicado há três décadas em Paris. O lançamento ocorre neste sábado (5), às 14h, dentro da XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, no Centro de Convenções de Pernambuco.

Cartas sem tempo

A narrativa acompanha L., autor das correspondências, em sua busca pelo amigo Jamal. São 24 cartas, escritas entre setembro e dezembro de um ano indefinido. Essa suspensão temporal permite que a narrativa se conecte a qualquer presente. Pode remeter, por exemplo, à Alemanha de 2024, quando refugiados afegãos começaram a ser repatriados após a retomada do poder pelo Talibã.

Poeta e organizador de antologias, Tonus recorre à carta para refletir sobre pertencimento, deslocamento e memória. Ele próprio se reconhece como um expatriado voluntário.

A inspiração para o romance nasceu do cruzamento entre as pesquisas que o autor desenvolve há mais de vinte anos sobre a representação dos processos migratórios na literatura e nas artes, somadas ao acaso dos encontros que a vida lhe ofereceu.

Capa de "Antes que as palavras te esqueçam" (Cepe Editora), de Leonardo Tonus - CEPE EDITORA/DIVULGAÇÃO

"Por um lado, a narrativa aborda as dificuldades enfrentadas, ontem e hoje, por indivíduos em situação de expatriação: o sonho de um eldorado nunca alcançado, os impasses da adaptação em um país estrangeiro, as marcas que o exílio inscreve em suas vidas. Por outro, o romance evoca o sentimento de inxilamento de pessoas confrontadas com momentos trágicos da nossa história, que as tornaram prisioneiras em sua própria terra", explica.

Nesse movimento de olhar para o presente sem perder de vista as marcas do passado, Tonus convida a refletir sobre guerras que não cessam, deslocamentos forçados que se multiplicam, vidas interrompidas no Mediterrâneo, além do silenciamento e da censura impostos a artistas e escritores. "São ecos de um passado que, em vez de se apagar, insiste em atravessar o nosso tempo e o nosso cotidiano", afirma.

Berlim como cenário

Há também o desejo de ter Berlim, onde o autor viveu, como pano de fundo. "Regressar a Berlim significava também regressar a uma parte da minha própria história. Nos anos 1990, vivi na Alemanha, quando a queda do Muro ainda reverberava em cada esquina. Desde então, esta cidade — e este país — nunca deixaram de me fascinar."

O livro, contudo, não se pretende autobiográfico. Ao contrário, Tonus insiste em destacar que a ficção permite atravessar a experiência migratória para além do registro factual: "Busquei construir uma narrativa que transitasse deliberadamente nas fronteiras entre a realidade e a ficção, espaço onde a imaginação pode traduzir experiências coletivas e individuais de forma muito mais intensa."

Após a Bienal, "Antes que as palavras te esqueçam" terá um segundo lançamento no Recife, no dia 6 de outubro, às 19h, na Aliança Francesa. Em seguida, será apresentado no Rio de Janeiro (28/10), em São Paulo (29/10), Paris (novembro) e Berlim (dezembro).

SERVIÇO

Lançamento do livro "Antes que as Palavras de Esqueçam", de Leonardo Tonus

Quando: sábado (04), às 14h

Onde: Espaços Diálogos/XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco (Centro de Convenções de Pernambuco, Avenida Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda)

Preço do livro: R$ 60,00 (impresso)

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />