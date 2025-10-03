Romance de Leonardo Tonus explora crise migratória e fantasmas do totalitarismo na Europa
Radicado há 30 anos em Paris, professor da Sorbonne lança livro na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, neste sábado (4)
Clique aqui e escute a matéria
Um brasileiro escreve a um amigo afegão, refugiado em Berlim. As cartas são enviadas, mas nunca respondidas. Do outro lado, paira o silêncio, que aos poucos se torna metáfora de tempos marcados por deslocamentos forçados e fronteiras hostis.
É nesse registro que Leonardo Tonus transmite aflições e angústias ligadas à crise migratória em "Antes que as palavras te esqueçam" (Cepe Editora). O romance também toca em temas caros, como a memória dos regimes totalitários e os fantasmas que ainda rondam a Europa.
"Estar neste país tem um pouco disso, meu amigo. É caminhar pelas ruas sabendo que a cada esquina irá tropeçar em seus horrores. Não há como esquecê-los, nem ignorá-los", escreve o narrador em um dos trechos mais pungentes da obra.
Este é o primeiro romance do professor de Literatura Brasileira na Sorbonne, radicado há três décadas em Paris. O lançamento ocorre neste sábado (5), às 14h, dentro da XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, no Centro de Convenções de Pernambuco.
Cartas sem tempo
A narrativa acompanha L., autor das correspondências, em sua busca pelo amigo Jamal. São 24 cartas, escritas entre setembro e dezembro de um ano indefinido. Essa suspensão temporal permite que a narrativa se conecte a qualquer presente. Pode remeter, por exemplo, à Alemanha de 2024, quando refugiados afegãos começaram a ser repatriados após a retomada do poder pelo Talibã.
Poeta e organizador de antologias, Tonus recorre à carta para refletir sobre pertencimento, deslocamento e memória. Ele próprio se reconhece como um expatriado voluntário.
A inspiração para o romance nasceu do cruzamento entre as pesquisas que o autor desenvolve há mais de vinte anos sobre a representação dos processos migratórios na literatura e nas artes, somadas ao acaso dos encontros que a vida lhe ofereceu.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"Por um lado, a narrativa aborda as dificuldades enfrentadas, ontem e hoje, por indivíduos em situação de expatriação: o sonho de um eldorado nunca alcançado, os impasses da adaptação em um país estrangeiro, as marcas que o exílio inscreve em suas vidas. Por outro, o romance evoca o sentimento de inxilamento de pessoas confrontadas com momentos trágicos da nossa história, que as tornaram prisioneiras em sua própria terra", explica.
Nesse movimento de olhar para o presente sem perder de vista as marcas do passado, Tonus convida a refletir sobre guerras que não cessam, deslocamentos forçados que se multiplicam, vidas interrompidas no Mediterrâneo, além do silenciamento e da censura impostos a artistas e escritores. "São ecos de um passado que, em vez de se apagar, insiste em atravessar o nosso tempo e o nosso cotidiano", afirma.
Berlim como cenário
Há também o desejo de ter Berlim, onde o autor viveu, como pano de fundo. "Regressar a Berlim significava também regressar a uma parte da minha própria história. Nos anos 1990, vivi na Alemanha, quando a queda do Muro ainda reverberava em cada esquina. Desde então, esta cidade — e este país — nunca deixaram de me fascinar."
O livro, contudo, não se pretende autobiográfico. Ao contrário, Tonus insiste em destacar que a ficção permite atravessar a experiência migratória para além do registro factual: "Busquei construir uma narrativa que transitasse deliberadamente nas fronteiras entre a realidade e a ficção, espaço onde a imaginação pode traduzir experiências coletivas e individuais de forma muito mais intensa."
Após a Bienal, "Antes que as palavras te esqueçam" terá um segundo lançamento no Recife, no dia 6 de outubro, às 19h, na Aliança Francesa. Em seguida, será apresentado no Rio de Janeiro (28/10), em São Paulo (29/10), Paris (novembro) e Berlim (dezembro).
SERVIÇO
Lançamento do livro "Antes que as Palavras de Esqueçam", de Leonardo Tonus
Quando: sábado (04), às 14h
Onde: Espaços Diálogos/XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco (Centro de Convenções de Pernambuco, Avenida Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda)
Preço do livro: R$ 60,00 (impresso)
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />