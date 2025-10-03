30 anos da Bienal do Livro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Há três décadas, um evento cultural traz para Pernambuco nomes expressivos do mercado editorial, estimulando a literatura, o prazer de ler, a vontade de escrever e publicar. Resultado da perseverança da iniciativa privada, com incentivos irregulares do setor público ao longo desse período, a XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco começa nesta sexta-feira, no Centro de Convenções, e se estende até o dia 12, Dia das Crianças – tradicional data escolhida pelos realizadores para gerar identidade e encantamento dos pequenos com os livros e o universo literário.

A expectativa é que, mais uma vez, dezenas de milhares de pessoas passem pelo evento, considerado um dos mais importantes do país, tanto para o desenvolvimento da leitura, quanto para a expansão do mercado no Nordeste. Não por acaso, na edição deste ano, caravanas de autores de estados vizinhos, como a Paraíba e o Ceará, marcarão presença na Bienal pernambucana, demonstrando a integração que agrega valor, cada vez mais, à literatura produzida na região.

Com o tema “Ler é sentir cada palavra”, a décima-quinta edição oferece ao público uma vasta programação, com destaque para ambientes imersivos para crianças e adolescentes, além dos debates e das sessões de autógrafos com escritoras e escritores, dos mais famosos aos iniciantes. Nomes como Mia Couto, Jeferson Tenório, Raphael Montes e Socorro Acioli prometem lotar os corredores do pavilhão do Centro de Convenções de fãs leitores. Já neste sábado à tarde, Aline Bei e Itamar Vieira Junior devem mobilizar pequenas multidões para o evento.

Mas a Bienal do Livro também é uma oportunidade para quem está no início da trajetória literária. Os lançamentos acontecem durante o dia todo, todos os dias, nos espaços de lançamento, de conteúdo e nos estandes. Encontros de quem escreve com outros escritores, de várias partes do Brasil, dão o tom da alegria da convivência em um evento com a dimensão da Bienal. A emoção sentida em cada palavra, abraço e livro compartilhado, é a mesma, nas bienais, nos festivais e festas em torno da literatura, que se espalham pelo território nacional, e também no Nordeste – com o pioneirismo e a referência da Bienal do Livro de Pernambuco.

Com mais de 5 milhões de impressões digitais na última edição, em 2023, a Bienal dos 30 anos se renova com atuação maior voltada para as redes sociais e o público jovem. Um dos primeiros debates reúne, nesta sexta, no Círculo das Ideias, as escritoras Clarice Freire e Karou Dias, com perspectivas de olhares de Pernambuco e da Bahia a respeito da leitura nas redes sociais. A programação completa está disponível em www.bienalpernambuco.com.

Combinar a tradição com a inovação para atrair e ampliar o público leitor é um dos desafios de um evento literário, num país de pouca leitura, mas com um mercado editorial com imenso potencial. Ao celebrarem os 30 anos da Bienal do Livro, os pernambucanos mostram que desejam ler mais, a partir de programas e incentivos consistentes do poder público.

