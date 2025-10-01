Voz do Leitor 01.10: Parque Estadual Dois Irmãos à espera de reformas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leitor reclama das condições do Parque Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife, que abriga o zoológcio da cidade e precisa de reformas

A situação do Zoológico Dois Irmãos é triste. Não falo aqui da condição dos poucos animais ainda presentes no parque. Mas da infraestrutura em si e da transformação do espaço, prometido para ser um santuário animal moderno, protegendo a nossa fauna e, sobretudo, aqueles animais que ali chegaram após viverem negligenciados ou em situações deploráveis pelo País afora. O Parque é um patrimônio do Estado e merece atenção, além da execução das prometidas transformações para o espaço.

Mauro Pereira, por e-mail

DESNÍVEL DE "BOCAS DE LOBO"

As novas "bocas de lobo" que a Prefeitura do Reicfe tem instalado nas vias da cidade, embora signifiquem menor atratatividade para os bandidos, em nada têm ajudado a população. Estão, sim, gerando problemas. Tão somente pelo descuido da Prefeitura em nivelar os equipamentos ao asfalto. O contribuinte é quem sofre em dobro.

Pedro Alcântara, por e-mail

LEI DA FICHA LIMPA

Lei de iniciativa popular, a Lei da Ficha Limpa está fadada ao fim. Com esse Congresso que temos, aprovando a toque de caixa, mudanças que só os beneficiam, e o presidente Lula acatadando tais posicionamentos, a política brasileira segue pelo pior caminho.

Ana Paula Bezerra, por e-mail

LIXO PELO RECIFE

A Prefeitura do Recife deveria rever suas campanhas pela limpeza da cidade. Em vez de culpar apenas os moradores, deveria faciiltar a coleta. Com mais pontos de descarte para coleta seletiva, outros tantos pontos para coletar de lixos que não podem ser recolhidos pelo caminhão diário e ampliar as equipes em atuação nas ruas. A cidade segue suxa, pela ação da população e omissão do poder público.

Lígia Barreto, por e-mail