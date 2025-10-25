Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 25/10/2025 às 8:10
Neste domingo (26), às 00h20, no Domingo Maior, a TV Globo exibe o filme Bela Vingança.

Ficha Técnica:

Bela Vingança
Título Original: Promising Young Woman
País de Origem: Estados Unidos
Ano de Produção: 2020
Diretor: Emerald Fennell
Elenco: Alison Brie; Bo Burnham; Carey Mulligan; Clancy Brown; Jennifer Coolidge; Laverne Cox
Classe: Drama

Sinopse:

Cassie é uma mulher com muitos traumas do passado que frequenta bares todas as noites e finge estar bêbada. Quando homens mal-intencionados se aproximam dela com a desculpa de que vão ajudá-la, Cassie entra em ação e se vinga dos predadores que tiveram o azar de conhecê-la.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

