Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 20/11/2025 às 8:05
Nesta sexta-feira (21), às 15h20, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme George Foreman: Sua História.

Ficha Técnica:

George Foreman: Sua História

Título Original: Big George Foreman: The Miraculous Story Of The Once And Future Heavyweight Champion Of The World

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2023

Diretor: George Tillman Jr.

Elenco: Khris Davis, Forest Whitaker, Sonja Sohn

Classe: Drama

Sinopse:

A história de George Foreman, que foi capaz de canalizar toda a raiva que sentia e transformá-la em motivação no boxe, alcançando um estrondoso sucesso.

