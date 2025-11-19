Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira

fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 19/11/2025 às 8:52
Nesta quinta-feira (20), às 15h20, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Ó Paí, Ó 2.

Ficha Técnica:

Ó Paí, Ó 2

Título Original: Ó Paí, Ó 2

País de Origem: Brasileira

Ano de Produção: 2023

Diretor: Viviane Ferreira

Elenco: Lázaro Ramos, Dira Paes, Érico Brás, Edvana Carvalho, Valdinéia Soriano

Classe: Comédia

Sinopse:

Roque se prepara para lançar seu primeiro sucesso. Enquanto isso, Dona Joana enfrenta a perda dos filhos e Neuzão perde seu bar para uma galera mau-caráter.

