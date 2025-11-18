Nintendo divulga primeiras imagens do filme The Legend of Zelda com Link e Zelda em cena

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Nintendo surpreendeu os fãs ao divulgar as primeiras imagens oficiais da adaptação live-action de The Legend of Zelda. As três fotos mostram Link e Zelda em meio a um campo verdejante, sugerindo o tom aventureiro e contemplativo que deve guiar o longa. O material foi lançado com exclusividade no aplicativo Nintendo Today, que costuma antecipar novidades da empresa, e aparece logo após a confirmação do início das gravações, além de alguns registros não oficiais que já circulavam pela internet.

Com lançamento marcado para 7 de maio de 2027, o filme apresenta Bo Bragason como a nova intérprete da princesa e Benjamin Evan Ainsworth como o jovem herói de Hyrule. A escolha reforça a intenção de construir uma jornada centrada na parceria dos protagonistas e no espírito clássico da franquia, que desde 1986 coleciona prêmios e influência na indústria dos games.

Ao longo de sua história, Zelda apresentou diversas versões de Link, Zelda e Ganon, permitindo que cada jogo reinterpretasse o universo de Hyrule. Entre os títulos mais célebres estão Ocarina of Time, Majora’s Mask e Breath of the Wild, responsáveis por consolidar a popularidade mundial da saga.

Ainda não há detalhes sobre qual linha narrativa será adotada no cinema, se o roteiro seguirá algum jogo específico ou criará algo totalmente novo. A direção está nas mãos de Wes Ball, de Maze Runner e Planeta dos Macacos: O Reinado. A produção segue a todo vapor, enquanto o público aguarda mais pistas sobre como o universo lendário ganhará forma nas telonas.