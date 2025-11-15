5 séries de true crime que você precisa assistir se gostou de "Tremembé'
Descubra séries de true crime imperdíveis para maratonar se você gostou de Tremembé, com histórias reais intensas, cheias de tensão e reviravoltas.
Clique aqui e escute a matéria
Se Tremembé deixou você vidrado na tela existe uma boa chance de você estar com aquela vontade irresistível de mergulhar ainda mais fundo em histórias reais.
O gênero true crime vem crescendo porque expõe o lado mais vulnerável e, ao mesmo tempo, mais assustador da realidade.
Selecionamos cinco séries que têm todos os elementos que fizeram Tremembé se tornar um fenômeno: mistério, reviravoltas, crimes chocantes, vulnerabilidade humana e uma narrativa que segue te puxando mais fundo a cada episódio.
Prepare-se, porque cada uma delas provoca aquele mesmo misto de curiosidade, tensão e inquietação que só o true crime consegue entregar.
5 séries imperdíveis para mergulhar em casos de crimes reais
1. O Desaparecimento de Madeleine McCann (2019)
A série acompanha um dos casos de desaparecimento infantil mais famosos e perturbadores da história recente: o sumiço da pequena Madeleine McCann em 2007, durante férias com os pais em Portugal.
Ao longo dos episódios, o documentário reconstrói a linha do tempo, apresenta falhas na investigação, mostra entrevistas inéditas e aprofunda a dimensão global que o caso tomou, transformando-se em um fenômeno midiático.
O grande mérito da série é mostrar não apenas o mistério em si, mas também o impacto psicológico sobre a família, o desgaste público e as inúmeras teorias que surgiram ao longo dos anos.
LEIA TAMBÉM: 5 filmes de terror baseados em histórias reais que vão te deixar arrepiado
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Assim como Tremembé, é uma narrativa que prende do início ao fim e deixa o espectador refletindo sobre o que realmente aconteceu naquela noite.
- Onde assistir: Netflix.
2. American Crime Story (2016)
A série antológica explora, a cada temporada, um grande caso criminal real que marcou os Estados Unidos, sempre com atuações fortes, narrativa cinematográfica e profundidade histórica.
Entre os temas retratados estão o julgamento de O.J. Simpson, o assassinato do estilista Gianni Versace e o escândalo envolvendo Bill Clinton e Monica Lewinsky.
Cada temporada se dedica a reconstruir minuciosamente os bastidores políticos, sociais e emocionais que moldaram cada caso, indo muito além do crime em si.
É uma produção que combina investigação com análise de mídia, celebridade e poder, entregando uma experiência intensa e cheia de detalhes, perfeita para quem gosta de tramas complexas e bem investigadas, no mesmo estilo envolvente de Tremembé.
- Onde assistir: Disney+.
3. Save Me (2017)
Embora seja um dorama, Save Me se encaixa perfeitamente no universo de Tremembé por retratar crimes reais relacionados a seitas, manipulação psicológica e abuso de poder, temas presentes em diversas investigações pelo mundo.
A história acompanha uma jovem presa dentro de um culto religioso perigoso, enquanto um grupo de amigos tenta descobrir a verdade e salvá-la.
O que torna a série ainda mais intensa é a forma como ela espelha casos reais de seitas coreanas, muitos deles envolvendo lavagem cerebral, coerção, isolamento e violência emocional.
LEIA TAMBÉM: Doramas para quem nunca viu: 4 títulos imperdíveis na Netflix
A narrativa é sufocante, angustiante e extremamente realista, criando uma tensão constante que lembra a sensação de assistir a um verdadeiro documentário criminal.
- Onde assistir: Prime Video.
4. House of Hammer – Segredos de Família (2022)
Essa série mergulha nas acusações contra o ator Armie Hammer, revelando não apenas denúncias chocantes de abuso e manipulação, mas também um passado familiar marcado por escândalos e comportamentos sombrios.
A produção mostra depoimentos fortes, mensagens reais e documentos que ajudam a montar um quebra-cabeça de violência emocional, relações de poder e abusos que atravessam gerações.
É um retrato perturbador de como traumas e padrões destrutivos podem se perpetuar dentro de famílias ricas e influentes e como a verdade pode demorar a vir à tona.
A sensação constante de desconforto e descoberta faz com que a série dialogue diretamente com o impacto emocional deixado por Tremembé.
- Onde assistir: HBO MAX.
5. Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez (2022)
Produção brasileira que reconstitui, com profundidade e sensibilidade, o assassinato da atriz Daniella Perez em 1992.
A série é conduzida sobretudo por depoimentos emocionantes de Glória Perez, mãe da atriz, que lutou incansavelmente para revelar ao público e à Justiça toda a verdade por trás do crime.
Além do impacto emocional, o documentário expõe detalhes da investigação, inconsistências nos depoimentos dos envolvidos e a repercussão nacional que o caso tomou.
LEIA TAMBÉM: 5 coisas que você precisa saber antes de assistir a 5ª temporada de Stranger Things
É um dos true crimes mais fortes já feitos no país, tanto pela proximidade histórica quanto pela entrega emocional de quem viveu tudo intensamente, uma narrativa que provoca reflexão, indignação e empatia.
- Onde assistir: HBO MAX e Prime Video.
VEJA TAMBÉM: LINHA DIRETA: saiba tudo sobre o caso Beatriz