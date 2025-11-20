fechar
Observatório da Tv | Notícia

Tela de Sucessos – Saiba qual filme o SBT exibe nesta sexta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 20/11/2025 às 9:29
Tela de Sucessos – Saiba qual filme o SBT exibe nesta sexta-feira
Tela de Sucessos – Saiba qual filme o SBT exibe nesta sexta-feira - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Nesta sexta-feira (21), às 23h15, na Tela de Sucessos, o SBT exibe o filme Libertos – o Preço da Vida.

Ficha Técnica:

Título: Libertos – o Preço da Vida (Brasil / 2017) – SBT – Drama – 16 Anos (HD)

Elenco: André Ramiro / Lino Camilo / Júlia Gama                                                                   

Direção: Jefferson Nali  

Sinopse:

Emanuel, um médico voluntário, muito atuante e dedicado ao povo ribeirinho de uma distante região da Amazônia se torna um potencial obstáculo para uma perigosa quadrilha especializada em tráfico humano.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira
SBT surpreende e anuncia demissão de Rinaldi Faria
Daniela Beyruti

SBT surpreende e anuncia demissão de Rinaldi Faria

Compartilhe

Tags