5 filmes de terror baseados em histórias reais que vão te deixar arrepiado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Prepare-se para sentir calafrios com filmes de terror baseados em histórias reais que deixam qualquer um arrepiado do início ao fim.

Clique aqui e escute a matéria

Filmes de terror já causam medo por si só, mas quando descobrimos que as histórias foram inspiradas em fatos reais, o arrepio é ainda maior.

Casos de possessões, assassinatos brutais e eventos paranormais documentados deram origem a algumas das produções mais assustadoras do cinema, deixando espectadores sem dormir por noites seguidas.

Seja pela atmosfera sombria ou pelas semelhanças com acontecimentos verídicos, esses filmes provaram que a realidade pode ser ainda mais aterrorizante que a ficção.

A seguir, confira 5 filmes de terror baseados em histórias reais que vão te deixar com frio na espinha e repensando o que é apenas coincidência e o que pode ser algo além.

5 filmes de terror baseados em histórias reais que prometem te deixar sem dormir.

1. O Exorcista (1973)

Um dos filmes mais assustadores e icônicos da história do cinema, O Exorcista foi inspirado no caso real de um garoto de 14 anos conhecido pelo pseudônimo “Roland Doe”, que passou por rituais de exorcismo na década de 1940, nos Estados Unidos.

Na trama, a jovem Regan começa a apresentar comportamentos estranhos e violentos, levando sua mãe a procurar ajuda de dois padres.

LEIA TAMBÉM: 5 coisas que você precisa saber antes de assistir a 5ª temporada de Stranger Things

O longa é conhecido por suas cenas impactantes, trilha sonora perturbadora e pela forma intensa como retrata a luta entre o bem e o mal. Mesmo após 50 anos, continua sendo uma referência no gênero e um marco cultural do terror psicológico.

2. O Massacre da Serra Elétrica (1974)

Embora muitos pensem que O Massacre da Serra Elétrica seja pura ficção, o filme teve inspiração nas atrocidades cometidas por Ed Gein, um assassino real que chocou os Estados Unidos nos anos 1950.

No longa, um grupo de jovens acaba encontrando uma família de canibais em uma região rural do Texas, liderada pelo temido Leatherface, um homem que usa uma máscara feita de pele humana.

A brutalidade das cenas e a atmosfera sufocante transformaram o filme em um clássico do terror slasher, além de influenciar toda uma geração de produções macabras.

3. Invocação do Mal (2013)

Inspirado em arquivos reais dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, Invocação do Mal acompanha o casal enquanto eles ajudam a família Perron, que enfrenta manifestações sobrenaturais em sua casa no interior dos Estados Unidos.

Com direção de James Wan, o filme conquistou o público por unir terror sobrenatural com uma narrativa envolvente e bem construída.

LEIA TAMBÉM: 5 adaptações de livros queridinhos que estreiam em 2026 e prometem emocionar

Além disso, deu origem a um universo cinematográfico inteiro, incluindo Annabelle e A Freira, todos baseados em casos investigados pelos Warren.

4. Terror em Amityville (1979)

Outro clássico que mistura horror e realidade é Terror em Amityville, baseado no livro de Jay Anson, que relata os eventos vividos pela família Lutz após se mudar para uma casa onde um crime brutal havia acontecido.

A residência, localizada em Amityville, Nova York, teria sido palco de fenômenos inexplicáveis, de vozes misteriosas a aparições.

Leia Também 5 séries que prometem muito e vão estrear ainda em 2025

O caso virou manchete mundial e até hoje desperta debates sobre o que realmente aconteceu. O filme se tornou um dos maiores sucessos do gênero e ganhou diversas refilmagens e sequências ao longo das décadas.

5. A Hora do Pesadelo (2010)

Apesar de parecer totalmente fictício, A Hora do Pesadelo teve inspiração em casos reais de jovens que morreram dormindo após terem pesadelos intensos, nos anos 1970 e 1980.

Uma das referências veio de um artigo sobre refugiados Hmong, vítimas da chamada Síndrome da Morte Súbita Noturna.

LEIA TAMBÉM: Doramas para quem nunca viu: 4 títulos imperdíveis na Netflix

Outra veio de uma lembrança do diretor Wes Craven, que viu no noticiário um homem morrer enquanto dormia após afirmar estar sendo perseguido em sonhos.

Esses relatos deram origem ao temido Freddy Krueger, vilão que transformou os pesadelos em uma das experiências mais aterrorizantes do cinema.

VEJA TAMBÉM: 5 filmes com maior bilheteria da história