4 cores de esmalte que rejuvenescem e destacam as mãos para peles maduras

Descubra quatro tonalidades que realçam a beleza das mãos maduras e entregam um visual elegante sem esforço, perfeitas para qualquer ocasião.

Clique aqui e escute a matéria

Com o passar dos anos, muita gente redescobre o prazer de valorizar as mãos com esmaltes que iluminam a pele, equilibram o tom natural e trazem elegância sem esforço.

Para mulheres maduras, algumas tonalidades ganham ainda mais destaque porque suavizam linhas, criam contraste na medida certa e dão aquele toque sofisticado que combina com qualquer ocasião — do dia a dia ao encontro especial de fim de semana.

Entre tons clássicos e modernos, quatro cores vêm conquistando espaço nas necessaires justamente por oferecerem esse efeito de realce imediato.

A seguir, selecionamos nuances que favorecem diferentes tons de pele, são versáteis e ajudam a construir uma estética refinada sem abrir mão da personalidade.

4 cores de esmalte elegantes que valorizam as mãos para mulheres maduras

1. Verde oliva

O verde oliva é uma cor discreta, terrosa e extremamente chique — perfeita para quem busca fugir do óbvio sem pesar no visual.

Em mãos maduras, a nuance cria um contraste elegante, destacando a pele com suavidade.

Além disso, combina com roupas básicas, peças sofisticadas e até estampas, funcionando como um “novo nude” para quem gosta de modernidade na medida certa.

2. Pêssego

O esmalte pêssego é um clássico para quem quer leveza sem abrir mão de cor.

Seu subtom quente ajuda a dar impressão de mãos mais descansadas e radiantes, funcionando tanto para quem prefere unhas curtinhas quanto para formatos mais alongados.

É uma escolha versátil para ambientes profissionais, eventos diurnos e produções minimalistas.

3. Lilás

Tons de lilás continuam entre os preferidos de quem valoriza suavidade e frescor. Em mãos maduras, a cor tem um efeito rejuvenescedor, já que cria um leve contraste frio que destaca a pele sem ser chamativo.

É um colorido elegante e atual, ótimo para quem deseja sair das cores tradicionais e apostar em algo romântico, mas moderno.

4. Azul empoeirado

O azul empoeirado é aquele tom perfeito para quem gosta de esmaltes sóbrios, mas ainda quer personalidade.

Isso porque, com fundo frio, ele harmoniza muito bem com tons de pele diversos e cria um visual polido e refinado.

É o tipo de esmalte que deixa as mãos instantaneamente mais estilosas, ideal para quem busca um look contemporâneo.

