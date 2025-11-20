fechar
Perfume | Notícia

4 perfumes femininos delicados para quem ama "cheirinho de princesa"

Se você busca um perfume que seja suave, floral e sonhador, estas quatro fragrâncias nacionais são exatamente o que faltava na sua coleção.

Por Myllena Wu Publicado em 20/11/2025 às 11:14
Imagem do perfume Floratta Blue
Imagem do perfume Floratta Blue - Divulgação/Boticário

Clique aqui e escute a matéria

fragrâncias que parecem carregar uma delicadeza quase etérea, suaves, florais e envolventes, como se tivessem saído diretamente de um conto de fadas.

Na perfumaria nacional, algumas composições se destacam justamente por essa aura encantadora: leves, românticas e perfeitas para quem busca um “cheirinho de princesa” no dia a dia.

Selecionamos quatro perfumes populares no Brasil que combinam doçura, feminilidade e uma sofisticação acessível, ideais para quem aprecia aromas elegantes, mas sem exageros.

Leia Também

4 perfumes românticos para um cheirinho de princesa na sua pele

1. Floratta Rose — O Boticário

Clássico entre as fragrâncias florais brasileiras, Floratta Rose combina romantismo e frescor em uma composição luminosa.

Com notas de frutas delicadas, flores tradicionais e um fundo confortável de musk e madeiras suaves, é uma colônia que transmite encantamento sem pesar.

Vai bem no calor, no trabalho ou em ocasiões leves, acompanhando mulheres que gostam de um perfume de presença suave e doce na medida.

  • Preço: R$ 159,90.
  • Volume: 75ml.
  • Notas de corpo: Rosa, muguet, ylang-ylang, gardênia.

2. Cecita Blossom — O Boticário

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Cecita Blossom tem um ar nostálgico e poético. Inspirado em histórias afetivas, o perfume aposta em flores como jasmim e muguet para criar um aroma macio, elegante e com um toque adocicado muito equilibrado.

É um “cheiro de princesa” para quem prefere algo romântico e discreto, com impressão de banho tomado e frescor prolongado. Seu lado acolhedor faz dele uma ótima opção para uso diário.

LEIA TAMBÉM: 4 cores de esmaltes que realçam a beleza das mãos para mulheres maduras

  • Preço: R$ 164,90.
  • Volume: 100ml.
  • Notas de corpo: Narciso, jasmim, muguet, violeta.

3. Ilía Clássico — Natura

Ilía Clássico é uma das fragrâncias mais admiradas da perfumaria nacional. Floral envolvente, ele mistura frutas sutis, flores brancas e um fundo amanteigado de baunilha e âmbar, criando um perfume feminino, marcante e delicado ao mesmo tempo.

É perfeito para quem gosta de um aroma doce, mas sofisticado, que evolui bem na pele e deixa um rastro elegante, digno de protagonista de história romântica.

  • Preço: R$ 194,90.
  • Volume: 50ml.
  • Notas de corpo: Flores brancas, muguet, jasmim transparente, gardênia, frésia, rosa.

4. Love Lily — O Boticário

Com perfil mais refinado, Love Lily é um Eau de Parfum que une flores brancas, nuances amadeiradas e um toque cremoso de baunilha.

O resultado é um perfume envolvente e luxuoso, daqueles que remetem a vestidos leves, momentos especiais e um charme natural.

Leia Também

Ele é o mais caro da lista, mas também é ideal para quem deseja uma fragrância suave, mas com presença, perfeita para eventos noturnos ou dias em que se busca um ar mais sofisticado.

  • Preço: R$ 309,90.
  • Volume: 75ml.
  • Notas de corpo: Peonia firbest, muguet, pétalas de jasmim, grand rose.

VEJA TAMBÉM: Pode usar óleo de rosa mosqueta no rosto?

Leia também

4 cores de esmaltes que realçam a beleza das mãos para mulheres maduras
mãos maduras

4 cores de esmaltes que realçam a beleza das mãos para mulheres maduras
5 cores de esmalte perfeitas para quem ama unhas delicadas e sofisticadas
esmaltação delicada

5 cores de esmalte perfeitas para quem ama unhas delicadas e sofisticadas

Compartilhe

Tags