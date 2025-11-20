4 perfumes femininos delicados para quem ama "cheirinho de princesa"
Se você busca um perfume que seja suave, floral e sonhador, estas quatro fragrâncias nacionais são exatamente o que faltava na sua coleção.
Há fragrâncias que parecem carregar uma delicadeza quase etérea, suaves, florais e envolventes, como se tivessem saído diretamente de um conto de fadas.
Na perfumaria nacional, algumas composições se destacam justamente por essa aura encantadora: leves, românticas e perfeitas para quem busca um “cheirinho de princesa” no dia a dia.
Selecionamos quatro perfumes populares no Brasil que combinam doçura, feminilidade e uma sofisticação acessível, ideais para quem aprecia aromas elegantes, mas sem exageros.
4 perfumes românticos para um cheirinho de princesa na sua pele
1. Floratta Rose — O Boticário
Clássico entre as fragrâncias florais brasileiras, Floratta Rose combina romantismo e frescor em uma composição luminosa.
Com notas de frutas delicadas, flores tradicionais e um fundo confortável de musk e madeiras suaves, é uma colônia que transmite encantamento sem pesar.
Vai bem no calor, no trabalho ou em ocasiões leves, acompanhando mulheres que gostam de um perfume de presença suave e doce na medida.
- Preço: R$ 159,90.
- Volume: 75ml.
- Notas de corpo: Rosa, muguet, ylang-ylang, gardênia.
2. Cecita Blossom — O Boticário
Cecita Blossom tem um ar nostálgico e poético. Inspirado em histórias afetivas, o perfume aposta em flores como jasmim e muguet para criar um aroma macio, elegante e com um toque adocicado muito equilibrado.
É um “cheiro de princesa” para quem prefere algo romântico e discreto, com impressão de banho tomado e frescor prolongado. Seu lado acolhedor faz dele uma ótima opção para uso diário.
- Preço: R$ 164,90.
- Volume: 100ml.
- Notas de corpo: Narciso, jasmim, muguet, violeta.
3. Ilía Clássico — Natura
Ilía Clássico é uma das fragrâncias mais admiradas da perfumaria nacional. Floral envolvente, ele mistura frutas sutis, flores brancas e um fundo amanteigado de baunilha e âmbar, criando um perfume feminino, marcante e delicado ao mesmo tempo.
É perfeito para quem gosta de um aroma doce, mas sofisticado, que evolui bem na pele e deixa um rastro elegante, digno de protagonista de história romântica.
- Preço: R$ 194,90.
- Volume: 50ml.
- Notas de corpo: Flores brancas, muguet, jasmim transparente, gardênia, frésia, rosa.
4. Love Lily — O Boticário
Com perfil mais refinado, Love Lily é um Eau de Parfum que une flores brancas, nuances amadeiradas e um toque cremoso de baunilha.
O resultado é um perfume envolvente e luxuoso, daqueles que remetem a vestidos leves, momentos especiais e um charme natural.
Ele é o mais caro da lista, mas também é ideal para quem deseja uma fragrância suave, mas com presença, perfeita para eventos noturnos ou dias em que se busca um ar mais sofisticado.
- Preço: R$ 309,90.
- Volume: 75ml.
- Notas de corpo: Peonia firbest, muguet, pétalas de jasmim, grand rose.
