5 melhores alimentos para ganhar massa muscular

Quer aumentar a massa muscular de forma saudável? Descubra os cinco melhores alimentos que mais ajudam na hipertrofia e na recuperação pós-treino.

A construção de massa muscular vai além dos treinos intensos; ela depende diretamente da alimentação.

Incorporar alimentos ricos em proteínas de alta qualidade, gorduras saudáveis e micronutrientes é fundamental para potencializar os resultados e promover uma recuperação eficaz.

Neste contexto, cinco alimentos se destacam por suas propriedades nutricionais que favorecem o ganho de massa muscular; veja a seguir.

5 alimentos essenciais para ganhar massa muscular com saúde

1. Frango

Salada termogênica de frango e abacate (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock) - Portal Edicase

O frango é reconhecido por seu alto teor proteico e baixo teor de gordura, sendo ideal para incluir no almoço ou jantar.

As proteínas presentes no frango fornecem os aminoácidos necessários para a construção e reparo muscular, enquanto a digestão rápida do alimento garante que os nutrientes cheguem aos músculos em tempo hábil.

Incluir frango em suas refeições diárias, especialmente quando associado a treinos de força, contribui significativamente para o aumento de massa muscular.

2. Ovos

Alguns alimentos podem substituir o ovo na dieta (Imagem: Sea Wave | Shutterstock) - Portal Edicase

Ricos em albumina, proteína presente principalmente na clara, os ovos são fundamentais para o crescimento muscular.

Além das proteínas, contêm ferro e vitaminas do complexo B, que melhoram a oxigenação e o transporte de nutrientes pelo corpo.

Consumir ovos no café da manhã ou após o treino ajuda na recuperação muscular e no aumento da força, sendo uma opção prática e econômica para qualquer dieta voltada à hipertrofia.

3. Queijos

Alguns queijos podem fazer parte de uma dieta saudável (Imagem: MaraZe | Shutterstock) - Portal Edicase

Queijos com baixo teor de gordura são excelentes fontes de proteínas e cálcio, nutrientes essenciais para a contração muscular e manutenção da força.

Além de favorecerem o crescimento dos músculos, ajudam na saúde óssea, o que é importante para praticantes de exercícios de resistência.

Podem ser consumidos no café da manhã, lanches ou adicionados a receitas, garantindo sabor e nutrição em uma só porção.

4. Abacate

Vitamina de abacate com banana (Imagem: VLADIMIR VK | Shutterstock) - Portal Edicase

O abacate se destaca por suas gorduras monoinsaturadas e alto valor calórico, essenciais para fornecer energia durante os treinos.

Rico em vitamina E e potássio, auxilia na resistência muscular e na prevenção de cãibras, além de favorecer a recuperação pós-treino.

Pode ser consumido puro, em saladas ou vitaminas, funcionando como um aliado nutritivo que combina sabor e funcionalidade.

5. Amendoim

Imagem ilustrativa de amendoim - Freepik

O amendoim é uma excelente fonte de proteínas e magnésio, mineral essencial para a contração muscular.

Além disso, contém vitaminas do complexo B e antioxidantes, que ajudam a fornecer energia e a reduzir o estresse oxidativo causado pelo treino intenso.

Seu consumo regular contribui para a recuperação muscular, tornando-o um alimento versátil para lanches ou complementos em shakes pós-treino.