4 cores de esmaltes que realçam a beleza das mãos para mulheres maduras
Essas quatro cores de esmalte são as favoritas das mulheres maduras que amam um toque de elegância e naturalidade nas mãos. Confira quais são!
Quando o assunto é beleza, pequenos detalhes fazem toda a diferença — e as unhas são um dos mais poderosos aliados de uma aparência sofisticada.
Para mulheres maduras, escolher o esmalte certo vai além da cor da moda: trata-se de encontrar tons que valorizem o tom de pele, transmitam elegância e harmonizem com o estilo pessoal.
Entre tantas opções, algumas tonalidades se destacam por iluminar as mãos, dar um ar de frescor e realçar a feminilidade de forma natural e refinada.
A seguir, listamos quatro cores de esmalte que são verdadeiros curingas para quem busca unhas delicadas e elegantes no dia a dia.
4 cores de esmalte que valorizam as mãos e rejuvenescem o visual
1. Bege rosado
Discreto, neutro e incrivelmente versátil, o bege rosado é um dos tons mais indicados por manicures profissionais para mulheres que desejam mãos bem-cuidadas e elegantes.
Segundo especialistas em beleza, a cor cria uma transição suave entre o tom natural da pele e o esmalte, ajudando a disfarçar manchas e realçar a uniformidade das mãos.
Além disso, combina com qualquer ocasião — do trabalho ao evento social — e transmite uma imagem de sofisticação discreta.
2. Lilás malva
Entre as cores que estão conquistando espaço nas unhas das mulheres maduras, o lilás malva é uma aposta certeira.
Essa tonalidade fria e levemente acinzentada equilibra o romantismo do lilás tradicional com uma sobriedade elegante, perfeita para quem quer um visual atualizado sem abrir mão da delicadeza.
O tom combina bem com todos os tons de pele, especialmente os mais quentes, e cria um contraste suave que valoriza o formato das mãos, tornando-as mais finas e graciosas.
3. Vermelho queimado
Para quem prefere tons mais marcantes, o vermelho queimado é sinônimo de elegância atemporal.
Diferente do vermelho vivo, essa versão mais fechada possui um fundo terroso que adiciona profundidade e refinamento ao visual.
De acordo com especialistas em coloração pessoal, o vermelho queimado é uma cor que traz vitalidade e força sem perder a sutileza, realçando a pele madura com naturalidade. É um tom ideal para quem gosta de transmitir confiança e feminilidade.
4. Azul bebê
Delicado e cheio de personalidade, o azul bebê é uma escolha cada vez mais popular entre mulheres que gostam de inovar com elegância.
A suavidade da cor confere um ar de leveza e juventude às mãos, além de destacar a pele de maneira sutil e moderna.
Quando combinado com unhas bem cuidadas e acabamento brilhante, o azul claro se torna um verdadeiro toque de frescor — ideal para dias ensolarados ou para quem quer fugir do óbvio sem exageros.