4 cores de esmalte que transmitem poder e confiança
Algumas cores têm o poder de mudar sua postura no dia a dia. Por isso, nós reunimos quatro delas para quem busca presença e estilo sem esforço.
Escolher um esmalte vai muito além da estética: as cores carregam significados, despertam emoções e podem até influenciar como você se sente ao longo do dia.
Esse impacto não é à toa, dado que estudos sobre psicologia das cores apontam que tons específicos reforçam sensações como força, determinação e elegância, tornando-se aliados estratégicos para quem deseja transmitir presença.
Pensando nisso, reunimos quatro tonalidades que combinam personalidade, presença e sofisticação.
São cores versáteis, modernas e que funcionam, tanto no ambiente profissional, quanto em ocasiões especiais, sempre entregando uma dose extra de firmeza e estilo.
4 tons de esmalte poderosos para mulheres que querem transmitir confiança
1. Azul-marinho
O azul profundo carrega um simbolismo clássico: é associado à seriedade, concentração e respeito. Nas unhas, cria um efeito refinado, sem perder o impacto visual.
É uma ótima alternativa para quem quer fugir do clássico preto, mas ainda assim adotar um esmalte escuro que comunique autoridade.
Ideal para reuniões, apresentações e qualquer situação em que você queira passar estabilidade e maturidade.
2. Cereja silvestre
Os vermelhos continuam sendo um dos tons mais simbólicos quando o assunto é poder feminino — e a nuance cereja traz um toque ainda mais sofisticado.
Levemente mais fechada que o vermelho tradicional, ela equilibra sensualidade e seriedade. É um tom que chama atenção sem exageros e que combina com diferentes estilos, desde produções clássicas até looks mais modernos.
3. Marrom chocolate
O marrom escuro ganhou espaço no universo da beleza justamente por sua imagem de estabilidade e autocontrole.
O tom chocolate é quente, marcante e transmite solidez, tornando-se uma escolha certeira para quem busca unhas alinhadas e com personalidade.
Além disso, harmoniza bem com diferentes tons de pele e se adapta com facilidade às tendências de outono-inverno.
4. Cinza
O esmalte cinza, seja claro ou grafite, carrega um charme discreto que traduz profissionalismo. É uma cor que remete à modernidade e ao estilo minimalista, comum em paletas de moda e design.
Nas unhas, ele funciona como um neutro sofisticado, perfeito para quem prefere discrição, mas não abre mão de transmitir firmeza e autocuidado.