3 receitas fit rápidas e saudáveis que vão facilitar seu dia a dia na dieta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira receitas práticas e nutritivas que vão facilitar seu dia a dia na dieta e aproveite opções saborosas para manter o foco sem complicação!

Clique aqui e escute a matéria

Manter uma rotina alimentar equilibrada pode parecer difícil quando o tempo é curto e a fome chega de repente.

Por isso, receitas rápidas, práticas e nutritivas se tornam verdadeiras aliadas, especialmente para quem está de dieta, mas não abre mão de sabor.

Reunimos 3 receitas fit super simples e rápidas que te ajudam a manter o foco, sem complicação. São versões leves de clássicos amados, adaptados para quem busca praticidade e escolhas mais saudáveis no cotidiano.

3 receitas fit que ficam prontas em menos de 20 minutos para a dieta

1. Pizza de frigideira fit

Imagem de pizza de frigideira fit. - Reprodução/iStock

A pizza de frigideira fit é perfeita para aquele almoço improvisado ou jantar rápido. Fica leve, gostosa e pode ser adaptada com os recheios que você preferir. O melhor: não precisa de forno.

Ingredientes:

1 ovo;

2 colheres de sopa de aveia;

1 colher de sopa de iogurte natural ou água;

1 pitada de sal;

1 colher de chá de fermento;

Molho de tomate;

Queijo light ou mussarela ralada;

Tomate, frango, atum ou o recheio de sua preferência.

LEIA TAMBÉM: 3 receitas de bolos fit para matar a vontade de doce na dieta

Modo de preparo:

Em um bowl, misture o ovo, aveia, iogurte (ou água) e sal até formar uma massinha homogênea; Acrescente o fermento e mexa delicadamente; Despeje a massa em uma frigideira antiaderente untada e deixe cozinhar em fogo baixo por 2–3 minutos; Vire a massa com cuidado, espalhe o molho, adicione o queijo e o recheio escolhido; Tampe a frigideira para o queijo derreter; Sirva ainda quente.

2. Coxinha de frango fit

Coxinha de frango e batata-doce (Imagem: Paul_Brighton | Shutterstock) - Portal Edicase

Para quem ama salgados, a versão fit da coxinha é uma excelente alternativa. Aqui, a massa é feita com batata-doce, e o preparo pode ser na airfryer ou no forno.

Ingredientes:

Massa:

1 xícara de batata-doce cozida e amassada;

2 colheres de sopa de farelo de aveia;

Sal e temperos a gosto.

Recheio:

1 xícara de frango desfiado;

1 colher de sopa de requeijão light (opcional);

Alho, cebola e temperos a gosto.

Modo de preparo:

Misture a batata-doce com o farelo de aveia e tempere. Amasse até formar uma massa lisa; Refogue o frango desfiado com temperos e, se quiser, acrescente um pouco de requeijão para dar cremosidade; Pegue pequenas porções de massa, abra nas mãos e recheie com o frango; Modele no formato de coxinha; Coloque na airfryer por 15 minutos a 180 °C (ou asse no forno por 20 minutos).

3. Torta de morango fit

Torta de morango fit - iStock

A torta de morango fit é uma opção prática para matar a vontade de doce sem fugir da dieta. A base é leve, o creme é rápido de preparar e a cobertura de fruta deixa tudo mais natural.

Ingredientes:

Base:

1 xícara de farelo de aveia;

3 colheres de sopa de iogurte natural;

1 colher de sopa de mel ou adoçante culinário.

LEIA TAMBÉM: 5 dicas fit que vão te ajudar a matar a vontade de doce na dieta

Creme:

1 pote de iogurte natural;

1 colher de sopa de chia (opcional);

Adoçante a gosto.

Cobertura:

Morangos picados;

Modo de preparo:

Misture a aveia, o iogurte e o mel até formar uma massinha úmida; Pressione a base em uma forminha ou refratário pequeno; Misture os ingredientes do creme e espalhe sobre a base; Finalize com morangos picados; Leve à geladeira por 20–30 minutos para firmar.



VEJA TAMBÉM: DIETA LOW CARB: O que é dieta low carb? Quais os benefícios?

