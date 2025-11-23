3 receitas fit rápidas e saudáveis que vão facilitar seu dia a dia na dieta
Confira receitas práticas e nutritivas que vão facilitar seu dia a dia na dieta e aproveite opções saborosas para manter o foco sem complicação!
Manter uma rotina alimentar equilibrada pode parecer difícil quando o tempo é curto e a fome chega de repente.
Por isso, receitas rápidas, práticas e nutritivas se tornam verdadeiras aliadas, especialmente para quem está de dieta, mas não abre mão de sabor.
Reunimos 3 receitas fit super simples e rápidas que te ajudam a manter o foco, sem complicação. São versões leves de clássicos amados, adaptados para quem busca praticidade e escolhas mais saudáveis no cotidiano.
3 receitas fit que ficam prontas em menos de 20 minutos para a dieta
1. Pizza de frigideira fit
A pizza de frigideira fit é perfeita para aquele almoço improvisado ou jantar rápido. Fica leve, gostosa e pode ser adaptada com os recheios que você preferir. O melhor: não precisa de forno.
Ingredientes:
- 1 ovo;
- 2 colheres de sopa de aveia;
- 1 colher de sopa de iogurte natural ou água;
- 1 pitada de sal;
- 1 colher de chá de fermento;
- Molho de tomate;
- Queijo light ou mussarela ralada;
- Tomate, frango, atum ou o recheio de sua preferência.
Modo de preparo:
- Em um bowl, misture o ovo, aveia, iogurte (ou água) e sal até formar uma massinha homogênea;
- Acrescente o fermento e mexa delicadamente;
- Despeje a massa em uma frigideira antiaderente untada e deixe cozinhar em fogo baixo por 2–3 minutos;
- Vire a massa com cuidado, espalhe o molho, adicione o queijo e o recheio escolhido;
- Tampe a frigideira para o queijo derreter;
- Sirva ainda quente.
2. Coxinha de frango fit
Para quem ama salgados, a versão fit da coxinha é uma excelente alternativa. Aqui, a massa é feita com batata-doce, e o preparo pode ser na airfryer ou no forno.
Ingredientes:
Massa:
- 1 xícara de batata-doce cozida e amassada;
- 2 colheres de sopa de farelo de aveia;
- Sal e temperos a gosto.
Recheio:
- 1 xícara de frango desfiado;
- 1 colher de sopa de requeijão light (opcional);
- Alho, cebola e temperos a gosto.
Modo de preparo:
- Misture a batata-doce com o farelo de aveia e tempere. Amasse até formar uma massa lisa;
- Refogue o frango desfiado com temperos e, se quiser, acrescente um pouco de requeijão para dar cremosidade;
- Pegue pequenas porções de massa, abra nas mãos e recheie com o frango;
- Modele no formato de coxinha;
- Coloque na airfryer por 15 minutos a 180 °C (ou asse no forno por 20 minutos).
3. Torta de morango fit
A torta de morango fit é uma opção prática para matar a vontade de doce sem fugir da dieta. A base é leve, o creme é rápido de preparar e a cobertura de fruta deixa tudo mais natural.
Ingredientes:
Base:
- 1 xícara de farelo de aveia;
- 3 colheres de sopa de iogurte natural;
- 1 colher de sopa de mel ou adoçante culinário.
Creme:
- 1 pote de iogurte natural;
- 1 colher de sopa de chia (opcional);
- Adoçante a gosto.
Cobertura:
- Morangos picados;
Modo de preparo:
- Misture a aveia, o iogurte e o mel até formar uma massinha úmida;
- Pressione a base em uma forminha ou refratário pequeno;
- Misture os ingredientes do creme e espalhe sobre a base;
- Finalize com morangos picados;
- Leve à geladeira por 20–30 minutos para firmar.
