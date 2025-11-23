fechar
3 receitas fit rápidas e saudáveis que vão facilitar seu dia a dia na dieta

Confira receitas práticas e nutritivas que vão facilitar seu dia a dia na dieta e aproveite opções saborosas para manter o foco sem complicação!

Por Eduarda Barreto Publicado em 23/11/2025 às 10:17
Imagem ilustrativa de pizza de frigideira
Imagem ilustrativa de pizza de frigideira - Reprodução/iStock

Manter uma rotina alimentar equilibrada pode parecer difícil quando o tempo é curto e a fome chega de repente.

Por isso, receitas rápidas, práticas e nutritivas se tornam verdadeiras aliadas, especialmente para quem está de dieta, mas não abre mão de sabor.

Reunimos 3 receitas fit super simples e rápidas que te ajudam a manter o foco, sem complicação. São versões leves de clássicos amados, adaptados para quem busca praticidade e escolhas mais saudáveis no cotidiano.

3 receitas fit que ficam prontas em menos de 20 minutos para a dieta

1. Pizza de frigideira fit

Reprodução/iStock
Imagem de pizza de frigideira fit. - Reprodução/iStock

A pizza de frigideira fit é perfeita para aquele almoço improvisado ou jantar rápido. Fica leve, gostosa e pode ser adaptada com os recheios que você preferir. O melhor: não precisa de forno.

Ingredientes:

  • 1 ovo;
  • 2 colheres de sopa de aveia;
  • 1 colher de sopa de iogurte natural ou água;
  • 1 pitada de sal;
  • 1 colher de chá de fermento;
  • Molho de tomate;
  • Queijo light ou mussarela ralada;
  • Tomate, frango, atum ou o recheio de sua preferência.

Modo de preparo:

  1. Em um bowl, misture o ovo, aveia, iogurte (ou água) e sal até formar uma massinha homogênea;
  2. Acrescente o fermento e mexa delicadamente;
  3. Despeje a massa em uma frigideira antiaderente untada e deixe cozinhar em fogo baixo por 2–3 minutos;
  4. Vire a massa com cuidado, espalhe o molho, adicione o queijo e o recheio escolhido;
  5. Tampe a frigideira para o queijo derreter;
  6. Sirva ainda quente.

2. Coxinha de frango fit

Portal Edicase
Coxinha de frango e batata-doce (Imagem: Paul_Brighton | Shutterstock) - Portal Edicase

Para quem ama salgados, a versão fit da coxinha é uma excelente alternativa. Aqui, a massa é feita com batata-doce, e o preparo pode ser na airfryer ou no forno.

Ingredientes:

Massa:

  • 1 xícara de batata-doce cozida e amassada;
  • 2 colheres de sopa de farelo de aveia;
  • Sal e temperos a gosto.

Recheio:

  • 1 xícara de frango desfiado;
  • 1 colher de sopa de requeijão light (opcional);
  • Alho, cebola e temperos a gosto.

Modo de preparo:

  1. Misture a batata-doce com o farelo de aveia e tempere. Amasse até formar uma massa lisa;
  2. Refogue o frango desfiado com temperos e, se quiser, acrescente um pouco de requeijão para dar cremosidade;
  3. Pegue pequenas porções de massa, abra nas mãos e recheie com o frango;
  4. Modele no formato de coxinha;
  5. Coloque na airfryer por 15 minutos a 180 °C (ou asse no forno por 20 minutos).

3. Torta de morango fit

iStock
Torta de morango fit - iStock

A torta de morango fit é uma opção prática para matar a vontade de doce sem fugir da dieta. A base é leve, o creme é rápido de preparar e a cobertura de fruta deixa tudo mais natural.

Ingredientes:

Base:

  • 1 xícara de farelo de aveia;
  • 3 colheres de sopa de iogurte natural;
  • 1 colher de sopa de mel ou adoçante culinário.

Creme:

  • 1 pote de iogurte natural;
  • 1 colher de sopa de chia (opcional);
  • Adoçante a gosto.

Cobertura:

  • Morangos picados;

Modo de preparo:

  1. Misture a aveia, o iogurte e o mel até formar uma massinha úmida;
  2. Pressione a base em uma forminha ou refratário pequeno;
  3. Misture os ingredientes do creme e espalhe sobre a base;
  4. Finalize com morangos picados;
  5. Leve à geladeira por 20–30 minutos para firmar.

