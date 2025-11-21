Influenciador Vittor Fernando revela motivos do atentado a tiros que quase tirou sua vida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Vittor Fernando detalha pela primeira vez o ataque que sofreu no Rio e explica que tudo começou após entrar por engano em uma área dominada pelo crime

Clique aqui e escute a matéria

Após quase três semanas longe das redes, Vittor Fernando decidiu falar publicamente sobre o atentado que sofreu no Rio de Janeiro. O influenciador recebeu alta depois de 20 dias internado e publicou um vídeo para atualizar seu estado de saúde.

Logo no início, agradeceu o apoio do público e reconheceu a gravidade do episódio, afirmando que “o que aconteceu comigo foi realmente grave” e que cada cirurgia realizada foi decisiva para evitar sequelas permanentes.

Enquanto se recuperava, diversos boatos passaram a circular. Para encerrar especulações, Vittor explicou que nada do que aconteceu teve origem em perseguição, crime encomendado ou qualquer ligação com datas temáticas.

“O que aconteceu comigo não foi um caso específico, não foi uma morte encomendada, não foi alguém que me perseguiu, não tem nada a ver com Halloween”, afirmou. Ele destacou que entrou sem perceber em uma região controlada por criminosos e reforçou: “O que aconteceu comigo foi só mais um caso de você entrar em uma rua errada no Rio de Janeiro”.

O ataque e os momentos de tensão

Vittor contou que voltava do Rio para São Paulo ao lado do namorado, Gabriel Fuentes. O casal havia parado em um posto de gasolina quando foi surpreendido por homens armados. “Nosso intuito foi acelerar e meteram bala no carro, foi muito assustador”, relatou. A fuga terminou em uma rua sem saída, e eles conseguiram pedir ajuda em uma parada de ônibus já próximo à divisa com São Paulo.

O influenciador foi atingido na perna e ainda descobriu estilhaços perigosamente próximos ao coração. A equipe médica classificou o caso como raro e de risco elevado. Ele precisou ser transferido para outra unidade, onde passou por uma cirurgia cardíaca urgente. “A cirurgia deu muito certo, mas eu precisava de um tempo pra me recuperar”, contou.

Mais tarde, os médicos reavaliaram a lesão na perna e constataram que o osso não havia quebrado, mas estava instável. Vittor pôde seguir tratamento sem nova cirurgia, focando em fisioterapia intensiva.

Mesmo ainda debilitado, ele demonstrou gratidão e esperança ao falar sobre a recuperação. Disse que está se fortalecendo diariamente e refletiu sobre o desfecho do caso. Para ele, sobreviver já é uma vitória. “O que importa é a vida e a saúde”, finalizou.

