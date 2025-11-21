Influenciador Vittor Fernando revela motivos do atentado a tiros que quase tirou sua vida
Vittor Fernando detalha pela primeira vez o ataque que sofreu no Rio e explica que tudo começou após entrar por engano em uma área dominada pelo crime
Clique aqui e escute a matéria
Após quase três semanas longe das redes, Vittor Fernando decidiu falar publicamente sobre o atentado que sofreu no Rio de Janeiro. O influenciador recebeu alta depois de 20 dias internado e publicou um vídeo para atualizar seu estado de saúde.
Logo no início, agradeceu o apoio do público e reconheceu a gravidade do episódio, afirmando que “o que aconteceu comigo foi realmente grave” e que cada cirurgia realizada foi decisiva para evitar sequelas permanentes.
Enquanto se recuperava, diversos boatos passaram a circular. Para encerrar especulações, Vittor explicou que nada do que aconteceu teve origem em perseguição, crime encomendado ou qualquer ligação com datas temáticas.
“O que aconteceu comigo não foi um caso específico, não foi uma morte encomendada, não foi alguém que me perseguiu, não tem nada a ver com Halloween”, afirmou. Ele destacou que entrou sem perceber em uma região controlada por criminosos e reforçou: “O que aconteceu comigo foi só mais um caso de você entrar em uma rua errada no Rio de Janeiro”.
O ataque e os momentos de tensão
Vittor contou que voltava do Rio para São Paulo ao lado do namorado, Gabriel Fuentes. O casal havia parado em um posto de gasolina quando foi surpreendido por homens armados. “Nosso intuito foi acelerar e meteram bala no carro, foi muito assustador”, relatou. A fuga terminou em uma rua sem saída, e eles conseguiram pedir ajuda em uma parada de ônibus já próximo à divisa com São Paulo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O influenciador foi atingido na perna e ainda descobriu estilhaços perigosamente próximos ao coração. A equipe médica classificou o caso como raro e de risco elevado. Ele precisou ser transferido para outra unidade, onde passou por uma cirurgia cardíaca urgente. “A cirurgia deu muito certo, mas eu precisava de um tempo pra me recuperar”, contou.
Mais tarde, os médicos reavaliaram a lesão na perna e constataram que o osso não havia quebrado, mas estava instável. Vittor pôde seguir tratamento sem nova cirurgia, focando em fisioterapia intensiva.
Mesmo ainda debilitado, ele demonstrou gratidão e esperança ao falar sobre a recuperação. Disse que está se fortalecendo diariamente e refletiu sobre o desfecho do caso. Para ele, sobreviver já é uma vitória. “O que importa é a vida e a saúde”, finalizou.