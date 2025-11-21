Queridinho de Walcyr Carrasco, Rainer Cadete é confirmado em nova novela do autor
Clique aqui e escute a matéria
Rainer Cadete, o Celso de Êta Mundo Melhor!, está confirmado na nova novela de Walcyr Carrasco no horário nobre da Globo, Quem Ama Cuida. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
O ator vai se juntar a grandes nomes como Isabel Teixeira, Mariana Ximenes, Letícia Colin, Agatha Moireira, Tony Ramos, Antonio Fagundes, já confirmados no elenco. Colega de Rainer em Êta Mundo Melhor!, Jeniffer Nascimento, a Dita, também está confirmada na nova trama.
Até o momento, a única novela que Rainer Cadete não fez de Walcyr Carrasco foi Cama de Gato. As outras foram todas do autor, como Caras e Bocas, Amor à Vida, Verdades Secretas, Êta Mundo Bom, A Dona do Pedaço, Verdades Secretas 2, Terra e Paixão e a atual das seis.
A novela Quem Ama Cuida vai substituir Três Graças no primeiro semestre de 2026. Claudia Souto, autora de Volta por Cima, foi convidada pela Globo para dividir a autoria da trama.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br