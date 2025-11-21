fechar
Golarrolê celebra 19 anos com Duda Beat em projeto eletrônico inédito no Recife

Pernambucana apresenta o 'Club Tara', um formato pensado para as pistas de dança e voltado à sua faceta mais eletrônica, na Concha Acústica da UFPE

Por Emannuel Bento Publicado em 21/11/2025 às 9:29 | Atualizado em 21/11/2025 às 9:33
A produtora recifense Golarrolê celebra 19 anos de trajetória com um show de Duda Beat na Concha Acústica da UFPE, na sexta-feira (28), a partir das 22h.

Na ocasião, a pernambucana apresenta Club Tara, um formato pensado para as pistas de dança e voltado à sua faceta mais eletrônica.

O nome faz referência ao álbum mais recente da artista, "Tara e Tal" (2024), marcado justamente pela imersão no universo eletrônico.

Show

O projeto não é um DJ set, mas um setlist adaptado para dançar, construído ao lado dos produtores Lux e Tróia, que acompanham a cantora desde o disco de estreia, "Sinto Muito" (2018).

No palco, Duda revisita diferentes fases da carreira, costurando hits e novidades como “Você Vai Gostar” (feat. AJULIACOSTA), “Fuga”, "Nossa Chance" (feat. Tz da Coronel), "teu beijo" e "Bébi Beat".

Algumas faixas ganham versões exclusivas criadas especialmente para o formato, entre elas "Esse Delírio Todo" e "Tara e Tal".

"É um show sobre se deixar levar, sobre o prazer de dançar. Essa sou eu inteira, com o coração acelerado e a alma em festa", define a artista.

A produtora Golarrolê é responsável por diversos selos de festas do Recife, como Brega Naite, Tarantina (música pop), Odara Ôdesce (música brasileira), Jorra! (eletrônica), Cacura Clubber (retrô), entre outros. Neste ano, a marca produziu diversos shows na Concha Acústica, a exemplo de Luedji Luna, Ajuliacosta e FBC.

SERVIÇO
Duda Beat nos 19 anos da Golarrolê
Onde: Concha Acústica da UFPE (Cidade Universitária, Recife)
Quando: 28 de novembro, a partir das 22h
Quanto: de R$ 70 (pista meia) a R$ 230 (open bar), à venda no Sympla

