Golarrolê celebra 19 anos com Duda Beat em projeto eletrônico inédito no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Pernambucana apresenta o 'Club Tara', um formato pensado para as pistas de dança e voltado à sua faceta mais eletrônica, na Concha Acústica da UFPE

Clique aqui e escute a matéria

A produtora recifense Golarrolê celebra 19 anos de trajetória com um show de Duda Beat na Concha Acústica da UFPE, na sexta-feira (28), a partir das 22h.

Na ocasião, a pernambucana apresenta Club Tara, um formato pensado para as pistas de dança e voltado à sua faceta mais eletrônica.

O nome faz referência ao álbum mais recente da artista, "Tara e Tal" (2024), marcado justamente pela imersão no universo eletrônico.

Show

O projeto não é um DJ set, mas um setlist adaptado para dançar, construído ao lado dos produtores Lux e Tróia, que acompanham a cantora desde o disco de estreia, "Sinto Muito" (2018).

No palco, Duda revisita diferentes fases da carreira, costurando hits e novidades como “Você Vai Gostar” (feat. AJULIACOSTA), “Fuga”, "Nossa Chance" (feat. Tz da Coronel), "teu beijo" e "Bébi Beat".

Algumas faixas ganham versões exclusivas criadas especialmente para o formato, entre elas "Esse Delírio Todo" e "Tara e Tal".

"É um show sobre se deixar levar, sobre o prazer de dançar. Essa sou eu inteira, com o coração acelerado e a alma em festa", define a artista.

A produtora Golarrolê é responsável por diversos selos de festas do Recife, como Brega Naite, Tarantina (música pop), Odara Ôdesce (música brasileira), Jorra! (eletrônica), Cacura Clubber (retrô), entre outros. Neste ano, a marca produziu diversos shows na Concha Acústica, a exemplo de Luedji Luna, Ajuliacosta e FBC.

SERVIÇO

Duda Beat nos 19 anos da Golarrolê

Onde: Concha Acústica da UFPE (Cidade Universitária, Recife)

Quando: 28 de novembro, a partir das 22h

Quanto: de R$ 70 (pista meia) a R$ 230 (open bar), à venda no Sympla