Cultura | Notícia

Jornalista Natalia Ribeiro, do SJCC, recebe prêmio do Homem da Meia-Noite

Jornalista da Rádio Jornal foi uma das homenageadas do 20º Prêmio Gigante Cultural Márcia Siqueira, dedicado a profissionais que enaltecem a cultura

Por Emannuel Bento Publicado em 20/11/2025 às 9:27 | Atualizado em 20/11/2025 às 9:33
Natália Ribeiro recebe o 20º Prêmio Gigante Cultural Márcia Siqueira, do Homem da Meia Noite
Natália Ribeiro recebe o 20º Prêmio Gigante Cultural Márcia Siqueira, do Homem da Meia Noite

A jornalista Natalia Ribeiro, da Rádio Jornal, foi uma das homenageadas do 20º Prêmio Gigante Cultural Márcia Siqueira, realizado pelo Clube Carnavalesco de Alegoria e Crítica O Homem da Meia-Noite. A cerimônia ocorreu no Cais do Sertão, na noite desta quarta-feira (19/11).

No evento, foram premiados profissionais, artistas, entidades e agremiações que enaltecem a cultura e o Carnaval de Pernambuco. Na Rádio Jornal, Natália apresenta diariamente o Debate da Super Manhã.

"Ela veio do Sul do país, mas, com pouco tempo, se encantou com Pernambuco — e Pernambuco se encantou com sua voz e com seu talento no rádio. Durante as manhãs, leva informação ao público. No Carnaval, transmite uma energia contagiante na cobertura dessa festa. Foi em pouco tempo que também se tornou uma apaixonada pelo Homem da Meia-Noite", afirmou Luiz Adolpho, presidente do clube, ao anunciar o prêmio.

HOMEM DA MEIA NOITE/DIVULGAÇÃO
HOMEM DA MEIA NOITE/DIVULGAÇÃO

A homenagem foi feita de surpresa para a jornalista. "Eu não nasci em Pernambuco, mas me sinto uma pernambucana", disse Natália Ribeiro em seu discurso.

"É muito bom fazer parte disso tudo, com tantos amigos queridos, porque o pernambucano, o Homem da Meia-Noite, é acolhedor e recebe com amor todos os dias. Não é só agora que estou sentindo isso, pois esse carinho que abraça de forma tão especial está presente todos os dias, quando o microfone abre e quando encontro alguém na rua ou alguém conversa comigo nas redes sociais. Então, se eu poderia dizer obrigada agora, gostaria de reforçar isso aqui. Obrigada."

Criado em 1931, o Homem da Meia Noite é Patrimônio Vivo de Pernambuco desde 2006. 

Mais premiados

Entre os demais homenageados estavam o Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu, Mestre Lua, Dona Zefinha, Associação dos Maracatus de Olinda (AMO), Miro do Samba, Instituto Capiba, Coletivo Mulher Vida, Luna Markman, Max Motta, Calunguinha, Roger, Jéssica Zarina, Águas de Oxalá, Haia Marak, Adsilon, Maracatu Elefante, Casa da Rabeca, Mestre Galo, Mônica Judice e Yasmim Neves.

Homenageados do Carnaval

Neste Carnaval, o Homem da Meia-Noite terá como homenageados o Grupo Bongar, Mãe Beth de Oxum, Maciel Salu, Maracatu Nação Pernambuco e Siba.

