Jornalista Natalia Ribeiro, do SJCC, recebe prêmio do Homem da Meia-Noite

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Jornalista da Rádio Jornal foi uma das homenageadas do 20º Prêmio Gigante Cultural Márcia Siqueira, dedicado a profissionais que enaltecem a cultura

Clique aqui e escute a matéria

A jornalista Natalia Ribeiro, da Rádio Jornal, foi uma das homenageadas do 20º Prêmio Gigante Cultural Márcia Siqueira, realizado pelo Clube Carnavalesco de Alegoria e Crítica O Homem da Meia-Noite. A cerimônia ocorreu no Cais do Sertão, na noite desta quarta-feira (19/11).

No evento, foram premiados profissionais, artistas, entidades e agremiações que enaltecem a cultura e o Carnaval de Pernambuco. Na Rádio Jornal, Natália apresenta diariamente o Debate da Super Manhã.

"Ela veio do Sul do país, mas, com pouco tempo, se encantou com Pernambuco — e Pernambuco se encantou com sua voz e com seu talento no rádio. Durante as manhãs, leva informação ao público. No Carnaval, transmite uma energia contagiante na cobertura dessa festa. Foi em pouco tempo que também se tornou uma apaixonada pelo Homem da Meia-Noite", afirmou Luiz Adolpho, presidente do clube, ao anunciar o prêmio.

Natália Ribeiro recebe o 20º Prêmio Gigante Cultural Márcia Siqueira, do Homem da Meia Noite - HOMEM DA MEIA NOITE/DIVULGAÇÃO

A homenagem foi feita de surpresa para a jornalista. "Eu não nasci em Pernambuco, mas me sinto uma pernambucana", disse Natália Ribeiro em seu discurso.

"É muito bom fazer parte disso tudo, com tantos amigos queridos, porque o pernambucano, o Homem da Meia-Noite, é acolhedor e recebe com amor todos os dias. Não é só agora que estou sentindo isso, pois esse carinho que abraça de forma tão especial está presente todos os dias, quando o microfone abre e quando encontro alguém na rua ou alguém conversa comigo nas redes sociais. Então, se eu poderia dizer obrigada agora, gostaria de reforçar isso aqui. Obrigada."

Criado em 1931, o Homem da Meia Noite é Patrimônio Vivo de Pernambuco desde 2006.

Mais premiados

Entre os demais homenageados estavam o Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu, Mestre Lua, Dona Zefinha, Associação dos Maracatus de Olinda (AMO), Miro do Samba, Instituto Capiba, Coletivo Mulher Vida, Luna Markman, Max Motta, Calunguinha, Roger, Jéssica Zarina, Águas de Oxalá, Haia Marak, Adsilon, Maracatu Elefante, Casa da Rabeca, Mestre Galo, Mônica Judice e Yasmim Neves.

Homenageados do Carnaval

Neste Carnaval, o Homem da Meia-Noite terá como homenageados o Grupo Bongar, Mãe Beth de Oxum, Maciel Salu, Maracatu Nação Pernambuco e Siba.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />