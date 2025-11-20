fechar
Horóscopo 21/11: Início do dia pode trazer divergências nas relações, então escolha empatia e paciência

Com a mudança do Sol, você brilha em comunicação e simpatia à noite, encantando em novos e antigos romances. Grandes notícias estão a caminho

Por Aisha Vitória Publicado em 20/11/2025 às 10:00
Horóscopo de sexta-feira
Horóscopo de sexta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

O Sol brilha para você! Seja cauteloso com gastos e confie na sua intuição para fechar bons negócios.

Fique atento às mudanças positivas à noite, quando novos horizontes podem surgir. Na paixão, há fortalecimento e chance de cruzar com o crush dos sonhos.

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 43, 36, 52

Touro

Sexta-feira começa agitada! Embora alguns contratempos possam surgir, respire fundo, tenha paciência!

Em breve, um ambiente positivo vai incentivar ótimas conexões e acordos significativos. O clímax chega à noite com fortes emoções e o amor em alta. Preparado para seduzir?

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 45, 11, 36

Gêmeos

Prepare-se para uma sexta-feira agitada! Você terá que se esforçar no início do dia, mas será recompensado no trabalho, com possíveis promoções ou aumentos.

A noite reserva boas surpresas, especialmente para a vida amorosa. Portanto, receba as vibes que prometem um clima romântico intenso!

  • Cor: BEGE
  • Palpite: 51, 32, 60

Câncer

Sextou com o Sol te orientando a focar no que é viável. Prepare-se para novidades positivas: o trabalho flui, o dinheiro vem e quem busca amor pode ter surpresas deliciosas.

Com a sorte ao seu lado, está na hora de realizar as mudanças sonhadas e fortalecer sua vitalidade.

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 04, 22, 32

Leão

O Sol comanda o show hoje trazendo novidades alegres! Enfrente desafios matinais com calma, principalmente no trabalho.

A tarde promete ótimos resultados financeiros. À noite, prepare-se para brilhar no amor com seu carisma duplicado. Vá com tudo, a conquista será sua!

  • Cor: ROSA
  • Palpite: 25, 52, 47

Virgem

Hoje foco nas questões domésticas e familiares desde cedo! Preste atenção em atividades que exigem comunicação para evitar imprevistos, mas relaxe porque o astral positivo se firma. Contatos e relacionamentos ficam em alta e a noite promete momentos especiais!

  • Cor: AZUL-ESVERDEADO
  • Palpite: 13, 58, 14

 

Libra

Fique de olho nas finanças, controle gastos e trabalhe duro para melhorar a renda. Bons resultados!

Com a mudança do Sol, você brilha em comunicação e simpatia à noite, encantando em novos e antigos romances. Grandes notícias estão a caminho.

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 15, 14, 44

Escorpião

Sextou! Início do dia pode trazer divergências nas relações, então escolha empatia e paciência. O clima melhora logo e boas surpresas te esperam no amor e no lazer.

À noite, o Sol promete boas notícias sobre dinheiro. Mantenha-se otimista!

  • Cor: PINK
  • Palpite: 24, 60, 40

Sagitário

Hoje tem tudo para ser um grande dia! Embora comece com pequenas questões financeiras, tudo flui como esperado.

Mostre sua habilidade para resolver tarefas complexas e conte com a ajuda dos familiares. Mas o brilho realmente acontece à noite, especialmente no amor.

  • Cor: MARROM
  • Palpite: 51, 08, 15

Capricórnio

Mantenha a perseverança e enfrente os desafios de hoje: as mudanças vão valer a pena! Não permita que mini dramas pessoais afetem sua produtividade.

É um bom dia para conversas francas com amizades e no amor. Acredite no seu poder de superação e boa lábia!

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 59, 14, 32

Aquário

Apesar de alguns contratempos de manhã, prepare-se para o sucesso na carreira e melhorias salariais. Notícias excelentes vão prosperar em seus ganhos.

À noite, o Sol ilumina amizades, contatinhos e sonhos. Espere sentir-se nas nuvens com o amor! Mantenha a positividade!

  • Cor: VERDE
  • Palpite: 06, 33, 31

Peixes

O Sol pode agitar o seu astral e a orientação é pegar mais leve. Mantenha a rotina para evitar estresses.

Boas notícias: seu regente, Netuno, ajuda a acalmar os ânimos. À noite, seu carisma será imbatível, atraindo contatinhos por todos os lados.

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 15, 33, 23

