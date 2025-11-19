Bal Masqué 2026 começa no fim da tarde e reforça o protagonismo das fantasias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Edição terá dois palcos, começando mais cedo do que o habitual; Concurso de fantasias dará R$ 2 mil para o melhor figurino da noite

O Bal Masqué, um dos bailes mais tradicionais do Carnaval pernambucano, divulgou nesta quarta-feira (19) os primeiros detalhes da edição 2026, realizada no Clube Internacional do Recife.

Com o tema "Entardecer", o evento aposta na atmosfera do fim da tarde e retoma o destaque para as fantasias, incluindo um prêmio de R$ 2 mil para o melhor figurino da noite.

A proposta se reflete na estrutura: serão dois palcos, começando mais cedo que o habitual. O palco Entardecer abre a programação às 17h, com samba. Às 19h30, entra em cena o segundo palco, com Orquestra de Frevo. A partir das 21h, sobem ao palco André Rio, Almir Rouche, Maestro Forró, Ed Carlos e Nonô Germano.

Homenageados

A edição também presta homenagem ao cantor Claudionor Germano e aos Papangus de Bezerros, símbolos do carnaval popular de Pernambuco.

Realizado desde 1948, o evento tem a edição assinada pelo Clube Internacional do Recife e pela Associação Pró Vida, com produção da Conexão K, de Karlus Demetrius.

Ingressos

As entradas estarão à venda no site Evenyx, divididas em dois setores:

Frontstage, com open bar premium;

com open bar premium; Pista Pró Vida, com acesso mediante a doação de 2 kg de alimento, reforçando o caráter social do evento.

