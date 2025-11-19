fechar
Cultura | Notícia

Bal Masqué 2026 começa no fim da tarde e reforça o protagonismo das fantasias

Edição terá dois palcos, começando mais cedo do que o habitual; Concurso de fantasias dará R$ 2 mil para o melhor figurino da noite

Por Emannuel Bento Publicado em 19/11/2025 às 14:45 | Atualizado em 19/11/2025 às 14:46
Maestro Forró é atração do Bal Masqué 2026
Maestro Forró é atração do Bal Masqué 2026 - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

O Bal Masqué, um dos bailes mais tradicionais do Carnaval pernambucano, divulgou nesta quarta-feira (19) os primeiros detalhes da edição 2026, realizada no Clube Internacional do Recife.

Com o tema "Entardecer", o evento aposta na atmosfera do fim da tarde e retoma o destaque para as fantasias, incluindo um prêmio de R$ 2 mil para o melhor figurino da noite.

A proposta se reflete na estrutura: serão dois palcos, começando mais cedo que o habitual. O palco Entardecer abre a programação às 17h, com samba. Às 19h30, entra em cena o segundo palco, com Orquestra de Frevo. A partir das 21h, sobem ao palco André Rio, Almir Rouche, Maestro Forró, Ed Carlos e Nonô Germano.

Homenageados

A edição também presta homenagem ao cantor Claudionor Germano e aos Papangus de Bezerros, símbolos do carnaval popular de Pernambuco.

Realizado desde 1948, o evento tem a edição assinada pelo Clube Internacional do Recife e pela Associação Pró Vida, com produção da Conexão K, de Karlus Demetrius.

Ingressos

As entradas estarão à venda no site Evenyx, divididas em dois setores:

  • Frontstage, com open bar premium;
  • Pista Pró Vida, com acesso mediante a doação de 2 kg de alimento, reforçando o caráter social do evento.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Programação do Dia da Consciência Negra tem samba gratuito e horário especial no RioMar Recife
SAMBA

Programação do Dia da Consciência Negra tem samba gratuito e horário especial no RioMar Recife
Balmasqué 2026 apresenta novo formato e reforça tradição do carnaval pernambucano
Agenda

Balmasqué 2026 apresenta novo formato e reforça tradição do carnaval pernambucano

Compartilhe

Tags