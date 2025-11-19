Balmasqué 2026 apresenta novo formato e reforça tradição do carnaval pernambucano
Baile volta a destacar fantasias, homenageia ícones da cultura local e apresenta dois palcos que acompanham a transição do dia para a noite
O Balmasqué, um dos bailes de carnaval mais tradicionais de Pernambuco, retorna em 2026 com mudanças que ampliam a experiência do público sem perder de vista o que sempre definiu o evento.
A festa, realizada desde 1948 no Clube Internacional do Recife, acontecerá no dia 31 de janeiro com o tema “Entardecer no Balmasqué”, convidando os foliões a celebrar entre fantasia, música e referências da cultura pernambucana.
Uma das grandes novidades é o resgate do protagonismo das fantasias, marca histórica do baile. Nesta edição, quem apresentar a melhor produção da noite receberá um prêmio de R$ 2 mil, reforçando o incentivo à criatividade e ao cuidado que sempre distinguiram o Balmasqué.
Novidades na estrutura e apresentações
A estrutura do evento também ganha um novo formato com dois palcos. A programação começa às 17 horas no Palco Entardecer com muito samba, embalando a chegada do público até o pôr do sol, momento que marca oficialmente a abertura da festa.
Às 19h30, o Palco Frevo assume o comando com a Orquestra de Frevo, trazendo a energia de um dos gêneros mais emblemáticos do estado. Depois, o público será levado ao clima do universo brega com atrações convidadas.
O esquente da noite presta tributo a nomes que construíram a história do carnaval pernambucano, entre eles Getúlio Cavalcanti, Claudionor Germano, Almir Rouche, Maciel Melo e Maestro Forró. A edição de 2026 também homenageia Claudionor Germano e o Papangu de Bezerros, figuras que representam a memória e a identidade cultural do estado.
Os ingressos estarão disponíveis no site Evenyx em dois setores. O Frontstage oferece open bar premium, enquanto a Pista Pró Vida terá acesso mediante a doação de dois quilos de alimento, destacando o caráter social da festa. A classificação é livre.
Com realização do Clube Internacional do Recife e da Associação Pró Vida, e produção da Conexão K, de Karlus Demetrius.