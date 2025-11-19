Vale do Ave avança no uso de IA e apresenta o primeiro robô mordomo do Nordeste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em evento fechado para convidados, no dia 26 de novembro, a incorporadora apresentará inovações tecnológicas que trazem mais comodidade e eficiência

A Vale do Ave fecha 2025 reafirmando um posicionamento que se tornou sua marca registrada no mercado imobiliário de alto padrão em Pernambuco.

A incorporadora construiu sua imagem baseada na singularidade de cada projeto, desenvolvendo empreendimentos que combinam arquitetura de excelência, design sofisticado, tecnologia construtiva e localizações cada vez mais raras na Zona Sul do Recife.

Mais do que erguer edifícios, a empresa lapida verdadeiras joias imobiliárias, orientada por uma filosofia que privilegia rigor estético, personalização e a mais alta qualidade de vida.

Agora, a Vale do Ave eleva ainda mais esse padrão ao integrar aos seus próximos empreendimentos duas das soluções mais avançadas do mercado para condomínios residenciais.

A incorporadora tornou-se a primeira fora do eixo Rio/São Paulo a investir na aquisição de um “robô mordomo”, capaz de realizar entregas internas com autonomia total, seguindo o percurso da portaria até os apartamentos.

Vale do Ave fecha 2025 reafirmando um posicionamento que se tornou sua marca registrada no mercado imobiliário de alto padrão em Pernambuco - Divulgação/ Vale do Ave

Os futuros residenciais da marca também contarão com elevadores equipados com a tecnologia de inteligência artificial AGILE Mirror, que transforma o espelho da cabina em uma tela multimídia interativa.

As novidades inauguram patamar de inovação no mercado imobiliário e refletem o compromisso da Vale do Ave com tecnologias benéficas para o dia a dia dos moradores.

Tecnologia que impacta positivamente a vida cotidiana

Desenvolvido e comercializado pela TK Elevator, o robô TOMI utiliza sensores, câmeras de profundidade e software de navegação inteligente para se deslocar pelos andares como um verdadeiro passageiro.

Ele se comunica diretamente com os elevadores, realizando entregas da portaria até a porta dos apartamentos com precisão, segurança e eficiência.

A tecnologia exige senha para retirada da mercadoria e pode inclusive interagir com os moradores quando configurada para isso.

Já os elevadores equipados com AGILE Mirror oferecem uma experiência inédita na cabina, exibindo informações como previsão do tempo, notícias, trânsito e comunicados internos.

Somado a isso, o sistema AGILE Access permite controlar o acesso aos andares por senha, cartão ou smartphone, com capacidade para cadastrar até quatro mil usuários.

O primeiro empreendimento da incorporadora a disponibilizar esses recursos será o Edifício Zeferino Ferreira da Costa, o ZFC, cuja entrega está prevista para 2026.

Imagem do CEO da incorporadora Vale do Ave, Zeferino Costa - Divulgação/ Vale do Ave

Para Zeferino Costa, CEO da Vale do Ave, a chegada dessas tecnologias posiciona a empresa em sintonia com o que há de mais avançado no setor.

“Sempre acreditamos que inovação não é um adereço, é parte da essência do que construímos. Nossos empreendimentos precisam oferecer algo que realmente transforme a experiência de morar. Integrar tecnologias ao nosso produto premium é mais do que acompanhar tendências, é liderar a mudança e preparar nossos projetos para o futuro.”

Padrão Vale do Ave

Além da inovação, a Vale do Ave segue cumprindo um calendário sólido de entregas e expansões. Em dezembro, a incorporadora entrega o Empresarial João Carvalho, um dos endereços corporativos mais sofisticados da cidade, com projeto impecável do arquiteto Carlos Fernando Pontual e vista para o mar em todas as unidades.

Paralelamente, avançam as obras dos empreendimentos mais valorizados da capital, como o ZFC e o Amazonas 246, ambos no Pina, além da expectativa para o próximo lançamento residencial na Avenida Boa Viagem, localizado no último terreno disponível da orla.

Vale do Ave fecha 2025 reafirmando um posicionamento que se tornou sua marca registrada no mercado imobiliário de alto padrão em Pernambuco - Divulgação/ Vale do Ave

No litoral sul, a empresa expande sua atuação com novos projetos no Paiva, Porto de Galinhas, Muro Alto e Praia dos Carneiros.

Para Moisés Costa, diretor da Vale do Ave, tecnologia, arquitetura e qualidade caminham juntas.

“O Padrão Vale do Ave não é apenas um slogan. É uma responsabilidade. Cada lançamento precisa ser único, com projetos que surpreendam. Quando investimos em soluções sofisticadas, fazemos isso porque acreditamos no impacto que elas têm na vida diária dos nossos clientes. Tecnologia só faz sentido quando melhora a rotina das pessoas, e é exatamente isso que buscamos proporcionar.”

Fiel ao seu planejamento estratégico e à filosofia de que a pressa é inimiga da perfeição, a Vale do Ave segue inovando sem esquecer a essência que a consolidou como referência em empreendimentos extraordinários. A chegada do robô TOMI e do AGILE Mirror representa mais do que um avanço tecnológico.

É a materialização de um futuro em que morar bem significa viver em ambientes inteligentes, conectados, funcionais e projetados para oferecer conforto e praticidade em cada detalhe. Um futuro que começa agora e que carrega a assinatura Vale do Ave.