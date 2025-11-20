fechar
Celebridades | Notícia

Briga? Irmã de Zé Felipe se manifesta após rumores de afastamento e esclarece relação com o cantor

Monyque Isabella rebate boatos nas redes e reforça carinho por Zé Felipe e por Virginia, mesmo após o fim do casamento do casal das redes

Por Bianca Tavares Publicado em 20/11/2025 às 10:29
Imagem de Zé Felipe, Ana Castela e Monyque Isabella
Imagem de Zé Felipe, Ana Castela e Monyque Isabella - Reprodução/Instagram

Monyque Isabella decidiu falar publicamente sobre os rumores envolvendo seu relacionamento com o irmão, Zé Felipe.

Internautas passaram a sugerir um possível afastamento entre os dois desde o fim do casamento do cantor com a influenciadora Virginia Fonseca, o que alimentou especulações nas redes sociais.

A filha de Leonardo tratou de encerrar o assunto. Depois de curtir um post sobre o novo namoro de Zé com Ana Castela, ela afirmou que não existe qualquer ruptura dentro da família e destacou que mantém carinho tanto pelo irmão quanto pela ex-cunhada.

“A única coisa que eu desejo pro meu irmão e pra Vi é que eles sejam felizes e que Deus esteja à frente dos passos deles. Ele é meu irmão, nosso amor nunca vai mudar. E a Vi foi muito mais do que minha cunhada, ela era minha amiga e continua sendo. Os dois me deram duas sobrinhas maravilhosas e meu afilhado, que eu sou apaixonada. E é isso”, declarou.

Enquanto o posicionamento de Monyque circulava, Zé Felipe também comentou pela primeira vez o namoro de Virginia com Vini Jr. O casal assumiu a relação no fim de outubro, após meses de rumores. Em entrevista ao portal LeoDias, o cantor destacou que deseja o melhor para a apresentadora e avaliou a forma como os filhos do ex-casal têm sido recebidos pelo jogador.

“A gente tem um vínculo vitalício que são as Marias e a gratidão que tenho por ela é eterna por me dar os maiores presentes da minha vida, que são os meus filhos. Virginia falou um negócio que é muito verdade, a gente se preocupa muito como os filhos vão ser tratados. Quando você vê o seu filho sendo bem tratado e bem recebido, isso é gratificante. A gente agradece a Deus, porque a gente vê tanta loucura, tanta coisa acontecendo e quando você vê que seu filho está sendo bem tratado é muita felicidade”, afirmou o cantor.

Zé encerrou enviando um desejo direto ao novo casal. “Eu desejo que a Virginia seja muito feliz. Então, para ela toda a felicidade do mundo e para o Vini, que eles sejam muito felizes”, concluiu.

