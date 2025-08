Após quatros meses da indicação, CCLJ marca sabatina de Virgílio Oliveira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após quatro meses da indicação, a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (CCLJ) da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) decidiu, nesta terça-feira (5), marcar para próxima semana a sabatina do indicado como administrador-geral de Fernando de Noronha, Virgílio Oliveira, que vem atuando na ilha como adjunto desde maio.

Segundo o presidente da comissão, deputado Coronel Alberto Feitosa (PL), a sabatina de Virgílio — indicado pelo Governo de Pernambuco em março — acontecerá na próxima terça-feira (12), pela manhã.

"Ontem a noite eu conversei com o presidente Álvaro Porto (PSDB), conversei também com Waldemar Oliveira [pai de Virgílio], deputado federal e com Virgílio Oliveira, administrador adjunto da ilha de Fernando de Noronha", disse Feitosa no início da reunião da CCLJ.

De acordo com o deputado, também foi decidido, juntamente com o presidente da Casa, que, no mesmo dia, a indicação será colocada para votação em Plenário.

Por fim, o parlamentar afirmou que já comunicou a decisão à líder do governo, deputada Socorro Pimentel (União). Além disso, informou que enviou uma mensagem ao chefe da Casa Civil, Túlio Vilaça.

Ao final da decisão, o deputado Waldemar Borges (PSB), que é o relator e foi escolhido por sorteio, pediu a palavra e disse que não vai comparecer. "Nada pessoal, apenas uma questão de coerência. Portanto, prefiro me abster ou acho que venho para a sessão", comentou. Na Alepe, o pessebista é autor de um projeto que pede pelas eleições diretas (sem ser por indicação) para o cargo de administrador de Fernando de Noronha.

Quem é Virgílio Oliveira?

Virgílio é filho do deputado federal Waldemar Oliveira (Avante) e sobrinho de Sebastião Oliveira, presidente estadual do partido. A indicação de Virgílio firmou o laço político feito entre o governo Raquel Lyra (PSD) e o Avante, que já indicou o nome de Emmanuel Fernandes (Avante), conhecido como Manuca para Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, no início desta semana.

Virgílio Oliveira possui graduação em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e Pós-Graduação em Direito Civil e Direito Processual Civil.

Como estagiário, atuou em escritórios de advocacia e no setor jurídico do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco (DER-PE).

Na área profissional, continuou atuando na advocacia, e desde 2023 estava exercendo o cargo de assessor Jurídico do Desembargador Márcio Fernando Aguiar 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

