BR-232 interditada: Rodovia voltará a ser interditada na saída do Recife para montagem de ciclovia
Dessa vez, a operação começará apenas na noite de sábado e seguirá até a madrugada de segunda-feira. Condutores e passageiros devem evitar o trecho
A segunda interdição parcial da BR-232 - e que seria a última - na saída e entrada Oeste do Recife, na altura do bairro do Curado, vai acontecer no próximo fim de semana, entre os dias 27 e 29/9. Dessa vez, o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), responsável pela coordenação da operação, decidiu iniciar a interdição apenas na noite do sábado (27) e finalizá-la na madrugada da segunda-feira (29).
Na última operação, as interdições começaram na sexta-feira e seguiram até a madrugada do domingo, gerando muita retenção no trecho, principalmente no sábado. Por isso, a principal dica para motoristas, motoqueiros e passageiros é tentar evitar a área.
A BR-232 terá a pista no sentido Interior-Recife totalmente interditada no trecho de 1 km localizado na altura do Atacado dos Presentes. Assim, o tráfego será jogado para a pista oposta, no sentido Recife-Interior. A interdição terá início às 23h30 do sábado (27) e seguirá até às 3h da madrugada da segunda-feira (29), o que significa que o tráfego ficará bloqueado durante todo o domingo (28) nesse sentido da rodovia.
Segundo o DER, a mudança de dias está acontecendo por ajustes de logística mesmo. Dessa vez, são apenas quatro peças para içamento, que levam seis horas cada, o que permitiria executar os trabalhos em um período de pouco mais de 24h. E o início na noite de sábado foi escolhido porque o içamento será sobre a linha férrea do Metrô do Recife, que tem programação para fazer o desligamento da rede aérea e só consegue mantê-la totalmente desativada no domingo.
Devido à crise, desde setembro de 2024 o sistema metroferroviário do Grande Recife deixou de operar aos domingos. Essa mesma operação de interdição da BR-232 estava prevista para acontecer entre os dias 19 e 21/9, mas foi adiada.
VEJA COMO SERÃO OS DESVIOS
Sentido Interior-Recife
- Interdição total do sentido Interior–Recife (aprox. 1 km).
- Tráfego redirecionado para o sentido contrário (Recife–Interior), com mão dupla temporária:
- 1 faixa Interior–Recife.
- 1 faixa Recife–Interior.
O DER-PE afirma que poderão haver ajustes da operação e mudanças nos desvios conforme a demanda de tráfego no período.
ENTENDA A MONTAGEM DA ESTRUTURA QUE PROVOCA A INTERDIÇÃO DA BR-232
Apesar dos transtornos, a interdição parcial da BR-232 é necessária - explica o DER-PE - para permitir a execução da segunda e última etapa de içamento da ciclovia e da passarela em implantação sobre a rodovia. O equipamento integra as obras de triplicação de 6 km da BR-232 no trecho entre o km 4,70 (entroncamento com a BR-101) e o km 11,50 (entroncamento com a BR-408).
A ciclovia que está sendo implantada é uma Obra de Arte Especial (OAE) composta por rampas em concreto armado (65 m e 200 m) e uma superestrutura metálica de 265 m - exatamente o equipamento que está sendo acoplado.
O içamento será realizado sobre o Rio Tejipió e a linha férrea, entre os km 8 e 9 da rodovia (sentido Interior–Recife). Como vem dizendo desde a primeira operação (a próxima será a terceira), o DER-PE reforça que se trata de uma operação crítica e complexa, que exige interdição temporária e reconfiguração do tráfego.