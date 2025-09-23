Cais José Estelita: Nova alça ligando Zona Sul ao Centro do Recife será liberada nesta quarta (24)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Alça de circulação faz parte do novo sistema viário do Cais José Estelita, inaugurado em julho, e permitirá a construção do novo parque urbano

O acesso da Zona Sul do Recife para o Centro do Recife pelo novo Cais José Estelita vai passar por mais mudanças. Começa a funcionar nesta quarta-feira (24/9) a nova alça de circulação do sistema viário do Cais José Estelita, na área central do Recife.

A nova ligação será o caminho obrigatório para condutores e passageiros que saem da Zona Sul no sentido do Centro. A nova alça viária segue pela lateral do Viaduto Capitão Temudo e permite o acesso à Avenida Engenheiro José Estelita (o Cais José Estelita em si). Foi construída ao lado da praça Abelardo Rijo e tem uma das entradas em frente ao Cabanga Iate Clube.

Com a liberação da nova alça, será possível iniciar a construção do Parque das Águas (batizado oficialmente de Parque da Resistência Leonardo Cisneiros), que terá 10 hectares e ficará no local onde funcionam as duas antigas pistas do Cais José Estelita.

NOVO SISTEMA VIÁRIO DO CAIS JOSÉ ESTELITA

A nova ligação será o caminho obrigatório para condutores e passageiros que saem da Zona Sul no sentido do Centro - JAILTON JR./JC IMAGEM Novo sistema viário do Cais José Estelita começou a funcionar em julho e agora ganha uma nova alça viária - JAILTON JR./JC IMAGEM A nova ligação será o caminho obrigatório para condutores e passageiros que saem da Zona Sul no sentido do Centro - JAILTON JR./JC IMAGEM

Desde o último dia 2 de julho, o sistema viário do Cais José Estelita está modificado. Os dois sentidos da pista da Avenida Engenheiro José Estelita, entre o Bairro de São José e a Cabanga, estão definitivamente fechados para a construção do novo parque urbano do Recife, que terá dez hectares de área pública.

Com o novo sistema viário, o tráfego de veículos foi ampliado para seis faixas, três em cada sentido, construídas na área dos prédios do Projeto Novo Recife. Todas as intervenções viárias estão sendo executadas pelos empreendedores do projeto imobiliário localizado no entorno, ao custo total de R$ 50 milhões.

A nova configuração viária tem duas avenidas paralelas: uma junto à margem da Bacia do Pina (sentido Zona Sul–Centro) e outra posicionada atrás dos empreendimentos do Novo Cais (sentido Centro–Zona Sul). Retornos entre quadras foram implantados para facilitar a redistribuição do tráfego de veículos e para reduzir deslocamentos desnecessários.

Assim, os motoristas que trafegam no sentido Zona Sul-Centro pegam o desvio logo após o Cabanga Iate Clube, no bairro da Cabanga, e seguem pelas novas vias. Agora, seguiram pela nova alça viária recém-finalizada. Já os que trafegam no sentido contrário, Centro-Zona Sul, são desviados para as novas faixas logo após os armazéns do Cais José Estelita.

Novo sistema viário do Cais José Estelita começou a funcionar em julho e agora ganha uma nova alça viária - JAILTON JR./JC IMAGEM O acesso que já foi construído permitirá uma nova conexão do trânsito que sai da Avenida Antônio de Góes, no Pina, e a Avenida Engenheiro José Estelita - JAILTON JR./JC IMAGEM

O novo sistema também conta com ciclovias e calçadas mais largas. Após a conclusão do novo Parque das Águas haverá o prolongamento da Avenida Dantas Barreto, criando um eixo direto entre a Praça da República, no bairro de Santo Antônio, e o mar, com travessia nivelada para pedestres, permitindo que quem caminhe pelas calçadas da Dantas Barreto siga diretamente até a orla.

O PROJETO NOVO CAIS

Nova alça viária do Cais José Estelita será liberada nesta quarta (24) - Divulgação

O projeto Novo Cais é uma abrangente intervenção urbanística realizada na cidade e que, no passado, foi palco de conflitos sociais para impedir a urbanização privada da área. Contempla a implantação de um novo sistema viário que promete conectar com mais fluidez o Centro à Zona Sul, a criação de um parque na orla com mais de 33 mil m², além da construção do Parque da Memória Ferroviária com 55 mil m² e da restauração de galpões e casarios históricos. No total, são mais de R$ 140 milhões de investimentos privados e quase 20 anos de gestação.