Sport pode cair na próxima rodada? Veja chances de rebaixamento do Leão da Ilha

Campanha do Sport tem sido dura desde o início do campeonato, visto que o Leão da Ilha ocupa a última colocação na tabela desde a terceira rodada

O Sport chegou a sua 19ª derrota no Brasileirão no último sábado (08) e se aproximou mais da confirmação do rebaixamento matemático para a Série B de 2026.

O Leão da Ilha perdeu por 4 a 2 para o Atlético-MG, de virada, na Ilha do Retiro. O Sport abriu 2 a 0, mas deixou o seu adversário passar na frente e não teve forças para se recuperar.

Mesmo com a derrota, o rebaixamento do Sport dependia do triunfo do Vitória, que empatou em zero a zero com o Botafogo, ou da vitória do Santos, que perdeu para o Flamengo.

Quais são as chances de rebaixamento do Sport?



O próximo confronto do Sport será diante do Flamengo, na Arena de Pernambuco, no próximo sábado (15).

Para oficializar matematicamente o rebaixamento, o Sport terá que empatar ou perder o jogo.

De acordo com a UFMG, a queda do Leão já está selada. O site aponta que o clube rubro-negro possui 100% de chances de rebaixamento.

A campanha do Sport tem sido dura desde o início do campeonato, visto que o Leão da Ilha ocupa a última colocação na tabela desde a terceira rodada.

Para se ter uma ideia, com 19 derrotas até aqui, o Sport perdeu quase 60% dos jogos disputados.

Na rodada anterior, jogando em casa diante do Juventude, o Sport registrou o seu menor público na temporada, com 4.919 rubro-negros no estádio. Contra o Galo, o Sport contou com o apoio de 5.095 torcedores.

Notas do Escrete de Ouro

Confira as notas do Escrete de Ouro, da Rádio Jornal:

Gabriel: 3

Matheus Alexandre: 3

Rafael Thyere: 4

Riquelme: 3

Ramon Menezes: 3

Luan Cândido: 3

Rivera: 4

Lucas Kal: 5

Sérgio Oliveira: 4

Lucas Lima: 5

Atencio: sem nota

Matheusinho: 5

Pablo: 3

Léo Pereira: 7

Romarinho: 4

Ignacio Ramírez: sem nota

Técnico César Lucena: 5

Nos minutos finais, a torcida do Sport protestou contra elenco e diretoria, com gritos de “time sem vergonha” ecoando nas arquibancadas.

Melhores Momentos de Sport 2 x 4 Atlético-MG