Sport pode cair na próxima rodada? Veja chances de rebaixamento do Leão da Ilha
Campanha do Sport tem sido dura desde o início do campeonato, visto que o Leão da Ilha ocupa a última colocação na tabela desde a terceira rodada
O Sport chegou a sua 19ª derrota no Brasileirão no último sábado (08) e se aproximou mais da confirmação do rebaixamento matemático para a Série B de 2026.
O Leão da Ilha perdeu por 4 a 2 para o Atlético-MG, de virada, na Ilha do Retiro. O Sport abriu 2 a 0, mas deixou o seu adversário passar na frente e não teve forças para se recuperar.
Mesmo com a derrota, o rebaixamento do Sport dependia do triunfo do Vitória, que empatou em zero a zero com o Botafogo, ou da vitória do Santos, que perdeu para o Flamengo.
Quais são as chances de rebaixamento do Sport?
O próximo confronto do Sport será diante do Flamengo, na Arena de Pernambuco, no próximo sábado (15).
Para oficializar matematicamente o rebaixamento, o Sport terá que empatar ou perder o jogo.
De acordo com a UFMG, a queda do Leão já está selada. O site aponta que o clube rubro-negro possui 100% de chances de rebaixamento.
A campanha do Sport tem sido dura desde o início do campeonato, visto que o Leão da Ilha ocupa a última colocação na tabela desde a terceira rodada.
Para se ter uma ideia, com 19 derrotas até aqui, o Sport perdeu quase 60% dos jogos disputados.
Na rodada anterior, jogando em casa diante do Juventude, o Sport registrou o seu menor público na temporada, com 4.919 rubro-negros no estádio. Contra o Galo, o Sport contou com o apoio de 5.095 torcedores.
Notas do Escrete de Ouro
Confira as notas do Escrete de Ouro, da Rádio Jornal:
- Gabriel: 3
- Matheus Alexandre: 3
- Rafael Thyere: 4
- Riquelme: 3
- Ramon Menezes: 3
- Luan Cândido: 3
- Rivera: 4
- Lucas Kal: 5
- Sérgio Oliveira: 4
- Lucas Lima: 5
- Atencio: sem nota
- Matheusinho: 5
- Pablo: 3
- Léo Pereira: 7
- Romarinho: 4
- Ignacio Ramírez: sem nota
- Técnico César Lucena: 5
Nos minutos finais, a torcida do Sport protestou contra elenco e diretoria, com gritos de “time sem vergonha” ecoando nas arquibancadas.
Melhores Momentos de Sport 2 x 4 Atlético-MG