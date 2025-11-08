Notas do Escrete de Ouro: Apenas Léo Pereira se salva em novo vexame do Sport
Ralph de Carvalho, comentarista do Escrete de Ouro, avaliou as atuações dos jogadores rubro-negros na derrota por 4 a 2 na Ilha do Retiro
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
O Sport voltou a decepcionar no Campeonato Brasileiro. Na derrota por 4 a 2 para o Atlético-MG, neste sábado (8), na Ilha do Retiro, o time foi avaliado por Ralph de Carvalho, comentarista do Escrete de Ouro da Rádio Jornal. O destaque positivo foi o atacante Léo Pereira, autor dos dois gols rubro-negros, que recebeu nota 7.
No restante do elenco, as avaliações foram duras. O goleiro Gabriel recebeu nota 3, especialmente pela falha no gol de Hulk, que iniciou a reação do Galo. O sistema defensivo foi criticado de forma geral — Matheus Alexandre, Ramon, Riquelme e Luan Cândido também ficaram com 3.
Entre os meio-campistas, Lucas Kal e Lucas Lima obtiveram as maiores notas, ambos com 5, por participarem da jogada do segundo gol do Sport e manterem o time ativo ofensivamente no primeiro tempo. Já Rivera e Sérgio Oliveira ficaram com 4.
No ataque, Pablo levou 3, enquanto Matheusinho recebeu 5 e Romarinho, 4. Os reservas Atencio e Ignacio Ramírez não tiveram tempo suficiente para avaliação.
O técnico César Lucena recebeu nota 5, em uma atuação considerada limitada, mas dentro do possível diante da crise técnica e emocional do elenco.
Notas do Escrete de Ouro – Sport 2x4 Atlético-MG
- Gabriel: 3
- Matheus Alexandre: 3
- Rafael Thyere: 4
- Riquelme: 3
- Ramon Menezes: 3
- Luan Cândido: 3
- Rivera: 4
- Lucas Kal: 5
- Sérgio Oliveira: 4
- Lucas Lima: 5
- Atencio: sem nota
- Matheusinho: 5
- Pablo: 3
- Léo Pereira: 7
- Romarinho: 4
- Ignacio Ramírez: sem nota
- Técnico César Lucena: 5