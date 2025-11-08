Notas do Escrete de Ouro: Apenas Léo Pereira se salva em novo vexame do Sport

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ralph de Carvalho, comentarista do Escrete de Ouro, avaliou as atuações dos jogadores rubro-negros na derrota por 4 a 2 na Ilha do Retiro

O Sport voltou a decepcionar no Campeonato Brasileiro. Na derrota por 4 a 2 para o Atlético-MG, neste sábado (8), na Ilha do Retiro, o time foi avaliado por Ralph de Carvalho, comentarista do Escrete de Ouro da Rádio Jornal. O destaque positivo foi o atacante Léo Pereira, autor dos dois gols rubro-negros, que recebeu nota 7.

No restante do elenco, as avaliações foram duras. O goleiro Gabriel recebeu nota 3, especialmente pela falha no gol de Hulk, que iniciou a reação do Galo. O sistema defensivo foi criticado de forma geral — Matheus Alexandre, Ramon, Riquelme e Luan Cândido também ficaram com 3.

Entre os meio-campistas, Lucas Kal e Lucas Lima obtiveram as maiores notas, ambos com 5, por participarem da jogada do segundo gol do Sport e manterem o time ativo ofensivamente no primeiro tempo. Já Rivera e Sérgio Oliveira ficaram com 4.

No ataque, Pablo levou 3, enquanto Matheusinho recebeu 5 e Romarinho, 4. Os reservas Atencio e Ignacio Ramírez não tiveram tempo suficiente para avaliação.

O técnico César Lucena recebeu nota 5, em uma atuação considerada limitada, mas dentro do possível diante da crise técnica e emocional do elenco.

Notas do Escrete de Ouro – Sport 2x4 Atlético-MG