Sport | Notícia

Notas do Escrete de Ouro: Apenas Léo Pereira se salva em novo vexame do Sport

Ralph de Carvalho, comentarista do Escrete de Ouro, avaliou as atuações dos jogadores rubro-negros na derrota por 4 a 2 na Ilha do Retiro

Por Thiago Wagner Publicado em 08/11/2025 às 18:25
César Lucena, auxiliar técnico do Sport
César Lucena, auxiliar técnico do Sport - Paulo Paiva/Sport

O Sport voltou a decepcionar no Campeonato Brasileiro. Na derrota por 4 a 2 para o Atlético-MG, neste sábado (8), na Ilha do Retiro, o time foi avaliado por Ralph de Carvalho, comentarista do Escrete de Ouro da Rádio Jornal. O destaque positivo foi o atacante Léo Pereira, autor dos dois gols rubro-negros, que recebeu nota 7.

No restante do elenco, as avaliações foram duras. O goleiro Gabriel recebeu nota 3, especialmente pela falha no gol de Hulk, que iniciou a reação do Galo. O sistema defensivo foi criticado de forma geral — Matheus Alexandre, Ramon, Riquelme e Luan Cândido também ficaram com 3.

Entre os meio-campistas, Lucas Kal e Lucas Lima obtiveram as maiores notas, ambos com 5, por participarem da jogada do segundo gol do Sport e manterem o time ativo ofensivamente no primeiro tempo. Já Rivera e Sérgio Oliveira ficaram com 4.

No ataque, Pablo levou 3, enquanto Matheusinho recebeu 5 e Romarinho, 4. Os reservas Atencio e Ignacio Ramírez não tiveram tempo suficiente para avaliação.

O técnico César Lucena recebeu nota 5, em uma atuação considerada limitada, mas dentro do possível diante da crise técnica e emocional do elenco.

Notas do Escrete de Ouro – Sport 2x4 Atlético-MG

  • Gabriel: 3
  • Matheus Alexandre: 3
  • Rafael Thyere: 4
  • Riquelme: 3
  • Ramon Menezes: 3
  • Luan Cândido: 3
  • Rivera: 4
  • Lucas Kal: 5
  • Sérgio Oliveira: 4
  • Lucas Lima: 5
  • Atencio: sem nota
  • Matheusinho: 5
  • Pablo: 3
  • Léo Pereira: 7
  • Romarinho: 4
  • Ignacio Ramírez: sem nota
  • Técnico César Lucena: 5

