Sport sofre virada vexatória e pode ser rebaixado no Brasileirão neste domingo
Sport chegou a abrir 2x0 na partida, com dois gols de Léo Pereira, mas sofreu uma virada incrível no segundo tempo; Leão está afundado na lanterna
O Sport viveu mais uma tarde amarga no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (8), o time rubro-negro perdeu de virada para o Atlético-MG por 4 a 2, na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada da Série A. Mesmo com dois gols de Léo Pereira, o Leão sofreu uma pane no segundo tempo e viu o Galo reagir com gols de Hulk, Rony (duas vezes) e Alexsander. O resultado deixa o clube pernambucano virtualmente rebaixado para a Segunda Divisão.
Com o revés, o Sport permanece na lanterna, com apenas 17 pontos. O Atlético-MG chega a 43, subindo provisoriamente para a 9ª colocação.
O detalhe é que o rubro-negro pode ter o rebaixamento matematicamente confirmado ainda neste fim de semana, caso Santos ou Vitória vençam seus compromissos, contra Flamengo e Botafogo, respectivamente, neste domingo (9).
Na próxima rodada, o Sport enfrenta o Flamengo na Arena de Pernambuco, no dia 15 de novembro, às 18h30. O Atlético-MG recebe o Fortaleza, na quarta-feira (12), às 20h30, na Arena Independência. Ambos os jogos são atrasados do Brasileirão.
Como foi o jogo
O primeiro tempo foi equilibrado. O Atlético assustou logo no início, quando Natanael acertou a trave. O Sport respondeu e foi mais eficiente: aos 16 minutos, Léo Pereira tabelou com Pablo e finalizou na saída de Everson, abrindo o placar. Depois do gol, o Galo tentou reagir, mas parou em defesas seguras de Gabriel, que salvou finalizações de Igor Gomes e Rony. O Leão, empurrado pela torcida, foi para o intervalo em vantagem.
Na segunda etapa, o Sport controlava as ações e parecia encaminhar a vitória quando Léo Pereira, novamente, marcou aos 17 minutos — seu segundo gol na partida, após jogada de Lucas Kal. Mas o time desabou logo depois. Aos 22, Hulk cobrou falta de longe e contou com falha de Gabriel.
Dois minutos depois, Rony empatou de cabeça após cruzamento de Igor Gomes. A virada veio aos 35, quando Alexsander completou jogada de Dudu e Hulk. Aos 37, Rony aproveitou erro de Riquelme e marcou o quarto, definindo o placar e trazendo mais um capítulo vergonhoso para o Sport na Série A.
Nos minutos finais, a torcida do Sport protestou contra o elenco e a diretoria, com gritos de “time sem vergonha” ecoando na Ilha do Retiro.
Notas do Escrete de Ouro
Confira as notas do Escrete de Ouro, da Rádio Jornal:
- Gabriel: 3
- Matheus Alexandre: 3
- Rafael Thyere: 4
- Riquelme: 3
- Ramon Menezes: 3
- Luan Cândido: 3
- Rivera: 4
- Lucas Kal: 5
- Sérgio Oliveira: 4
- Lucas Lima: 5
- Atencio: sem nota
- Matheusinho: 5
- Pablo: 3
- Léo Pereira: 7
- Romarinho: 4
- Ignacio Ramírez: sem nota
- Técnico César Lucena: 5
Ficha da partida - Sport 2x4 Atlético-MG
Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere (Riquelme), Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal (Sérgio Oliveira) e Lucas Lima (Atencio); Matheusinho (Romarinho), Léo Pereira e Pablo (Ignacio Ramírez). Técnico: César Lucena.
Atlético-MG: Everson; Vitor Hugo, Iván Roman (Alexsander) e Júnior Alonso; Natanel (Arana), Alan Franco, Fausto Vera (Scarpa), Igor Gomes e Caio Paulista (Dudu); Biel (Hulk) e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.
Competição: Série A do Brasileirão 2025 – 33ª rodada. Local: Estádio Ilha do Retiro, Recife-PE. Arbitragem: Matheus Candançan (SP). Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP). VAR: Diego Pombo Lopez (BA). Cartões Amarelos: Matheus Alexandre (Sport) Gols: Léo Pereira (16’/1T e 17’/2T – Sport); Hulk (22’/2T), Rony (24’/2T e 37’/2T) e Alexsander (35’/2T – Atlético-MG).