Com dois gols de Vitor Roque, Palmeira vence clássico contra Santos e abre vantagem sobre Flamengo

O Alviverde, do técnico Abel Ferreira, disparou na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro com 68 pontos, três a mais que o vice-líder Flamengo

Vitor Roque resolveu uma partida duríssima nesta quinta-feira com dois belos gols, confirmando a excelente fase que o levou à convocação para a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti. O 'Tigrinho' foi decisivo no momento em que o Palmeiras mais precisou, definindo o clássico contra o Santos com a vitória por 2 a 0, nesta quinta-feira (6), no Allianz Parque, e isolando o time na liderança do Brasileirão.

O triunfo levou o Palmeiras a 68 pontos, abrindo três de vantagem sobre o vice-líder Flamengo e garantindo tranquilidade para as próximas rodadas. Enquanto isso, o Santos segue preocupado: com a derrota e a vitória do Vitória, o time alvinegro terminará a 32ª rodada na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação com 33 pontos.

A partida começou com um domínio intenso do Palmeiras, que empurrou o Santos para trás. O time anfitrião só não abriu o placar porque o goleiro Brazão teve uma noite inspirada, realizando quatro defesas espetaculares apenas no primeiro tempo.

Quando o goleiro foi superado, Zé Ivaldo apareceu para salvar uma finalização de Flaco López em cima da linha. Flaco, recém-convocado para a seleção argentina, foi o jogador mais lúcido do ataque palmeirense na etapa inicial.

O Santos conseguiu esfriar a partida à medida que a intensidade dos anfitriões caía e até chegou a balançar a rede, mas o gol de Willian Arão foi anulado por impedimento.

O segundo tempo manteve o ritmo, começando com a pressão do Palmeiras e o brilho de Brazão, que fez mais três defesas espetaculares em conclusões de Fuchs, Vitor Roque e Allan. A insistência do Palmeiras, que ultrapassou as 20 finalizações, foi finalmente recompensada.

Vitor Roque foi o responsável por superar a muralha santista: aos 21 minutos, ele recebeu passe de Flaco López e, mesmo sem dominar como queria, finalizou de esquerda, tirando do goleiro.

Aos 34 minutos, Roque reapareceu para sacramentar a vitória com um golaço de cobertura após lançamento de Raphael Veiga. O camisa 9 deixou o campo ovacionado e certamente fará falta no próximo clássico contra o Santos, no dia 15, devido à sua convocação.

Contudo, ele pode estar de volta para o duelo contra o Vitória no dia 19, já que retornará dos amistosos na Europa junto com a presidente Leila Pereira. Brazão seguiu fazendo defesas e evitou uma goleada, mas não conseguiu tirar o título de craque da partida de quem foi o responsável por decidir o confronto.

O Palmeiras continua sua jornada em busca do 13º título brasileiro no próximo domingo, visitando o Mirassol, às 20h30. Desta vez, o líder terá que torcer para o Santos, que encara o vice-líder Flamengo no Maracanã no mesmo dia, mas mais cedo, às 18h30.

Outros jogos do Brasileirão

Além de Palmeiras x Santos, mais dois jogos fecharam a 32ª rodada do Brasileirão na noite desta quinta. Foram eles: Fluminense 1x0 Mirassol e Ceará 1x1 Fortaleza, que ficou em situação complicada na vice-lanterna com 29 pontos, cinco a menos que o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, o Vitória, em 16º, com 34. Vozão está na 13ª colocação com 39 pontos e próximo de garantir a permanência na Série A.