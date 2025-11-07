Classificação da Série B atualizada: confira a tabela completa em tempo real

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Coxa chega a 61 pontos e pode garantir o acesso na próxima rodada. Chapecoense e Remo empatam e seguem no G-4. Athletico-PR entra na zona de acesso

A Série B vive seus últimos momentos antes do término da atual edição e a emoção seguirá presente na competição até o apito final.

Diversas equipes seguem vivas na luta pelo acesso. O primeiro colocado é o Coritiba, que ficou no empate contra o CRB na rodada anterior e precisa vencer o já rebaixado Paysandu, além de uma combinação de resultados, para garantir uma vaga na próxima edição da Série A.

Chapecoense e Remo estão empatados em segundo lugar na tabela, ambos com 58 pontos. Os dois clubes se enfrentaram na rodada anterior, onde empataram pelo placar de 1 a 1.

O Athletico-PR completa o G-4, com 56 pontos conquistados. A equipe venceu o Goiás na última rodada e assumiu a quarta colocação, atrapalhando os planos do Esmeraldino.

Confira a tabela completa da Série B

Pos Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo 1 Coritiba 61 35 17 10 8 35 21 14 2 Chapecoense 58 35 17 7 11 50 33 17 3 Remo 58 35 15 13 7 46 34 12 4 Athletico-PR 56 35 16 8 11 48 42 6 5 Novorizontino 56 35 14 14 7 39 30 9 6 Criciúma 55 35 15 10 10 44 32 12 7 Goiás 55 35 15 10 10 39 34 5 8 CRB 52 35 15 7 13 41 35 6 9 Avaí 51 35 13 12 10 45 37 8 10 Atlético-GO 51 35 13 12 10 39 36 3 11 Cuiabá 50 35 13 11 11 41 42 -1 12 Vila Nova 45 35 11 12 12 36 38 -2 13 Operário 43 35 11 10 14 36 41 -5 14 América-MG 42 35 11 9 15 39 42 -3 15 Ferroviária 40 35 8 16 11 40 46 -6 16 Botafogo-SP 38 35 9 11 15 31 50 -19 17 Athletic 37 35 10 7 18 39 51 -12 18 Amazonas 35 35 8 11 16 35 50 -15 19 Volta Redonda 34 35 8 10 17 23 38 -15 20 Paysandu 27 35 5 12 18 32 46 -14

Todos os jogos da 36ª rodada da Série B

Sexta-feira (07)

19h - Athletic x Ferroviária

21h30 - Cuiabá x Goiás

Sábado (08)

16h - Novorizontino x Remo

18h30 - Athletico-PR x Volta Redonda

20h30 - Vila Nova x Avaí

Domingo (09)

17h - Criciúma x Atlético-GO

20h30 - Paysandu x Coritiba

Segunda-feira (10)