Classificação da Série B atualizada: confira a tabela completa em tempo real
Coxa chega a 61 pontos e pode garantir o acesso na próxima rodada. Chapecoense e Remo empatam e seguem no G-4. Athletico-PR entra na zona de acesso
A Série B vive seus últimos momentos antes do término da atual edição e a emoção seguirá presente na competição até o apito final.
Diversas equipes seguem vivas na luta pelo acesso. O primeiro colocado é o Coritiba, que ficou no empate contra o CRB na rodada anterior e precisa vencer o já rebaixado Paysandu, além de uma combinação de resultados, para garantir uma vaga na próxima edição da Série A.
Chapecoense e Remo estão empatados em segundo lugar na tabela, ambos com 58 pontos. Os dois clubes se enfrentaram na rodada anterior, onde empataram pelo placar de 1 a 1.
O Athletico-PR completa o G-4, com 56 pontos conquistados. A equipe venceu o Goiás na última rodada e assumiu a quarta colocação, atrapalhando os planos do Esmeraldino.
Confira a tabela completa da Série B
|Pos
|Clube
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo
|1
|Coritiba
|61
|35
|17
|10
|8
|35
|21
|14
|2
|Chapecoense
|58
|35
|17
|7
|11
|50
|33
|17
|3
|Remo
|58
|35
|15
|13
|7
|46
|34
|12
|4
|Athletico-PR
|56
|35
|16
|8
|11
|48
|42
|6
|5
|Novorizontino
|56
|35
|14
|14
|7
|39
|30
|9
|6
|Criciúma
|55
|35
|15
|10
|10
|44
|32
|12
|7
|Goiás
|55
|35
|15
|10
|10
|39
|34
|5
|8
|CRB
|52
|35
|15
|7
|13
|41
|35
|6
|9
|Avaí
|51
|35
|13
|12
|10
|45
|37
|8
|10
|Atlético-GO
|51
|35
|13
|12
|10
|39
|36
|3
|11
|Cuiabá
|50
|35
|13
|11
|11
|41
|42
|-1
|12
|Vila Nova
|45
|35
|11
|12
|12
|36
|38
|-2
|13
|Operário
|43
|35
|11
|10
|14
|36
|41
|-5
|14
|América-MG
|42
|35
|11
|9
|15
|39
|42
|-3
|15
|Ferroviária
|40
|35
|8
|16
|11
|40
|46
|-6
|16
|Botafogo-SP
|38
|35
|9
|11
|15
|31
|50
|-19
|17
|Athletic
|37
|35
|10
|7
|18
|39
|51
|-12
|18
|Amazonas
|35
|35
|8
|11
|16
|35
|50
|-15
|19
|Volta Redonda
|34
|35
|8
|10
|17
|23
|38
|-15
|20
|Paysandu
|27
|35
|5
|12
|18
|32
|46
|-14
Todos os jogos da 36ª rodada da Série B
Sexta-feira (07)
- 19h - Athletic x Ferroviária
- 21h30 - Cuiabá x Goiás
Sábado (08)
- 16h - Novorizontino x Remo
- 18h30 - Athletico-PR x Volta Redonda
- 20h30 - Vila Nova x Avaí
Domingo (09)
- 17h - Criciúma x Atlético-GO
- 20h30 - Paysandu x Coritiba
Segunda-feira (10)
- 19h - Chapecoense x América-MG
- 19h - Botafogo-SP x Amazonas