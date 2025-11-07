fechar
Serie B | Notícia

Classificação da Série B atualizada: confira a tabela completa em tempo real

Coxa chega a 61 pontos e pode garantir o acesso na próxima rodada. Chapecoense e Remo empatam e seguem no G-4. Athletico-PR entra na zona de acesso

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 07/11/2025 às 16:18
Taça da Série B
Taça da Série B - Reprodução/ CBF

A Série B vive seus últimos momentos antes do término da atual edição e a emoção seguirá presente na competição até o apito final.

Diversas equipes seguem vivas na luta pelo acesso. O primeiro colocado é o Coritiba, que ficou no empate contra o CRB na rodada anterior e precisa vencer o já rebaixado Paysandu, além de uma combinação de resultados, para garantir uma vaga na próxima edição da Série A.

Chapecoense e Remo estão empatados em segundo lugar na tabela, ambos com 58 pontos. Os dois clubes se enfrentaram na rodada anterior, onde empataram pelo placar de 1 a 1.

O Athletico-PR completa o G-4, com 56 pontos conquistados. A equipe venceu o Goiás na última rodada e assumiu a quarta colocação, atrapalhando os planos do Esmeraldino.

Confira a tabela completa da Série B

Pos Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo
1 Coritiba 61 35 17 10 8 35 21 14
2 Chapecoense 58 35 17 7 11 50 33 17
3 Remo 58 35 15 13 7 46 34 12
4 Athletico-PR 56 35 16 8 11 48 42 6
5 Novorizontino 56 35 14 14 7 39 30 9
6 Criciúma 55 35 15 10 10 44 32 12
7 Goiás 55 35 15 10 10 39 34 5
8 CRB 52 35 15 7 13 41 35 6
9 Avaí 51 35 13 12 10 45 37 8
10 Atlético-GO 51 35 13 12 10 39 36 3
11 Cuiabá 50 35 13 11 11 41 42 -1
12 Vila Nova 45 35 11 12 12 36 38 -2
13 Operário 43 35 11 10 14 36 41 -5
14 América-MG 42 35 11 9 15 39 42 -3
15 Ferroviária 40 35 8 16 11 40 46 -6
16 Botafogo-SP 38 35 9 11 15 31 50 -19
17 Athletic 37 35 10 7 18 39 51 -12
18 Amazonas 35 35 8 11 16 35 50 -15
19 Volta Redonda 34 35 8 10 17 23 38 -15
20 Paysandu 27 35 5 12 18 32 46 -14

Leia Também

Todos os jogos da 36ª rodada da Série B

Sexta-feira (07)

  • 19h - Athletic x Ferroviária
  • 21h30 - Cuiabá x Goiás

Sábado (08)

  • 16h - Novorizontino x Remo
  • 18h30 - Athletico-PR x Volta Redonda
  • 20h30 - Vila Nova x Avaí

Domingo (09)

  • 17h - Criciúma x Atlético-GO
  • 20h30 - Paysandu x Coritiba

Segunda-feira (10)

  • 19h - Chapecoense x América-MG
  • 19h - Botafogo-SP x Amazonas

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Novorizontino x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Novorizontino x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Athletico-PR x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Athletico-PR x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags