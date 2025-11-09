Bastidor do Sport: troca de faixa de capitão antes de jogo teria causado desconforto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Situação envolvendo Rafael Thyere e Gabriel teria causado constrangimento antes da bola rolar contra o Atlético-MG; executivo explica decisão

Um bastidor do vestiário do Sport antes do jogo contra o Atlético-MG, no último sábado (8), veio à tona neste domingo (9). Segundo apuração do repórter Antônio Gabriel, do Escrete de Ouro (Rádio Jornal), houve um episódio de desconforto envolvendo o zagueiro Rafael Thyere e o goleiro Gabriel, relacionado à braçadeira de capitão.

De acordo com múltiplas fontes ouvidas pela reportagem de Antônio, o executivo de futebol Thiago Gasparino teria sugerido ao técnico interino César Lucena que a faixa fosse repassada de Thyere, que retornava de lesão, para Gabriel, capitão em outras partidas da temporada.

Quando o árbitro foi ao vestiário recolher a assinatura do capitão na súmula, Gabriel não teria se sentido confortável com a situação, já que a mudança não havia sido discutida previamente entre ele e Thyere, o que teria causado um “clima constrangedor” no vestiário.

Segundo as fontes, Thyere inicialmente não aceitou devolver a braçadeira, mas após uma conversa entre os jogadores e membros da comissão técnica, a situação foi contornada, e o defensor reassumiu a condição de capitão antes da partida.

Procurado pela Rádio Jornal, o executivo Thiago Gasparino confirmou a mudança, mas negou qualquer problema interno. Segundo ele, a decisão foi estratégica:

A ideia era evitar que Thyere se desgastasse com a arbitragem, já que está pendurado com dois cartões amarelos. Com o goleiro como capitão, ele teria que designar um jogador de linha para conversar com o árbitro, que seria o Lucas Lima. Era uma medida preventiva, explicou Gasparino à reportagem.

O dirigente garantiu ainda que tudo foi resolvido internamente e que o clima no grupo permanece “normal”. Em campo, contudo, o Sport perdeu por 4x2.