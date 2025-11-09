Bastidor do Sport: troca de faixa de capitão antes de jogo teria causado desconforto
Situação envolvendo Rafael Thyere e Gabriel teria causado constrangimento antes da bola rolar contra o Atlético-MG; executivo explica decisão
Um bastidor do vestiário do Sport antes do jogo contra o Atlético-MG, no último sábado (8), veio à tona neste domingo (9). Segundo apuração do repórter Antônio Gabriel, do Escrete de Ouro (Rádio Jornal), houve um episódio de desconforto envolvendo o zagueiro Rafael Thyere e o goleiro Gabriel, relacionado à braçadeira de capitão.
De acordo com múltiplas fontes ouvidas pela reportagem de Antônio, o executivo de futebol Thiago Gasparino teria sugerido ao técnico interino César Lucena que a faixa fosse repassada de Thyere, que retornava de lesão, para Gabriel, capitão em outras partidas da temporada.
Quando o árbitro foi ao vestiário recolher a assinatura do capitão na súmula, Gabriel não teria se sentido confortável com a situação, já que a mudança não havia sido discutida previamente entre ele e Thyere, o que teria causado um “clima constrangedor” no vestiário.
Segundo as fontes, Thyere inicialmente não aceitou devolver a braçadeira, mas após uma conversa entre os jogadores e membros da comissão técnica, a situação foi contornada, e o defensor reassumiu a condição de capitão antes da partida.
Procurado pela Rádio Jornal, o executivo Thiago Gasparino confirmou a mudança, mas negou qualquer problema interno. Segundo ele, a decisão foi estratégica:
A ideia era evitar que Thyere se desgastasse com a arbitragem, já que está pendurado com dois cartões amarelos. Com o goleiro como capitão, ele teria que designar um jogador de linha para conversar com o árbitro, que seria o Lucas Lima. Era uma medida preventiva, explicou Gasparino à reportagem.
O dirigente garantiu ainda que tudo foi resolvido internamente e que o clima no grupo permanece “normal”. Em campo, contudo, o Sport perdeu por 4x2.