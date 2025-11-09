fechar
Sport | Notícia

Bastidor do Sport: troca de faixa de capitão antes de jogo teria causado desconforto

Situação envolvendo Rafael Thyere e Gabriel teria causado constrangimento antes da bola rolar contra o Atlético-MG; executivo explica decisão

Por Thiago Wagner Publicado em 09/11/2025 às 17:52
Imagem do campo da Ilha do Retiro - o palco da grande final do Campeonato Pernambucano
Imagem do campo da Ilha do Retiro - o palco da grande final do Campeonato Pernambucano - Paulo Paiva/Sport

Um bastidor do vestiário do Sport antes do jogo contra o Atlético-MG, no último sábado (8), veio à tona neste domingo (9). Segundo apuração do repórter Antônio Gabriel, do Escrete de Ouro (Rádio Jornal), houve um episódio de desconforto envolvendo o zagueiro Rafael Thyere e o goleiro Gabriel, relacionado à braçadeira de capitão.

De acordo com múltiplas fontes ouvidas pela reportagem de Antônio, o executivo de futebol Thiago Gasparino teria sugerido ao técnico interino César Lucena que a faixa fosse repassada de Thyere, que retornava de lesão, para Gabriel, capitão em outras partidas da temporada.

Quando o árbitro foi ao vestiário recolher a assinatura do capitão na súmula, Gabriel não teria se sentido confortável com a situação, já que a mudança não havia sido discutida previamente entre ele e Thyere, o que teria causado um “clima constrangedor” no vestiário.

Segundo as fontes, Thyere inicialmente não aceitou devolver a braçadeira, mas após uma conversa entre os jogadores e membros da comissão técnica, a situação foi contornada, e o defensor reassumiu a condição de capitão antes da partida.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Procurado pela Rádio Jornal, o executivo Thiago Gasparino confirmou a mudança, mas negou qualquer problema interno. Segundo ele, a decisão foi estratégica:

A ideia era evitar que Thyere se desgastasse com a arbitragem, já que está pendurado com dois cartões amarelos. Com o goleiro como capitão, ele teria que designar um jogador de linha para conversar com o árbitro, que seria o Lucas Lima. Era uma medida preventiva, explicou Gasparino à reportagem.

O dirigente garantiu ainda que tudo foi resolvido internamente e que o clima no grupo permanece “normal”. Em campo, contudo, o Sport perdeu por 4x2.

Leia também

Sport mira Thiago Carpini e Fernando Seabra para 2026 após ano com três treinadores
Escrete de Ouro

Sport mira Thiago Carpini e Fernando Seabra para 2026 após ano com três treinadores
Globo tenta transmitir Libertadores no SporTV para 2027
Globo

Globo tenta transmitir Libertadores no SporTV para 2027

Compartilhe

Tags