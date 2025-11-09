Sport mira Thiago Carpini e Fernando Seabra para 2026 após ano com três treinadores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Carpini é o nome preferido, mas diretoria ainda analisa valores e tempo de contrato; Seabra pediu vínculo mais longo, o que não é o plano da direção

O Sport já iniciou o planejamento para a temporada de 2026 e trabalha com dois nomes para assumir o comando técnico: Thiago Carpini (41 anos) e Fernando Seabra (48 anos). A informação é do repórter Antônio Gabriel, do Escrete de Ouro, da Rádio Jornal.

Segundo o jornalista, Carpini é o favorito nos bastidores, embora sua pedida salarial esteja acima do teto definido pelo clube. Já Seabra teria solicitado um contrato mais longo, até 2027, o que não agrada de imediato à diretoria.

Carpini atualmente comanda o Juventude, que ainda luta contra o rebaixamento na Série A, vindo de duas vitórias seguidas, uma delas sobre o próprio Sport. O técnico mantém o time a dois pontos da saída do Z-4, mas com risco de queda superior a 80%, segundo as projeções matemáticas.

Fernando Seabra, por sua vez, está sem clube desde que deixou o Red Bull Bragantino e tem passagem recente pelo Cruzeiro, onde também comandou as categorias de base. É visto no Sport como um treinador de perfil formador, apto a trabalhar com jovens atletas.

A busca por um novo nome acontece após uma temporada marcada por instabilidade no comando técnico. Em 2025, o Sport teve três treinadores diferentes: Pepa, Antônio Oliveira e Daniel Paulista, que deixou o cargo no fim de novembro.

Enquanto define o substituto, o time segue sob o comando interino de César Lucena nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Nesse sábado, o Leão perdeu de 4x2 para o Atlético-MG, na Ilha do Retiro, e pode ser rebaixado oficialmente neste domingo caso Vitória ou Santos vençam seus jogos.