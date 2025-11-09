Sport mira Thiago Carpini e Fernando Seabra para 2026 após ano com três treinadores
Carpini é o nome preferido, mas diretoria ainda analisa valores e tempo de contrato; Seabra pediu vínculo mais longo, o que não é o plano da direção
Por
Thiago Wagner
09/11/2025
| Atualizado em 09/11/2025 às 8:42
O Sport já iniciou o planejamento para a temporada de 2026 e trabalha com dois nomes para assumir o comando técnico: Thiago Carpini (41 anos) e Fernando Seabra (48 anos). A informação é do repórter Antônio Gabriel, do Escrete de Ouro, da Rádio Jornal.
Segundo o jornalista, Carpini é o favorito nos bastidores, embora sua pedida salarial esteja acima do teto definido pelo clube. Já Seabra teria solicitado um contrato mais longo, até 2027, o que não agrada de imediato à diretoria.
Carpini atualmente comanda o Juventude, que ainda luta contra o rebaixamento na Série A, vindo de duas vitórias seguidas, uma delas sobre o próprio Sport. O técnico mantém o time a dois pontos da saída do Z-4, mas com risco de queda superior a 80%, segundo as projeções matemáticas.
Fernando Seabra, por sua vez, está sem clube desde que deixou o Red Bull Bragantino e tem passagem recente pelo Cruzeiro, onde também comandou as categorias de base. É visto no Sport como um treinador de perfil formador, apto a trabalhar com jovens atletas.
A busca por um novo nome acontece após uma temporada marcada por instabilidade no comando técnico. Em 2025, o Sport teve três treinadores diferentes: Pepa, Antônio Oliveira e Daniel Paulista, que deixou o cargo no fim de novembro.
Enquanto define o substituto, o time segue sob o comando interino de César Lucena nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Nesse sábado, o Leão perdeu de 4x2 para o Atlético-MG, na Ilha do Retiro, e pode ser rebaixado oficialmente neste domingo caso Vitória ou Santos vençam seus jogos.