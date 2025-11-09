fechar
Sport | Notícia

Sport mira Thiago Carpini e Fernando Seabra para 2026 após ano com três treinadores

Carpini é o nome preferido, mas diretoria ainda analisa valores e tempo de contrato; Seabra pediu vínculo mais longo, o que não é o plano da direção

Por Thiago Wagner Publicado em 09/11/2025 às 8:38 | Atualizado em 09/11/2025 às 8:42
Thiago Carpini comanda o S&atilde;o Paulo contra o Guarani pelo Paulist&atilde;o 2024
Thiago Carpini comanda o São Paulo contra o Guarani pelo Paulistão 2024 - RUBENS CHIRI/SÃO PAULO

O Sport já iniciou o planejamento para a temporada de 2026 e trabalha com dois nomes para assumir o comando técnico: Thiago Carpini (41 anos) e Fernando Seabra (48 anos). A informação é do repórter Antônio Gabriel, do Escrete de Ouro, da Rádio Jornal.

Segundo o jornalista, Carpini é o favorito nos bastidores, embora sua pedida salarial esteja acima do teto definido pelo clube. Já Seabra teria solicitado um contrato mais longo, até 2027, o que não agrada de imediato à diretoria.

Carpini atualmente comanda o Juventude, que ainda luta contra o rebaixamento na Série A, vindo de duas vitórias seguidas, uma delas sobre o próprio Sport. O técnico mantém o time a dois pontos da saída do Z-4, mas com risco de queda superior a 80%, segundo as projeções matemáticas.

Leia Também

Fernando Seabra, por sua vez, está sem clube desde que deixou o Red Bull Bragantino e tem passagem recente pelo Cruzeiro, onde também comandou as categorias de base. É visto no Sport como um treinador de perfil formador, apto a trabalhar com jovens atletas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A busca por um novo nome acontece após uma temporada marcada por instabilidade no comando técnico. Em 2025, o Sport teve três treinadores diferentes: Pepa, Antônio Oliveira e Daniel Paulista, que deixou o cargo no fim de novembro.

Enquanto define o substituto, o time segue sob o comando interino de César Lucena nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Nesse sábado, o Leão perdeu de 4x2 para o Atlético-MG, na Ilha do Retiro, e pode ser rebaixado oficialmente neste domingo caso Vitória ou Santos vençam seus jogos.

Leia também

Transmissão Vasco x Juventude ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir ao jogo do Brasileirão Série A 2025
33ª rodada

Transmissão Vasco x Juventude ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir ao jogo do Brasileirão Série A 2025
Transmissão Internacional x Bahia ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir ao jogo do Brasileirão Série A 2025
Futebol

Transmissão Internacional x Bahia ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir ao jogo do Brasileirão Série A 2025

Compartilhe

Tags