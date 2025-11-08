fechar
Sport | Notícia

César Lucena abre o jogo sobre situação vexatória do Sport: "Faz com que a gente não durma"

Técnico interino falou sobre a crise do clube, reconheceu o peso emocional da fase e disse que vive "uma das situações mais difíceis da carreira"

Por Thiago Wagner Publicado em 08/11/2025 às 19:14
César Lucena, auxiliar técnico do Sport
César Lucena, auxiliar técnico do Sport - Paulo Paiva/Sport

O técnico César Lucena não escondeu a dor após mais uma derrota do Sport no Campeonato Brasileiro. Após o revés por 4 a 2 para o Atlético-MG, neste sábado (8), na Ilha do Retiro, o treinador interino reconheceu o peso do momento e revelou que o cenário vivido pelo clube o tem "tirado o sono".

“O sentimento é que está doendo pra caramba. Trabalhar numa equipe como o Sport, que é vencedora, que tem história, e ver essa situação… faz com que a gente não durma. Passo noites em branco. Hoje vai ser uma delas. Você não sabe o que está acontecendo. Peço desculpas ao torcedor e falo que vamos nos dedicar. Sei que não está fácil, é uma realidade dura. Estou sentindo muito, ninguém queria passar por isso”, afirmou César.

O treinador também comentou a demissão do atacante Derik Lacerda, desligado na véspera da partida por atos de indisciplina. “Ficamos chateados, porque é um jogador de qualidade, mas a diretoria tomou a decisão e só acatamos”, explicou.

César também destacou o impacto emocional no time após a falha do goleiro Gabriel, que deu início à virada do Atlético-MG. “Fizemos um bom primeiro tempo, os atletas cumpriram o que foi pedido e estávamos com o jogo controlado. Em relação ao gol do Hulk, é algo que foge ao nosso controle. O Gabriel é ser humano, passível de erro. E na condição que vivemos, o nosso emocional fica abalado. Aquele momento deu uma esfriada na gente”, disse.

Sobre o desfecho do jogo e o descontrole emocional da equipe após sofrer o empate, César foi direto: “A gente estava bem no jogo, mas o gol mexeu. Quando tentamos equilibrar, tomamos outro. A base da pirâmide é o emocional — ele pesa. O Atlético vive um momento diferente e aproveitou. Erramos e pagamos caro por isso.”

Mesmo com o cenário adverso, o interino garantiu empenho até o fim da temporada. “Agora é honrar a camisa do Sport nessa reta final. Temos que falar com menos emoção e mais razão. Sinto muito e vamos trabalhar para ter um final de temporada de forma honrosa.”

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags