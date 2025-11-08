César Lucena abre o jogo sobre situação vexatória do Sport: "Faz com que a gente não durma"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Técnico interino falou sobre a crise do clube, reconheceu o peso emocional da fase e disse que vive "uma das situações mais difíceis da carreira"

O técnico César Lucena não escondeu a dor após mais uma derrota do Sport no Campeonato Brasileiro. Após o revés por 4 a 2 para o Atlético-MG, neste sábado (8), na Ilha do Retiro, o treinador interino reconheceu o peso do momento e revelou que o cenário vivido pelo clube o tem "tirado o sono".

“O sentimento é que está doendo pra caramba. Trabalhar numa equipe como o Sport, que é vencedora, que tem história, e ver essa situação… faz com que a gente não durma. Passo noites em branco. Hoje vai ser uma delas. Você não sabe o que está acontecendo. Peço desculpas ao torcedor e falo que vamos nos dedicar. Sei que não está fácil, é uma realidade dura. Estou sentindo muito, ninguém queria passar por isso”, afirmou César.

O treinador também comentou a demissão do atacante Derik Lacerda, desligado na véspera da partida por atos de indisciplina. “Ficamos chateados, porque é um jogador de qualidade, mas a diretoria tomou a decisão e só acatamos”, explicou.

César também destacou o impacto emocional no time após a falha do goleiro Gabriel, que deu início à virada do Atlético-MG. “Fizemos um bom primeiro tempo, os atletas cumpriram o que foi pedido e estávamos com o jogo controlado. Em relação ao gol do Hulk, é algo que foge ao nosso controle. O Gabriel é ser humano, passível de erro. E na condição que vivemos, o nosso emocional fica abalado. Aquele momento deu uma esfriada na gente”, disse.

Sobre o desfecho do jogo e o descontrole emocional da equipe após sofrer o empate, César foi direto: “A gente estava bem no jogo, mas o gol mexeu. Quando tentamos equilibrar, tomamos outro. A base da pirâmide é o emocional — ele pesa. O Atlético vive um momento diferente e aproveitou. Erramos e pagamos caro por isso.”

Mesmo com o cenário adverso, o interino garantiu empenho até o fim da temporada. “Agora é honrar a camisa do Sport nessa reta final. Temos que falar com menos emoção e mais razão. Sinto muito e vamos trabalhar para ter um final de temporada de forma honrosa.”