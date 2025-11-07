Sport: estopim da saída de Derik Lacerda teria sido recusa de atividade em treinamento
Rubro-negro alega, de maneira oficial, infrações disciplinares do artilheiro do clube na Série A 2025. No dia a dia, o comportamento dele incomodava
O Sport anunciou oficialmente, nesta quinta-feira (06/11), a rescisão de contrato do atacante Derik Lacerda, um dos poucos destaques na temporada e artilheiro do time na Série A 2025.
O clube justificou a decisão por "episódios de indisciplina", destacando o mais recente - quando o se recusou a participar de parte das atividades do treino no centro de treinamento (CT).
O atacante chegou por empréstimo do Cuiabá, até o fim destaa temporada, durante a pausa para o Mundial de Clubes, em uma negociação que envolou a ida de Carlos Alberto ao Dourado.
Em 17 jogos, marcou seis gols. O clima nos bastidores, segundo a apuração do repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, era de tensão com a diretoria, devido ao comportamento do jogador.
Sport: Detalhes do episódio no CT com Derik Larceda
O episódio que teria culminado na saída do atleta aconteceu durante o treino de quarta-feira (05/11).
Após realizar a primeira parte das atividades, alegou que faria o restante em casa.
Isso causou atrito com o departamento de fisioterapia - especialmente com Adonai Dias, profissional que chegou ao clube pernambucano este ano por indicação da consultoria de Paulo André.
Fontes ligadas ao Leão relataram que o atacante respondeu afirmando ser "o artilheiro do time no Brasileirão" e que comprovaria o comprometimento. O caso foi levado aos dirigentes.
Jogos em Derik Lacerda marcou pelo Sport
- Sport 1 x 2 Mirassol
- Atlético-MG 3 x 1 Sport
- Cruzeiro 1 x 1 Sport
- Red Bull Bragantino 1 x 1 Sport
- Sport 2 x 2 São Paulo
- Sport 2 x 2 Santos
Enrico Ambrogini e Thiago Gasparino decidiram pelo afastamento. No cotidiano, ele já acumulava pequenas infrações , como atrasos em treinos e a presença indevida de familiares nos vestiários.
12 infrações de Derik Larceda e R$ 7,8 mil em multas
De acordo com o Ge.com, Derik Larceda havia sido notificado três vezes entre agosto e novembro por indisciplinas: 12 penalidades foram aplicadas, totalizando R$ 7.840 em multas.
Staff de Derik Larceda rebate decisão do Sport
Em nota oficial, o staff de Derik Lacerda contestou a decisão do Sport e acusou a diretoria de "desistir de lutar pela permanência na Primeira Divisão" - lanterna desde a 3ª rodada da competição.
O comunicado afirma que a direção rubro-negra estaria "afastando atletas sem vínculo definitivo", para priorizar apenas quem pode gerar "retorno financeiro futuro", diz um dos trechos.
