Sport: estopim da saída de Derik Lacerda teria sido recusa de atividade em treinamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Rubro-negro alega, de maneira oficial, infrações disciplinares do artilheiro do clube na Série A 2025. No dia a dia, o comportamento dele incomodava

O Sport anunciou oficialmente, nesta quinta-feira (06/11), a rescisão de contrato do atacante Derik Lacerda, um dos poucos destaques na temporada e artilheiro do time na Série A 2025.

O clube justificou a decisão por "episódios de indisciplina", destacando o mais recente - quando o se recusou a participar de parte das atividades do treino no centro de treinamento (CT).

O atacante chegou por empréstimo do Cuiabá, até o fim destaa temporada, durante a pausa para o Mundial de Clubes, em uma negociação que envolou a ida de Carlos Alberto ao Dourado.

Em 17 jogos, marcou seis gols. O clima nos bastidores, segundo a apuração do repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, era de tensão com a diretoria, devido ao comportamento do jogador.

Sport: Detalhes do episódio no CT com Derik Larceda

O episódio que teria culminado na saída do atleta aconteceu durante o treino de quarta-feira (05/11).

Após realizar a primeira parte das atividades, alegou que faria o restante em casa.





Isso causou atrito com o departamento de fisioterapia - especialmente com Adonai Dias, profissional que chegou ao clube pernambucano este ano por indicação da consultoria de Paulo André.

Fontes ligadas ao Leão relataram que o atacante respondeu afirmando ser "o artilheiro do time no Brasileirão" e que comprovaria o comprometimento. O caso foi levado aos dirigentes.

Jogos em Derik Lacerda marcou pelo Sport

Sport 1 x 2 Mirassol



Atlético-MG 3 x 1 Sport



Cruzeiro 1 x 1 Sport



Red Bull Bragantino 1 x 1 Sport



Sport 2 x 2 São Paulo



Sport 2 x 2 Santos

Enrico Ambrogini e Thiago Gasparino decidiram pelo afastamento. No cotidiano, ele já acumulava pequenas infrações , como atrasos em treinos e a presença indevida de familiares nos vestiários.

12 infrações de Derik Larceda e R$ 7,8 mil em multas

De acordo com o Ge.com, Derik Larceda havia sido notificado três vezes entre agosto e novembro por indisciplinas: 12 penalidades foram aplicadas, totalizando R$ 7.840 em multas.

Staff de Derik Larceda rebate decisão do Sport

Em nota oficial, o staff de Derik Lacerda contestou a decisão do Sport e acusou a diretoria de "desistir de lutar pela permanência na Primeira Divisão" - lanterna desde a 3ª rodada da competição.

O comunicado afirma que a direção rubro-negra estaria "afastando atletas sem vínculo definitivo", para priorizar apenas quem pode gerar "retorno financeiro futuro", diz um dos trechos.