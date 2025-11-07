fechar
Sport: estopim da saída de Derik Lacerda teria sido recusa de atividade em treinamento

Rubro-negro alega, de maneira oficial, infrações disciplinares do artilheiro do clube na Série A 2025. No dia a dia, o comportamento dele incomodava

Por Robert Sarmento Publicado em 07/11/2025 às 10:24 | Atualizado em 07/11/2025 às 10:58
Derik Lacerda celebra gol pelo Sport na Série A 2025
Derik Lacerda celebra gol pelo Sport na Série A 2025 - Paulo Paiva/Sport

O Sport anunciou oficialmente, nesta quinta-feira (06/11), a rescisão de contrato do atacante Derik Lacerda, um dos poucos destaques na temporada e artilheiro do time na Série A 2025.

O clube justificou a decisão por "episódios de indisciplina", destacando o mais recente - quando o se recusou a participar de parte das atividades do treino no centro de treinamento (CT).

O atacante chegou por empréstimo do Cuiabá, até o fim destaa temporada, durante a pausa para o Mundial de Clubes, em uma negociação que envolou a ida de Carlos Alberto ao Dourado.

Em 17 jogos, marcou seis gols. O clima nos bastidores, segundo a apuração do repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, era de tensão com a diretoria, devido ao comportamento do jogador.

Sport: Detalhes do episódio no CT com Derik Larceda

O episódio que teria culminado na saída do atleta aconteceu durante o treino de quarta-feira (05/11).
Após realizar a primeira parte das atividades, alegou que faria o restante em casa.


Isso causou atrito com o departamento de fisioterapia - especialmente com Adonai Dias, profissional que chegou ao clube pernambucano este ano por indicação da consultoria de Paulo André.

Fontes ligadas ao Leão relataram que o atacante respondeu afirmando ser "o artilheiro do time no Brasileirão" e que comprovaria o comprometimento. O caso foi levado aos dirigentes.

Jogos em Derik Lacerda marcou pelo Sport

  • Sport 1 x 2 Mirassol
  • Atlético-MG 3 x 1 Sport
  • Cruzeiro 1 x 1 Sport
  • Red Bull Bragantino 1 x 1 Sport
  • Sport 2 x 2 São Paulo
  • Sport 2 x 2 Santos

Enrico Ambrogini e Thiago Gasparino decidiram pelo afastamento. No cotidiano, ele já acumulava pequenas infrações , como atrasos em treinos e a presença indevida de familiares nos vestiários.

12 infrações de Derik Larceda e R$ 7,8 mil em multas

De acordo com o Ge.com, Derik Larceda havia sido notificado três vezes entre agosto e novembro por indisciplinas: 12 penalidades foram aplicadas, totalizando R$ 7.840 em multas.

Staff de Derik Larceda rebate decisão do Sport

Em nota oficial, o staff de Derik Lacerda contestou a decisão do Sport e acusou a diretoria de "desistir de lutar pela permanência na Primeira Divisão" - lanterna desde a 3ª rodada da competição.

O comunicado afirma que a direção rubro-negra estaria "afastando atletas sem vínculo definitivo", para priorizar apenas quem pode gerar "retorno financeiro futuro", diz um dos trechos.

Paulo Paiva/Sport
Derik Lacerda abraça companheiro do Sport após gol - Paulo Paiva/Sport

