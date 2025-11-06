fechar
Sport: Vexame, críticas e dúvidas financeiras na análise de Ralph de Carvalho

Comentarista critica duramente o Sport após derrota para o Juventude, questiona gestão de Yuri Romão e alerta para prejuízos na Série B de 2025

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 06/11/2025 às 17:30
Lance do jogo entre Sport x Juventude pela 32ª rodada do Brasileirão
Lance do jogo entre Sport x Juventude pela 32ª rodada do Brasileirão - Paulo Paiva/Sport

A Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.

O comentarista iniciou sua análise classificando o momento do Sport mais como uma “lamentação do que uma crítica”, após o vexame diante do Juventude. Havia expectativa de um desempenho melhor, já que a queda para a Série B estava praticamente confirmada e o time poderia atuar sem pressão, “como em um amistoso, sem medo de perder”.

O Sport também defendia um tabu de 26 anos sem derrota para o Juventude no Recife, enfrentando o vice-lanterna da Série A. Ainda assim, fez “a pior partida”, parecendo “não dar importância à competição”.

O Leão abandonou o jogo ofensivo e apostou em contra-ataques improdutivos. Barleta, pela esquerda, fez jogadas bonitas, mas sem objetividade. A equipe não conseguia se impor nem realizar transições ofensivas — e o Juventude abriu o placar aos 46 minutos do primeiro tempo, com Taliari, após um gol anterior anulado por falta no goleiro Gabriel.

Ralph de Carvalho lamentou a apatia do time, que criou poucas chances e não conseguiu marcar Nenê, o destaque da partida, “um veterano de 44 anos com qualidade exuberante”. O técnico César Lucena promoveu três substituições no intervalo, mas o rendimento seguiu o mesmo. Pablo, que entrou no segundo tempo, foi criticado por “não fazer nada”. “Não se salvou ninguém, nem Gabriel, que poderia ter defendido o primeiro gol”, disse o comentarista, avaliando todo o elenco com “nota três, do goleiro à ponta esquerda”.

As declarações pós-jogo agravaram o cenário

O goleiro Gabriel, considerado o mais regular, afirmou que o Sport é um “time sem alma”.

Já Lucas Lima classificou o resultado como “vexame”, dizendo que a equipe é “sem compromisso e sem futebol suficiente para uma primeira divisão”.

Para Ralph de Carvalho, é inaceitável que um elenco com folha salarial acima de R$ 6 milhões mostre tamanha apatia e desrespeito à camisa rubro-negra. O público na Ilha do Retiro foi o menor do ano — 4.919 torcedores —, e a torcida protestou, chamando o time de “covarde” e cobrando o presidente Yuri Romão.

Com sete jogos restantes, o comentarista defendeu o uso dos jogadores da base, para testá-los contra adversários de elite e iniciar o planejamento de 2025. Carvalho estima que o rebaixamento causará um “prejuízo milionário” e criticou operações financeiras recentes. Segundo ele, o atacante Carlos Alberto, comprado por R$ 15 milhões, foi uma “compra de trouxa”, enquanto o jovem Riquelme, vendido por R$ 11 milhões, “ainda não vale esse preço”.

Ralph defende a realização de uma auditoria independente para esclarecer as contas do clube e medir o tamanho do rombo. Para minimizar os danos da gestão Yuri Romão, o Sport precisa retornar à Série A em 2026 — mas, nas palavras do comentarista, será necessário “gente nova, que entenda de futebol de dentro”, porque “2025, lamentavelmente, já acabou”.

Acompanhe na íntegra:

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

