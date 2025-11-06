Sport comunica saída de Derik Lacerda por causa de "episódios de indisciplina"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apesar da campanha vexatória do Leão na Série A do Campeonato Brasileiro, o jogador tinha conseguido se destacar com a camisa rubro-negra

O Sport anunciou a saída do atacante Derik Lacerda. O comunicado foi divulgado por meio de nota oficial. De acordo com o clube, a decisão foi tomada por causa de "episódios de indisciplina, sendo o mais recente nesta quinta-feira (6), quando o jogador se recusou a participar de parte das atividades do treinamento programadas".

Veja nota oficial do Sport

O Sport Club do Recife informa que o atacante Derik Lacerda não faz mais parte dos planos do Clube para o restante da temporada. O atleta, seu empresário e o Cuiabá, clube detentor dos direitos econômicos do jogador, já foram comunicados que o mesmo não será utilizado nos jogos restantes do Campeonato Brasileiro Série A.

A decisão decorre de episódios de indisciplina, sendo o mais recente nesta quinta-feira (06), quando o jogador se recusou a participar de parte das atividades de treinamento programadas pelo Clube.

Matéria em atualização