Sport | Notícia

Resultado do jogo do Sport x Juventude hoje (05/11): Veja placar parcial e gols

O duelo é válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o Leão vem de uma derrota por 3x0 para o Flamengo no Maracanã

Por Davi Saboya Publicado em 05/11/2025 às 19:50
Derick Lacerda, atacante do Sport
Derick Lacerda, atacante do Sport - Paulo Paiva/Sport

Sport x Juventude se enfrentam nesta quarta-feira (5). O duelo, que acontece na Ilha do Retiro, é válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Na última rodada, o Leão vem de uma derrota por 3x0 para o Flamengo, no Maracanã. Já o Juventude foi derrotado em casa por 2x0 para o Palmeiras.

Veja o resultado do jogo do Sport x Juventude hoje (05/11)

Matéria em atualização

Rádio Jornal ao vivo: acompanhe a transmissão de Sport x Juventude em tempo real
TRANSMISSÃO

Sport x CRB pela Copa do Brasil Sub-20: onde assistir e horário da partida
Copa do Brasil Sub-20

