Staff do Derik Lacerda acusa Sport de desistir de "lutar pela permanência" na Série A

O atacante conseguiu se destacar na Série A do Campeonato Brasileiro com a camisa rubro-negra, participou de 17 jogos e marcou 6 gols

Após o afastamento de Derik Lacerda, o staff do atacante emitiu uma nota oficial, nesta quinta-feira (6), e acusou o Sport de desistir de "lutar pela permanência" na Série A. Além disso, afirmou que a direção rubro-negra decidiu afastar os atletas "que não possuem vínculo definitivo com o time e não terão proveito financeiro futuro".

"Derik é o artilheiro da equipe no Brasileirão, com seis gols, e o vice-líder em participações em gols no ano. Seu profissionalismo, seu compromisso com o Sport Recife e sua entrega estão comprovadas pelos números e pelas atuações apresentadas em campo", disse o staff de Derik.

"Infelizmente, a diretoria do clube decidiu assumir a descida, (algo não condizente com a história do clube de luta até o fim) afastando os atletas que não possuem vínculo definitivo com o time e não terão proveito financeiro futuro, assumindo, consequentemente, que desistiu de lutar pela permanência no campeonato", completou, em nota oficial.

Mais cedo, o Sport comunicou que o atacante Derik Lacerda foi desligado do time profissional e alegou que a decisão precisou ser tomada por causa de "episódios de indisciplina, sendo o mais recente nesta quinta-feira (06), quando o jogador se recusou a participar de parte das atividades de treinamento programadas pelo Clube".

Veja a nota oficial do staff de Derik Lacerda

“O staff do atleta Derik vem a público esclarecer os fatos referentes à divulgação, na data de hoje (06), do comunicado do Sport acerca do afastamento do jogador, sob a alegação de “indisciplina”.

O atleta Derik Lacerda reafirma sua total disponibilidade para lutar até o final, não só pela permanência do clube mas pela honra e dignidade da camisa do Sport Club do Recife, que merece total respeito. Assim como sua torcida, que se doa de corpo e alma todos os dias pelo clube e espera sempre o máximo empenho de seus atletas.

O atleta seguirá sua carreira mantendo o profissionalismo e entregando resultados, como de costume”