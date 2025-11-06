Staff do Derik Lacerda acusa Sport de desistir de "lutar pela permanência" na Série A
O atacante conseguiu se destacar na Série A do Campeonato Brasileiro com a camisa rubro-negra, participou de 17 jogos e marcou 6 gols
Após o afastamento de Derik Lacerda, o staff do atacante emitiu uma nota oficial, nesta quinta-feira (6), e acusou o Sport de desistir de "lutar pela permanência" na Série A. Além disso, afirmou que a direção rubro-negra decidiu afastar os atletas "que não possuem vínculo definitivo com o time e não terão proveito financeiro futuro".
"Derik é o artilheiro da equipe no Brasileirão, com seis gols, e o vice-líder em participações em gols no ano. Seu profissionalismo, seu compromisso com o Sport Recife e sua entrega estão comprovadas pelos números e pelas atuações apresentadas em campo", disse o staff de Derik.
"Infelizmente, a diretoria do clube decidiu assumir a descida, (algo não condizente com a história do clube de luta até o fim) afastando os atletas que não possuem vínculo definitivo com o time e não terão proveito financeiro futuro, assumindo, consequentemente, que desistiu de lutar pela permanência no campeonato", completou, em nota oficial.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Mais cedo, o Sport comunicou que o atacante Derik Lacerda foi desligado do time profissional e alegou que a decisão precisou ser tomada por causa de "episódios de indisciplina, sendo o mais recente nesta quinta-feira (06), quando o jogador se recusou a participar de parte das atividades de treinamento programadas pelo Clube".
Veja a nota oficial do staff de Derik Lacerda
“O staff do atleta Derik vem a público esclarecer os fatos referentes à divulgação, na data de hoje (06), do comunicado do Sport acerca do afastamento do jogador, sob a alegação de “indisciplina”.
Derik é o artilheiro da equipe no Brasileirão, com seis gols, e o vice-líder em participações em gols no ano. Seu profissionalismo, seu compromisso com o Sport Recife e sua entrega estão comprovadas pelos números e pelas atuações apresentadas em campo.
Infelizmente, a diretoria do clube decidiu assumir a descida, (algo não condizente com a história do clube de luta até o fim) afastando os atletas que não possuem vínculo definitivo com o time e não terão proveito financeiro futuro, assumindo, consequentemente, que desistiu de lutar pela permanência no campeonato.
O atleta Derik Lacerda reafirma sua total disponibilidade para lutar até o final, não só pela permanência do clube mas pela honra e dignidade da camisa do Sport Club do Recife, que merece total respeito. Assim como sua torcida, que se doa de corpo e alma todos os dias pelo clube e espera sempre o máximo empenho de seus atletas.
O atleta seguirá sua carreira mantendo o profissionalismo e entregando resultados, como de costume”