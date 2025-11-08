Goleiro Gabriel assume erro em derrota para o Atlético-MG e valoriza postura do elenco do Sport

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Capitão rubro-negro reconheceu falha no gol de Hulk e destacou a entrega da equipe mesmo em situação delicada na Série A do Brasileiro

O goleiro Gabriel foi um dos protagonistas da derrota do Sport por 4 a 2 para o Atlético-MG, neste sábado (8), na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor de boas defesas no primeiro tempo, o capitão acabou falhando no chute de Hulk que iniciou a reação do Galo. Após a partida, o camisa 1 assumiu a responsabilidade pelo lance e destacou o empenho do grupo.

“Eu venho dar a cara, nesses momentos em que a gente mais velha tem que falar. A responsabilidade maior é nossa, com certeza”, afirmou o goleiro.

Gabriel reconheceu que o erro teve peso direto no emocional da equipe, mas fez questão de ressaltar a luta do elenco. “Infelizmente, a gente vem de um jogo contra o Juventude que foi lastimável. Hoje tenho que dar parabéns ao grupo, que abriu 2x0 contra um time que está na final da Sul-Americana. Hoje teve uma infelicidade minha. Isso afetou, porque sofremos um baque emocional. Eu assumo a responsabilidade pelo gol que afetou o time. Mas, ao mesmo tempo, quero valorizar o que o time fez hoje, lutamos e batalhamos.”

Mesmo com a derrota e o rebaixamento praticamente confirmado, o goleiro afirmou que o grupo mostrou uma postura diferente. “Hoje a gente viu algo diferente. O time lutou, batalhou”, completou.

Com o resultado, o Sport segue na lanterna da Série A com 17 pontos e pode ter o rebaixamento matematicamente confirmado neste domingo (9), caso Santos ou Vitória vençam seus jogos. O próximo compromisso do Leão será contra o Flamengo, no dia 15 de novembro, às 18h30, na Arena de Pernambuco.