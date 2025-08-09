fechar
Grêmio x Sport ao vivo (10/08): onde assistir, horário e escalações

O duelo é válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o Leão continua em busca da primeira vitória após 16 rodadas

Por Davi Saboya Publicado em 09/08/2025 às 22:03
Lance do jogo entre Sport x Bahia na última rodada do Brasileirão
Lance do jogo entre Sport x Bahia na última rodada do Brasileirão - Jailton Jr/JC Imagem

O Sport entra em campo, de novo, neste domingo (10), na busca por mais uma vitória pela Série D do Campeonato Brasileiro. O Leão enfrenta o Grêmio, na Arena do Grêmio, às 20h30 (de Brasília), na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O duelo é válido pela 19ª rodada.

Afundado na lanterna, o clube rubro-negro possui apenas seis pontos, seis empates e dez derrotas. Além disso, possui 12 pontos de diferença para o lado de fora da zona de rebaixamento.

Na última rodada, o Sport empatou por 0x0 com o Bahia, na Ilha do Retiro. Para conquistar a primeira vitória no Brasileirão, o Leão pode se apegar no retrospecto contra o Tricolor Gaúcho nos últimos dez anos. Em 14 confrontos, foram 8 vitórias rubro-negras, 3 empates e 2 triunfos gremistas.

Se o recorte for apenas os jogos na Arena do Grêmio, o histórico também é a favor do Sport: quatro vitórias pernambucanas, três gaúchas e um empate.

Grande desfalque no Sport

Em nota oficial, o Sport informou que o lateral-direito Hereda passou por um procedimento cirúrgico para tratar uma pubalgia. Ele ficará disponível em cerca de três meses. Ou seja, na reta final do Brasileirão.

Retorno confirmado

Após cumprir suspensão, o meia Lucas Lima deve ser a única novidade na escalação do Sport do técnico Daniel Paulista. Assim, o meio-campo deve ser formado por Rivera, Zé Lucas e o camisa 10.

“Antes de tudo, naturalmente, é um grande jogo. Em situações normais já seria uma guerra. Agora, então, com o que estamos vivendo, é assim que a gente está tratando essa partida. Sabemos da nossa crescente, mas também da nossa urgência", comentou Lucas Lima.

"Temos que seguir o que o professor (Daniel Paulista) pedir, anular os pontos fortes deles e impor o nosso jogo. Vai ser difícil, mas temos que lutar até o fim", completou o meia.

Entre os relacionados, uma ausência pode ser confirmada. Trata-se do zagueiro Chico. Ele recebeu uma proposta do O Hapoel Tel Aviv FC, de Israel, e a negociação deve ser confirmada.

Por outro lado, o treinador rubro-negro ganhou mais uma opção. Recém-contratado e regularizado, o lateral-direito Aderlan pode surgir entre os suplentes.

Grêmio chega com desfalque

O técnico Mano Menezes não contará com o zagueiro Kannemann. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Fluminense na última rodada pelo Brasileirão. Assim, cumprirá suspensão e dará lugar ao estreante Balbuena. Na classificação, o Imortal é o 14º colocado com 20 pontos.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma super jornada esportiva para o Sport na Série A. A transmissão estará disponível no canal oficial da emissora no Youtube, além do site. Na telinha, o duelo será exibido pelo Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo

Grêmio

Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti, Riquelme, Cristian Olivera e Alysson; Braithwaite.

Técnico: Mano Menezes.

Sport

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Barletta, Matheusinho e Derik.

Técnico: Daniel Paulista.

  • Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS.
  • Horário: 20h30 (de Brasília).
  • Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).
  • Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (ambos do RJ).
  • VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).
  • Onde assistir: Premiere (pay-per-view).

